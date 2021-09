Final în forță la Festivalul Enescu 2021, cu artiști renumiți și un potpuriu de muzică excepțională

Concertgebouw încheie Festivalul cu Enescu, Wagner și Bruckner * Les Arts Florissants cântă muzică barocă la Ateneu * Orchestra Simfonică WDR prezintă lucrări camerale la Auditorium

Ediția a 25-a a Festivalului Internațional George Enescu se încheie astăzi în forță, cu un program impresionant, care oferă publicului muzică de cameră cu Orchestra Simfonică WDR, muzică barocă cu celebrul ansamblu Les Arts Florissants, cu William Christie la pupitru, și o paletă impresionantă cu lucrări de Enescu, Wagner și Bruckner, în interpretarea Orchestrei Concertgebouw, sub bagheta faimosului dirijor Daniel Harding. Toate concertele zilei sunt transmise online pe www.festivalenescu.ro și rămân disponibile încă 12 ore după încheierea transmisiei.

Muzicienii Orchestrei Simfonice WDR din Koln au susținut la Sala Auditorium a MNAR, la ora 10.30, un concert cu lucrări de muzică de cameră de o frumusețe aparte. Concertul s-a deschis cu Cvintetul de coarde de Zemlinski, o lucrarea camerală ce depășește spectrul muzicii de cameră, ajungând aproape de sonoritatea orchestrală. Zemlinski a început lucrul la Cvintet în anul 1894 și a scris 2 părți, urmând ca ulterior să treacă printr-o schimbare stilistică, ce nu i-a permis să adauge lucrării alte mișcări. Cvintetul este scris pentru 2 viori, 2 viole și violoncel. În continuarea programului, publicul a audiat Cvartetul nr. 2 în Sol Major din creația enesciană, o lucrare superbă, apreciată în rândul muzicii camerale.

În program mai este Brahms – Cvintetul nr. 2 op. 111 în Sol Major, compus în 1890 și publicat în 1891, despre care compozitorul intenționa să fie ultima lucrare a creației sale. Denumit și Prater Quintet, lucrarea a fost primită de public cu real entuziasm, premiera de la Viena din anul 1890 fiind senzațională. Este o muzică pasională, romantică, învolburată, de o frumusețe cuceritoare.

La Ateneul Român, are loc un concert susținute de ansamblul Les Arts Florissants condus de dirijorul William Christie. Repertoriul este dedicat muzicii de scenă din perioada barocă, publicul va asculta Opera lui Handel Partenope HWV 27. Compusă în anul 1730, este o operă cu un subiect intrigant și comic, care a fost privită cu reticență de publicul secolului XVIII pentru complicațiile romantice ale acțiunii. Premiera a avut loc la King’s Theatre din Londra.

La Sala Palatului, concertul care încheie ediția a 25-a a Festivalului Internațional George Enescu este susținut de Orchestra Regală Concertgebow din Amsterdam condusă de dirijorul Daniel Harding. Programul ales pentru finalul festivalului este unul memorabil, începe cu Pastorale-fantesie de George Enescu, o lucrare de tinerețe compusă în anul 1899 care a fost abandonată după premieră. Redescoperirea acestui microunivers enescian i se datorează dirijorului Gabriel Bebeșelea, care s-a ocupat de analiza, editarea și tehnoredactarea piesei, și readucerea sa pe scenele de concert. În 2019 Gabriel Bebeșelea a dirijat Pastorala-fantezie în premieră bucureșteană, iar audiția sa în ultimul concert al Festivalului Internațional George Enescu este un ultim omagiu pentru sărbătorirea celor 140 de ani de la moartea compozitorului.

Programul este completat de sonoritățile fermecătoare ale muzicii lui Wagner, Uvertura operei Tannhauser, scrisă în 1845, care prezintă evenimente istorice îmbinate cu legende. Este inspirată din două legende medievale care ilustrează conflictul dintre două forțe. Introducerea, cu un aer solemn, este o rugăciune pentru salvare, iar a doua temă principală, luminoasă, jucăușă și dinamică, ilustrează tărâmul feeric al personajelor din basme. Wagner, creatorul melodiei infinite, este cunoscut pentru vasta creație în genul de operă, pe care îl considera singurul gen care reflectă cu autenticitate existența umană.

