FESTIVALUL PROPATRIA revine cu ediția a XII-a, între 9-29 noiembrie 2022, în cele mai mari capitale ale Europei: ROMA, BUCUREȘTI, LONDRA, PARIS și VIENA

Un important reper cultural, festival cu vocație internațională, pentru prima dată în afara granițelor Italiei acolo unde s-a născut, va premia excelențele românești în toate țările în care va poposi și va dărui concerte de înaltă ținută artistică publicului din Italia, Marea Britanie, Franța, Austria și România.

Întregul festival, bazat pe o intensă cooperare culturală internațională, aduce împreună artiști și muzicieni de renume. Pentru ediția din acest an au fost invitați să participe artiști de anvergură: Ramona Horvath (România/Franța), Nicolas Rageau (Franța), Simone Anelli (Italia), Mara Dobrescu (România/Franța - din 2018 Director Artistic al festivalului), Roxana Constantinescu (România/Franța), Răzvan Popovici (România), Florian Mitrea (România/Marea Britanie), Constantin Beschieru (Romania/Rep. Moldova/Italia), Filippo Tenisci (Italia), Rodica Vică (România/Austria) și Adela Liculescu (România/Franța).

Realizat de Asociația culturală româno-italiană PROPATRIA din Roma în parteneriat și cu patronajul Ambasadei României în Republica Italiană, Ambasada Republicii Moldova în România, Ambasada Republicii Italiene în România, Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii, Ambasada României în Republica Franceză, Ambasada României în Austria, în parteneriat cu Accademia di Romania in Roma, Institutul Cultural Român din București, Institutul Cultural Român de la Paris, Institutul Cultural Român din Londra, Institutul Cultural Român din Viena, Institutul Italian de Cultură din București,Villa Medici-Accademia di Francia a Roma, Muzeul Național de Artă al României din București, Conservatorul de Muzică Santa Cecilia din Roma, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură din București, Theatre le Ranelagh din Paris, Princess Alexandra Hall – Royal Over-Seas League din Londra, Roma Jazz Festival, Casa del Jazz din Roma, Ciampi Pianoforti, Asociația PropatriaVOX din Focșani, Hubart Agency, Asociația ProContemporania, International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti”, va reuni pe scena sa în acest an, excelența românească din întreaga Europă.

Deschiderea festivalului va avea loc la Roma pe data de 09 noiembrie cu concertul Impressions de voyage en jazz, susținut de pianista jazz Ramona Horvath (România/Franța) și contrabasistul francez Nicolas Rageau și va continua pe data de 12 noiembrie la sediul Ambasadei României în Italia cu Gala Premiilor de Excelență și recitalul de pian susținut de Simone Anelli, câștigător al Primului Premiu Absolut “Dinu Lipatti 2022” și al Premiului Special “Festivalul Internațional Propatria 2022”. Va urma concertul de la București, în Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României cu concertul susținut de violonistul Constantin Beschieru (Romania/Rep. Moldova/Italia) și pianistul Filippo Tenisci (Italia). Următorul popas va fi la Londra, unde în prestigioasa Princess Alexandra Hall, Royal Over-Seas League va avea loc recitalul de pian susținut de Florian Mitrea (România/Marea Britanie). La Paris, în splendidul cadru oferit de Théâtre le Ranelag vor concerta mezzosoprana Roxana Constantinescu (România/Franța), violistul Răzvan Popovici (România) și pianista Mara Dobrescu (România/Franța). La Viena, sub genericul Romanian Music Journey from Romania to Austria, va avea loc etapa finală a festivalului care le va avea ca protagoniste pe soprana Rodica Vică și pianista Adela Liculescu. Concertele de la Paris și Viena vor marca Ziua Națională a României 2022.

***

PROGRAMUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL PROPATRIA 2022

ROMA: 9 noiembrie 2022, ora 21:00 – Casa del Jazz, Viale di Porta Ardeatina 55

IMPRESSIONS DE VOYAGE EN JAZZ, concert susținut de pianista jazz Ramona Horvath (România/Franța) și contrabasistul francez Nicolas Rageau. Eveniment realizat cu susținerea Accademia di Romania in Roma în cadrul Roma Jazz Festival 2022. Mai multe informații despre eveniment pot fi găsite accesând site-ul: https://romajazzfestival.it/programma/ramona-horvath-nicolas-rageau/

ROMA: 12 noiembrie 2022, ora 19:00 – Ambasada României in Italia, Via Nicolò Tartaglia 36

GALA PREMIILOR DE EXCELENȚA PROPATRIA

Recital de pian susținut de Simone Anelli, câștigător al Primului Premiu Absolut “Dinu Lipatti 2022” și al Premiului Special “Festivalul Internațional Propatria 2022”.

BUCUREȘTI: 22 noiembrie 2022, ora 19:00 – Sala Auditorium a MNAR, Str. Știrbei Vodă 1-4

THE ROMANTICISM OF SCHUMANN AND PORUMBESCU, concert susținut de violonistul Constantin Beschieru (România/ Italia/Rep. Moldova) și pianistul Filippo Tenisci (Italia).

LONDRA: 25 noiembrie 2022, ora 13:00 – Princess Alexandra Hall - Royal Over-Seas League, Over-Seas House Park Place, St James’s Street London

TALES OF LIVE, recital de pian susținut de Florian Mitrea (România/Marea Britanie). Mai multe informații despre eveniment pot fi găsite accesând site-ul: https://www.rosl.org.uk/component/rseventspro/event/1492-lunchtime-recital-florian-mitrea-tales-of-life?Itemid=279

PARIS: 28 noiembrie 2022, ora 19:00 – Théâtre le Ranelagh, 5 rue des Vignes, 16e

VERS LES ÉTOILES, concert susținut de mezzosoprana Roxana Constantinescu (România/Franța), violonistul Răzvan Popovici (România) și pianista Mara Dobrescu (România/Franța) cu ocazia Zilei Naționale a României 2022.

VIENA: 29 noiembrie 2022, ora 18:00 – Ambasada României in Austria, Prinz Eugen-Straße 60

ROMANIAN MUSIC JOURNEY FROM ROMANIA TO AUSTRIA, concert susținut de soprana Rodica Vică (România/Austria) și pianista Adela Liculescu (România/Austria) cu ocazia Zilei Naționale a României 2022.