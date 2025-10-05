GALA OPERA FANTASTICA 2025 pe scena Auditoriumului Maximum din Cluj-Napoca

Sub motto-ul ARTA FACE BINE... și prezentată de muzicolog dr. Luminița ARVUNESCU , noua ediție a GALEI OPERA FANTASTICA va fi susținută de Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat ”Transilvania” - aflată sub conducerea excepționalului dirijor Cristian MANDEAL, avându-i ca invitați pe: soprana Mihaela VÎRBAN, mezzosoprana Denisa IAMANDI, tenorul George VÎRBAN și baritonul Darius GRUIȚĂ.

Biletele sunt disponibile pe ENTERTIX.RO - Bilete Gala Opera Fantastica, Casa Universitarilor, Sala Auditorium Maximum, Cluj-Napoca - entertix.ro și MYTICKET.RO - Gala Opera Fantastica și la Agenţia de Bilete a Filarmonicii (Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756048318 sau 0040-0264-431558), fondurile obținute în urma vânzării acestora vor fi direcționate către Asociația Autism Transilvania pentru a susține continuarea programul de educație non-formală „Vreau să fiu independent! – Pot, Fac, Reușesc!”, program care va oferi copiilor și tinerilor cu autism posibilitatea de a intra în contact cu diverse meserii, prin 4 ateliere vocaționale. Toate eforturile sunt îndreptate spre dezvoltarea, în timp, a unui serviciu permanent de ateliere protejate/economie socială și mediere pentru încadrarea în muncă, fie independentă, fie asistată parțial sau total.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Despre Asociația Autism Transilvania:

Asociaţia Autism Transilvania, prezentă de peste 19 ani în comunitatea clujeană, este furnizor acreditat și licențiat de servicii sociale. Prin specialiștii săi, asociația oferă o largă paletă de servicii sociale, de educare și recuperare, adresate copiilor și tinerilor cu tulburări din spectrul autist și alte cerințe educative speciale. Luptăm să schimbăm percepția eronată asupra autismului, să producem o schimbare în mentalitatea și atitudinea socială față de persoanele cu autism. Pe lângă serviciile de terapie specializate, prin programul ,,Vreau să fiu independent! – Pot, Fac, Reușesc!’’, dorim să creăm contextul ca beneficiarii să își descopere și dezvolte interese specifice care se pot transforma în abilități necesare dobândirii unui loc de muncă, în cadrul a patru ateliere vocaționale. Prin aceste ateliere urmărim să sprijinim dezvoltarea abilităților de viață independentă, valorificarea potențialului artistic și creativ, și dobândirea de competențe practice necesare integrării pe piața muncii. Credem că, oferindu-le contextul potrivit, tinerii noștri pot nu doar să viseze, ci și să fie sprijiniți să construiască un viitor în care să „poată, să facă și să reușească”.

Este un program complex, care are nevoie de susținere pe termen lung, persoanele fizice și juridice care aleg să se implice având satisfacția că pot face cu adevărat diferența în viața tinerilor noștri și a familiilor acestora. Proiectul poate fi susținut prin donații în contul: RO76BTRLRONCRT00H3438905 deschis la Banca Transilvania. Mai multe informații despre activitatea asociației pot fi găsite pe www.autismtransilvania.ro

Despre proiectul ,,OPERA FANtastica’’:

Inițiat în 2016 de Luminița Arvunescu cu scopul de a intermedia publicului bucureștean întâlnirea cu Excelența din domeniul teatrului liric, proiectul OPERA FANtastica a cuprins, pe lângă recitaluri și concerte de excepție, confesiuni și pilde personale dintre cele mai prețioase din partea unor artiști precum: sopranele Nelly Miricioiu, Anita Hartig, Leontina Văduva, Adela Zaharia sau Brigitta Kele, mezzosoprana Ramona Zaharia, tenorii Ioan Hotea și Teodor Ilincăi, baritonii Iordache Basalic și Bogdan Baciu, dirijorul Gabriel Bebeșelea, etc. Considerate ”întâlniri memorabile” (evz.ro, 2016), ”serate de artă” (Costin Popa, Adevărul, 2018); ”Povești de succes ce recuperează multe absențe” (Magdalena Popa Buluc, DeCe News, 2017), ”întâlniri care nu seamănă între ele, dar care au un ceva comun: bucuria iubitorilor de operă de a se regăsi în același loc și de a împărtăși experiențe, amintiri și emoții” (Nona Rapotan, BOOKHUB, 2019), seratele Opera FANtastica au înregistrat întotdeauna impresii puternice pe banda memoriei publice. Recent, proiectul a început să se dezvolte în direcția organizării de evenimente caritabile, anul acesta fiind, pentru a doua oară când Luminița Arvunescu și Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură organizează Gala Opera FANtastica în Cluj. Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe OPERA FANtastica - Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură (musicarte.ro).

