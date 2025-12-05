Flautista Joidy Blanco și pianistul Mihai Ritivoiu interpretează Mozart și Lipatti, cu orchestra Filarmonicii George Enescu și dirijorul Gabriel Bebeșelea pe 4-5 decembrie

Publicul va asculta rafinatul Concertino în stil clasic pentru pian și orchestră de cameră de Lipatti, strălucitorul Concert nr. 2 pentru flaut și orchestră și celebra Simfonie nr. 40 în sol minor de Mozart, într-un program care îmbină eleganța neoclasică, virtuozitatea solistică și clasicismul vienez.

Gabriel Bebeșelea este dirijor principal al Filarmonicii George Enescu. Acesta a înregistrat alături de Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, în premieră mondială, un CD cu Pastorale-Fantaisie pour petite orchestre și Oratoriul Strigoii de George Enescu. CD-ul a fost lansat la casa de discuri Capriccio în septembrie 2018. A colaborat cu Royal Philharmonic Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Barcelona Symphony Orchestra (OBC), Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre National de Lille, Singapore Symphony Orchestra, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Ulster Orchestra Belfast și Janáček Philharmonic Ostrava.

Mihai Ritivoiu este artist în rezidenţă al Filarmonicii George Enescu în Stagiunea 2025-2026. A susținut concerte pe scene prestigioase precum Konzerthaus Berlin, Barbican Centre, Wigmore Hall, Cadogan Hall, St John’s Smith Square și St Martin-in-the-Fields. A colaborat cu orchestre renumite precum Lausanne Chamber Orchestra, English Chamber Orchestra și MDR Leipzig Radio Orchestra. Este laureat al Concursului Internațional George Enescu, obținând mai multe premii speciale, printre care cel pentru cea mai bună interpretare a unei sonate pentru pian de George Enescu și distincția pentru cel mai bun competitor român.

Flautista venezueleană Joidy Blanco este laureată a numeroase competiții internaționale, printre care Concursul Internațional Ceaikovski, Concursul Internațional de Flaut Kobe, Concursul Internațional de Flaut Gazzelloni, Concursul Internațional de Flaut Crusell, Concursul de Flaut Yamaha, Kiefer Hablitzel | Goehner Musikpreis, Concours National de Musique de Riddes, Murten Classics Valiant Wettbewerb și multe altele. A concertat alături de Orchestra Mariinsky, Filarmonica din Rostov, Gottinger Symphonie Orchester, Hilaris Chamber Orchestra, Vogtland Philharmonie, Jousia Ensemble, Filarmonica Transilvania, Orchestra HEMU, Orchestra Simfonică Lara și Orchestra Simón Bolívar.

Programul celor două concerte include Concertino în stil clasic pentru pian și orchestră de cameră, op. 3 de Dinu Lipatti, cu Mihai Ritivoiu în calitate de solist, Concertul nr. 2 în re major pentru flaut și orchestră, KV 314, având-o ca solistă pe flautista Joidy Blanco, și Simfonia nr. 40 în sol minor, KV 550 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Concertino în stil clasic pentru pian și orchestră de cameră, op. 3 de Dinu Lipatti este o lucrare neoclasică, scrisă la vârsta de 19 ani, în perioada studiilor la Paris. Concertul este dedicat Floricăi Musicescu, care a condus catedra de pian a Conservatorului din București și l-a avut ca elev pe Dinu Lipatti. Lucrarea ilustrează echilibrul dintre modernitate și reverența față de modele clasice într-un limbaj armonic subtil personal, cu finețe franceză și eleganță mozartiană.

Concertul nr. 2 în re major pentru flaut și orchestră, KV 314 de Mozart face parte dintr-o comandă a flautistului amator Ferdinand Dejean, fiind o adaptare a unui concert pentru oboi. Mozart avea pe atunci 21 de ani, iar concertul dezvăluie o rafinată îmbinare a culorilor timbrale și o dezinvoltură melodică, precum și un echilibru între strălucirea tehnică cu expresivitatea lirică.

Simfonia nr. 40 în sol minor, KV 550 de Mozart a fost completată în vara anului 1788, în perioada ultimelor trei mari simfonii (nr. 39–41). Lucrarea reprezintă unul dintre vârfurile expresive ale clasicismului vienez. Este una dintre puținele lucrări simfonice ale lui Mozart în tonalitate minoră și poate cea dramatică dintre ele. Scriitura orchestrală îmbină tumultul interior cu o eleganță structurală. Atmosfera cuprinde accente pre-romantice care prefigurează limbajul generațiilor ulterioare de compozitori.