În încheierea programului ascultăm Bruckner – Simfonia a VII-a în Mi Major, o lucrare formidabilă compusă între anii 1881 și 1885. A fost dedicată Regelui Ludwig al II-lea al Bavariei, iar premiera a avut loc la Opera din Leipzig sub bagheta dirijorului Arthur Niikisch. Simfonia a VII-a a fost cel mai mare succes din viața lui Bruckner, iar în prezent, a fost nominalizată de BBC Music Magazine în top 20 cele mai mari simfonii din toate timpurile.

AGENDA ZILEI

SERIA ENESCU ȘI CONTEMPORANII

ORA ÎNCEPERII: 10.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 10.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA AUDITORIUM a MNAR

ORCHESTRA SIMFONICĂ WDR DIN KÖLN – CHAMBER PLAYERS

Program:

Zemlinsky Cvintet de coarde

Enescu Cvartetul de coarde în sol major op. 22 nr. 2

Brahms Cvintetul de coarde în sol major

Cvintetul de coarde cu două viole era un ansamblu cameral standard în secolul al XVII-lea. Mulți muzicieni consacrați au scris lucrări pentru acest gen de formație. Acești cinci muzicieni ai WDR Sinfonieorchester Koln, una dintre cele mai valoroase orchestre europene, au decis să se lase inspirați de experiența în domeniul muzicii de cameră și din influențele și cunoștințele culturale dobândite. De la debutul din 2016, WDR Chamber Players s-au afirmat printr-un turneu în China în anul 2017 cu un succes deplin. Albumul lor de debut, Cvintetele de Brahms, a fost lansat de casa de discuri Penthatone în aprilie 2017, și a fost premiat cu Premiul Diapason d’Or din partea revistei internaționale Diapason. Răspunsul entuziast din partea publicului și a criticilor a încurajat formația să continue pe acest drum. Prin susținerea concertelor live și prin radio broadcast, Chamber Players își îndeplinesc țelul, acela de împărtăși pasiunea lor pentru muzică ascultătorilor. Artiștii mulțumesc Jianquan Ge și domnului Peng Bai pentru sponsorizarea viorii Rocca 1851, pe care cântă Ye Wu.

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

LES ARTS FLORISSANTS

WILLIAM CHRISTIE dirijor

WILLIAM CHRISTIE, PAUL AGNEW conducere muzicală Academia Le Jardin des Voix

SOPHIE DANEMAN regizor

JEAN-LUC TAILLEFERT scenografie și costume

RITA DE LETTERIIS consilier lingvistic

CHRISTOPHE GARCIA coregrafie

Program:

Händel Partenope HWV 27

Soliști: Membrii Academiei pentru tineri cântăreți de muzică barocă Le Jardin des Voix

ANA VIEIRA LEITE Partenope (soprană)

HUGH CUTTING Arsace (contratenor)

ALBERTO MIGUELEZ ROUCO Armindo (contratenor)

JACOB LAWRENCE Emilio (tenor)

HELEN CHARLSTON Rosmira / Eurimene (mezzosoprană)

MATTHIEU WALENDZIK Ormonte (bariton)

Orchestre des Arts Florissants

Vioară: Emmanuel Resche*(concertmaestru); Myriam Gevers; Augusta McKay Lodge*; Christophe Robert; Catherine Girard; Sophie Gevers-Demoures; Jeffrey Girton*; Michèle Sauvé

Violă: Galina Zinchenko; Simon Heyerick; Lucia Peralta

Violoncel: David Simpson**; Elena Andreyev; Magali Boyer; Alix Verzier

Contrabas: Joseph Carver**

Flaut: Serge Saitta

Oboi: Pier Luigi Fabretti; Yanina Yacubsohn

Fagot: Claude Wassmer

Corn: Nicolas Chedmail; Philippe Bord

Trompetă: Julia Boucaut

Clavecin: Florian Carré**

*Absolvenți ai Juilliard School of New York.