Despre artiști:

Soprana MIHAELA VÎRBAN, s-a născut în orașul Vălenii de Munte și a copilărit pe pitorescul plai al Văii Teleajănului. Este absolventă a Universității Naționale de Muzică din București (2019) – clasele de canto ale sopranelor Eleonora Enăchescu și Mariana Colpoș, câștigătoare a numeroase competiții muzicale naționale, ca de pildă: Concursul “Paul Constantinescu”, Concursul de lied “Ionel Perlea”sau Concursul National de Lied și face parte, în prezent, din Ansamblul de Soliști ai Teatrului Muzical Ambasadorii. Ca Bursieră a Uniunii Interpreților Muzicieni din România, a participat în anul 2018 la o serie de workshop-uri cu reprezentanți ai faimosului Teatru ”Metropolitan” din New York. Iar din anul 2022, a întreprins - alături de colegii săi din Teatrul Ambasadorii – o serie de turnee internaționale în: Austria, Belgia, Cuba, Slovacia sau China. Este absolventă a cursurilor de măiestrie ale primei ediții Salbek Opera Festival 2023, program în care i-a avut mentori pe mezzosoprana Ruxandra Donose, soprana Leontina Văduva și tenorul Ramon Vargas. Repertoriul său curent cuprinde roluri precum: Adina din opera “Elixirul Dragostei” de G. Donizzeti, Zerlina din opera “Don Giovanni” de W.A Mozart, Franziska din opereta “Sange Vienez” de J.Strauss, Nella din opera Gianni Schicchi de G. Puccini.

Mezzosoprana DENISA IAMANDI, este studentă a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde se perfecționează sub îndrumarea profesorului Geani Brad. De-a lungul anilor, a susținut numeroase concerte, afirmându-se ca una dintre cele mai promițătoare voci ale Noului Val de soliști lirici români. Pasiunea sa pentru muzica clasică a prins contur încă de la o vârstă fragedă, iar de atunci și-a dedicat formarea și talentul visului de a urca pe marile scene lirice ale lumii. A cântat în concerte și spectacole alături de prestigioase ansambluri, printre care: Orchestra Filarmonicii ”Transilvania” și Orchestra Operei Maghiare din Cluj-Napoca, Orchestra Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, Orchestra Filarmonicii din Arad, Orchestra Filarmonicii „Banatul” din Timișoara și a susținut concerte pe scena Teatrului „Regina Maria” din Oradea, a Filarmonicii din Satu Mare și pe scena Filarmonicii din Craiova. De asemenea, s-a remarcat în numeroase concursuri naționale și internaționale, obținând premii importante la competiții precum:The 11th Vocal International Competition din Kuala Lumpur (Malaysia), Concursul de Canto „Alexandru Fărcaș” și Elite International Voice Competition.

Tenorul GEORGE VÎRBAN, s-a născut la Tulcea și este considerat unul dintre cei mai promițători și versatili tenori lirici ai generației sale. Vocea sa rafinată și expresivă îl recomandă pentru un repertoriu vast, cuprinzând de la roluri mozartiene -precum Don Ottavio, Ferrando sau Tamino, la eroi romantici - precum Nemorino, Fenton, Alfredo sau Lenski, până la personaje de operetă - între care Eisenstein, Alfred, Koltay, Sou Chong, Mister X și Marco Polo. A absolvit Universitatea Națională de Muzică din București în anul 2019. Încă din anii de formare, s-a remarcat pe scenele Operei Naționale București și Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” - unde activează și în prezent ca solist de succes, îndeosebi în producțiile ”Sânge vienez”, ”Liliacul”și ”Țara surâsului”. Pe plan internațional, George Vîrban a debutat în anul 2016, cu rolul Lenski din opera ”Evgheni Oneghin” de P. I. Ceaikovski pe scena Operei din Saransk, Rusia. El este,de asemenea, laureat al competițiilor de Canto: „Jeunes Espoirs” de la Avignon, Concursului de Canto „Georges Enesco” de la Paris și Concursului „Virginia Zeani” de la Târgu Mureș, fost bursier al programului „Tinere Talente” al Fundației Regale Margareta a României (2013-2015) și câștigătorul Premiului al II-lea la prima ediție a Concursului Internațional de Canto ”Sumi Jo” din Franța (2024). Din 2019 până în 2021 a fost membru al Studioului de Operă aparținând prestigioasei Opere de Stat din München; iar în stagiunea 2023/24 a făcut parte din Ansamblul de soliști ai Teatrului Aalto din Essen - unde a revenit ca invitat stagiunea trecută. În primăvara acestui an, Vîrban a fost prezent la Metropolitan Opera din New York, cover pentru rolul Tamino din opera mozartiană ”Flautul fermecat” și a întreprins un turneu de concerte în Coreea de Sud, alături de faimoasa soprană Sumi Jo. În luna septembrie, a debutat la Festivalul Internațional „George Enescu” ca solist al poemului ”Vox Maris” de George Enescu, actuala stagiune aducând în cariera tânărului tenor, noi colaborări importante cu: Opera de Stat din München - într-un turneu în China ,Opera Națională Română Iași, Operele din Haifa și Tel Aviv.

