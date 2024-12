Gabriel și Simina Croitoru în turneul Vioara lui Enescu, la Bologna, pe 4 decembrie, într-un concert de Ziua Naţională a României

Concertul este organizat de Consulatul General al României la Bologna pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României.

Cei doi violoniști care vor cânta la cele două instrumente sunt Gabriel Croitoru, pe vioara Guarneri del Gesù „Catedrala” din 1731 – instrument la care cântă din 2008, realizând până acum nu mai puţin de 12 turnee naţionale pentru promovarea acestuia din anul 2012 până în prezent, cel din 2024 fiind al 13-lea, şi Simina Croitoru, pe vioara Paul Kaul din 1931. Alături de cei doi solişti, tată şi fiică, se va afla pe scenă şi foarte tânăra violonistă Eva Croitoru-Păucă, în vârstă de 8 ani, nepoata, respectiv fiica celor doi.

Cu o istorie de mai bine de un deceniu, Turneul Naţional Vioara lui Enescu – ediţia a 13-a a avut loc în noiembrie 2024 în mai multe oraşe din ţară, oferind publicului posibilitatea de a se bucura de sunetele și emoțiile pe care aceste instrumente le-au purtat de-a lungul timpului. Turneul „Vioara lui Enescu” urmând a-i încânta şi pe românii din diaspora în luna decembrie.

Istoria călătoriilor viorii lui Enescu, din 2012 până în prezent, majoritatea realizate împreună cu pianistul Horia Mihail, este deosebit de diversă: vioara lui Enescu a ajuns în cămine culturale din sate aflate în cele mai îndepărtate colţuri ale României, unde sunetul Marii Muzici nu ajunsese niciodată, în săli de sport din licee în care veneau copii curioşi să vadă și să audă cum sună o vioară celebră acolo unde ei aleargă la ora de educaţie fizică, în orașe mari și mici ale ţării dar şi la Sala Radio din București sau în marile săli de concerte din Beijing, Londra, Spania, Portugalia.

Muzeul Naţional "George Enescu" este depozitarul celor patru viori care au răsunat sub arcuşul maestrului George Enescu, donate statului român de către soţia muzicianului, Maria Cantacuzino Enescu, odată cu înfiinţarea muzeului, în 1956. Aceste comori au acum o valoare inestimabilă nu numai prin calitatea lor de excepție dar și prin memoria artei violonistice a marelui interpret român, impregnată în istoria lor. Turneul reprezintă astfel o șansă unică pentru cei care vor veni la concerte de a vedea și asculta aceste instrumente încărcate de valoare și memorie istorică.

POVESTEA CELOR DOUĂ VIORI

Vioara Joseph Guarnieri – „Catedrala” din 1731, două viori Paul Kaul din anii 1930 și 1931 și o vioară Frères Silvestre, Pierre și Hippolyte din 1835 care i-au aparținut marelui artist român sunt clasate la categoria ”Tezaur”. Instrumentele, atinse de magia unuia dintre cei mai însemnaţi interpreți ai secolului XX, suscită în continuare un interes special.

George Enescu a fost posesorul unei viori Stradivari (cel mai strălucit și mai scump constructor de viori din lume) dar a preferat un instrument Guarneri del Gesù din 1731, despre care afirma: „n-are poate o putere covârşitoare, în schimb are o mlădiere extraordinară care are darul să mă încălzească. Scoate vioara mea vibraţiuni cari corespund de minune stărilor mele sufleteşti.(...) Stradivarius l-aş putea compara cu o soprană lejeră, iar Guarnerius cu o mezzosoprană dramatică” (Rampa, 26 oct. 1931). Denumită „Catedrala”, vioara Guarnerius este cea mai valoroasă. Fabricată în anul 1731 de Giuseppe Guarneri (1698-1744), cunoscut şi sub numele del Gesù, unul dintre cei mai însemnaţi lutieri cremonezi, vioara poartă inscripţia celebrului ei făuritor: Guarnerius fecit / Cremonae anno 1731(?) – IHS.

După 1930, la Paris, Enescu îl cunoaşte pe Paul Kaul (1875-1951), celebru lutier francez care îi confecţionează o vioară, admirabilă din punct de vedere al sunetului, dar şi al construcţiei. Maestrul este foarte mulţumit, afirmând: „e ceva mai mare şi mai uşoară pentru forţa mea”. În colecţia muzeului există două asemenea instrumente, dintre care unul a fost creat special pentru George Enescu, purtând inscripţia Paul Kaul, Paris, AN 1931. Georges Enesco. Modèle que j’ai créé spécialement pour Georges Enesco grand artiste.

SCURTE BIOGRAFII ALE CELOR DOI VIOLONIȘTI

Gabriel Croitoru (n. 1965, Galaţi) este violonistul care a câștigat prin concurs, în anul 2008, privilegiul de a cânta pe vioara Guarneri del Gesu supranumită „Catedrala”, pe care a cântat George Enescu (instrument pus la dispoziție și aflându-se în patrimoniul Muzeului Naţional „George Enescu”). Cu o amplă carieră internaţională, Gabriel Croitoru este la ora actuală solist-concertist al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești (din anul 1987), membru (vioara I) al Cvartetului de Stat „Transilvan” al Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca, profesor universitar dr. la Universitatea Naţională de Muzică București, iar în perioada 2010-2022 a fost solist-concertist al Orchestrelor și Corurilor Radio România. În turneul ”Vioara lui Enescu” cântă pe vioara Guarneri del Gesu supranumită „Catedrala” ce i-a aparţinut lui George Enescu.

Simina Croitoru (n. 1990, Bucureşti) a început studiul instrumentului la cinci ani, cu mama sa, Ioana Croitoru. A lucrat cu tatăl său, Gabriel Croitoru, la clasa căruia s-a perfecționat la Universitatea Națională de Muzică din București, iar în anul 2020 a obținut titlul de doctor în muzică. A câștigat importante premii la competiții naționale și internaționale și a susținut numeroase concerte în compania tuturor filarmonicilor din țară, dar și alături de orchestre simfonice din străinătate (Austria, Germania, Finlanda, Mexic, China, etc). Din anul 2016, și-a început cariera didactică în cadrul Universității Naționale de Muzică din București. În turneul ”Vioara lui Enescu” cântă pe o vioară Paul Kaul ce i-a aparţinut lui George Enescu (instrument pus la dispoziție și aflându-se în patrimoniul Muzeului Naţional „George Enescu”).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