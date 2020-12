Filarmonica Sibiu dă tonul Anului Nou

Filarmonica Sibiu, în parteneriat cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, vor da tonul Anului Nou, prin înregistrarea unui spectacol-eveniment, în data de 31 decembrie 2020. Deoarece siguranța tuturor este cea mai importantă, Uvertura Noului An va fi disponibilă publicului pe site-ul Filarmonicii Sibiu, pagina de Facebook și canalul de YouTube în data de 1 ianuarie 2021, ora 19.00.

Soprana Veronica Anușca

Tenorul Liviu Indricău

Filarmonica Sibiu va deschide anul 2021 cu un spectacol-concept festiv care, sub ideea Uverturii, aduce pe scenă Orchestra Filarmonicii Sibiu, alături de soprana Veronica Anușca, tenorul Liviu Indricău, Ansamblul PlaCello și de dansatori ai Teatrului de Balet Sibiu, sub bagheta dirijorului Cristian Lupeș. Coloana sonoră a începutului de an cuprinde lucrări de Mozart, Beethoven sau Vivaldi, iar cadrul scenic vă va transporta în atmosfera festivă care ne-a lipsit tuturor. Muzica și dansul vor fi vedetele puse în lumină de partenerul constant al Filarmonicii, Radu Drusan și RID Lighting. Pentru prima dată, Filarmonica Sibiu se alătură evenimentului ca partener în organizarea artistică.

Concertul extraodinar Uvertura este organizat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în parteneriat cu Filarmonica de Stat Sibiu. Concertul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu. Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.

Ansamblul PlaCello

Filarmonica de Stat Sibiu

Dirjior: Cristian Lupeș

Soliști: Veronica Anușca și Liviu Indricău

Placello: Răzvan Suma, Ella Bokor, Ștefan Cazacu, Mircea Marian

Teatrul de Balet Sibiu – balerini: Cubero Acosta , Nagai Ayaka, Gardner Aleisha (coregraf)

Prezentare și secretariat muzical: Krisztina Bucșe

Orchestra: Marius Radu - Concert maestru, Andrei Moldovan, Raluca Sfiriac, Ștefana Zaharia, Daniel Bădăruță, Popa Teodorian, Elena Borz, Ionuț Bugnar, Costin Urlățeanu, Eduard Dascaliuc, Mihaly Terez, Ioana Șulț, Mihaela Scheau, Claudia Greluș, David Soma, Adrian Beleca

UCIMR – ICON Arts: Sebastian Gheorghiu, Gabriela Rădulescu, Mihai Benea, Laurențiu Schipor, Manuela Clapon

Sunet și lumini: Radu Drusan, Almasan Andrei, Suciu Horia – RID Lighting

Video: Ionuț Vișan, Ciprian Ionescu, Octavian Moldovan – Livestream România

Grafica: Loredana Bulgaru

PR: Laurențiu Străuț

Director Economic: Mariana Preda, Director Tehnic: Aurel Antonie

Tehnicieni: Viorel Morariu, Petrică Iordache, Dan Vasiu, Coman Hoadrea

Mulțumim Voluntarilor

Filarmonica Sibiu poate fi urmărită online aici:

www.facebook.com/FilarmonicaSibiu

www.youtube.com/ Filarmonica Sibiu

www.instagram.com/filarmonicasibiu

www.tiktok.com/FilarmonicaSibiu

Aplicația Filarmonica Sibiu (App Store și Google Play)