**Basso continuo

Ediții muzicale: Les Arts Florissants, Pascal Duc

Un ansamblu de muzicieni și instrumentiști specializați în interpretarea muzicii baroce cu instrumente de epocă, Les Arts Florissants este renumit în întreaga lume. Fondat în 1979 de clavecinistul și dirijorul american-francez William Christie, ansamblul, numit după o operă de Marc-Antoine Charpentier, are un rol important în renașterea unui repertoriu baroc care a fost neglijat vreme îndelungată (inclusiv redescoperirea nenumăratelor comori din colecțiile Bibliothèque Nationale de France). Astăzi, acel repertoriu este interpretat pe scară largă și admirat: nu numai muzica franceză din domnia lui Ludovic al XIV-lea, ci și muzica generală europeană a secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea. Din 2007, ansamblul este condus și de tenorul britanic Paul Agnew, care este numit codirector muzical al Les Arts Florissants în 2019. În fiecare sezon Les Arts Florissants susține în jur de 100 de concerte și spectacole de operă în Franța – la Philharmonie de Paris, unde sunt artiști în reședință, Théâtre de Caen, Opéra Comique, Théâtre des Champs-Élysées, Château de Versailles, precum și la numeroase festivaluri – și sunt un ambasador activ pentru cultura franceză în străinătate, fiind invitat în mod regulat la New York, Londra, Edinburgh, Bruxelles, Viena, Salzburg, Madrid, Barcelona, Moscova și în alte orașe.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA REGALĂ CONCERTGEBOUW DIN AMSTERDAM

DANIEL HARDING dirijor

Program:

Enescu Pastorale-Fantaisie

Wagner Uvertura la opera Tannhäuser

Bruckner Simfonia nr. 7 în mi major WAB 107

Stabilită în Amsterdam, Concertgebouworkest a fost fondată în anul 1888 și a primit titlul oficial de ,,Royal” cu ocazia celebrării Centenarului în 1988. Regina Máxima patronează orchestra. Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam este una dintre cele mai bune din lume. Este recunoscută și extrem de apreciată pentru interpretările spectaculoase ale compozițiilor lui Mahler și Bruckner. De asemenea, susține numeroase concerte tradiționale apreciate și respectate, precum interpretarea Pasiunilor în Ajunul Crăciunului în fiecare an. Orchestra a colaborat de-a lungul anilor cu cei mai mari dirijori și soliști. Compozitorii Richard Strauss, Gustav Mahler și Igor Stravinski au dirijat orchestra Concertgebouw în numeroase ocazii. Până la ora actuală, orchestra continuă colaborări de termen lung cu compozitori contemporani de renume.

Daniel Harding a debutat ca dirijor în 1994 cu Orchestra Simfonică din Birmingham, fiindu-i asistent lui Sir Simon Rattle în acel sezon. În sezonul următor, a fost asistent pentru Claudio Abbado la Orchestra Filarmonică din Berlin. Domnul Harding ocupă funcțiile de Director Muzical al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii Suedeze (din 2007), Director Artistic al Festivalului Anima Mundi din Pisa, Italia și Dirijor Laureat al Orchestrei de Cameră Mahler. Între 2016 și 2019 a fost Director Muzical al Orchestrei din Paris. Harding are apariții regulate cu Orchestra Filarmonică din Viena, Capela de Stat din Dresda, Orchestra Filarmonică din Berlin, Orchestra Simfonică din Londra, Orchestra Gewandhaus din Leipzig și Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Bavareze. De la prima sa reprezentație cu Orchestra Concertgebouw în ianuarie 2004, Daniel Harding a revenit de mai multe ori la această orchestră, dirijând-o la Concertgebouw și în diferite turnee.

BUCUREȘTIUL CREATIV

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.