Baritonul DARIUS GRUIȚĂ, s-a născut în Reșița și și-a început parcursul muzical la Liceul de Muzică „Sabin Păutza” din orașul natal. A continuat studiile la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara - sub îndrumarea profesoarei Mariana Șarba, unde și-a dezvoltat abilitățile interpretative în repertoriul de operă și operetă, absolvind-o, cu rolurile: Boni din opereta ”Silvia” de Emmerich Kálmán și Buffy din operreta ”Floare din Hawaii” de P. Abraham. Debutul său ca artist liric, a avut loc pe scena Operei Naționale Române din Timișoara, cu rolul Contele Gustav von Pottenstein din opereta ”Țara Surâsului”, urmat de rolul Vicontele Cascada din opereta ”Văduva Veselă” de Franz Lehar. Din 2024, Darius Gruiță colaborează cu ansamblul coral al Operei Naționale Române din Timișoara, continuându-și ascensiunea artistică pe scena lirică.

Cu o activitate cuprinzând cinci decenii de muncă asiduă, Maestrul CRISTIAN MANDEAL – în prezent,dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, este unul dintre cei mai importanți muzicieni români contemporani – atât în plan național, cât și în plan internațional. Meritele sale sunt multiple, începând cu meritul de a fi reconstruit prestigiul și anvergura internațională ale Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din București în perioada anilor 1987-2010, al cărui director general a fost pentru aproape 20 de ani (1991-2010) și până la acela de a fi reprezentat cu deosebit succes Școala Românească de Dirijat, ca Director Artistic al orchestrelor: Northern Israeli Orchestra din Haifa (1999-2002) și Simfonia Euskadi – Orchestra Națională Bască, San Sebastian (2001-2008); ca dirijor permanent al ansamblurilor: Haydn din Bolzano, Halle din Manchester, Filarmonicilor din Belgrad și Copenhaga sau ca invitat al celor mai faimoase orchestre din lume, precum London Symphony Orchestra, StaatsKapelle din Dresda și Staatskapelle din Berlin, Bayerischer Rundfunk din Munchen, Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma, etc. Conform unei evidențe numerice, Cristian Mandeal a dirijat în peste 36 de țări și a prezentat în primă audiție peste 60 de lucrări semnate de compozitori români și străini, dintre care multe i-au fost dedicate. A participat la toate festivalurile importante de muzică simfonică din lume. A colaborat cu cei mai importanți soliști contemporani și, poate cel mai important, a construit profilul de orchestră reprezentativă pentru România, profilul Orchestrei Române de Tineret, pe care o conduce încă de la înființarea ei, din 2008. În anii 2001 și 2003, Cristian Mandeal a fost Directorul Artistic al Festivalului Internațional „George Enescu”.

LUMINIȚA ARVUNESCU este una dintre cele mai familiare și apreciate voci radiofonice ale cotidianului nostru, un nume care a dobândit, în timp, notorietate. A absolvit Secția de Muzicologie la actuala Universitate Națională de Muzică din București și are un doctorat obținut cu Summa cum laude în domeniul Jurnalismului muzical. A fost angajată a Societății Române de Radiodifuziune din 1990 până în vara acestui an – specializată în Muzica de Operă – iar în 1996 a contribuit la pregătirea și lansarea primului post de muzică clasică din țară, Radio România Muzical, de pe poziția de editor, poziție pe care a ocupat-o până în 2004. Ca realizator - radio s-a remarcat prin emisiunea ”Seară de operă”, nelipsită din grila posturilor Radio România Muzical timp de 3 decenii și distinsă cu Premiul Uniunii Criticilor Muzicali (1998) și Premiul Musica Viva, acordat de Forumul Muzical Român (2008). A fost primul jurnalist acreditat de Radio România în Germania, după evenimentele din decembrie 1989, pentru corespondențe muzicale săptămânale. Și,de asemenea, primul jurnalist care a realizat transmisiuni directe din Studioul unui post de radio străin, în 2011, de la Radio Metropolitan Opera International din New York. Începând cu anul 2016, Luminița Arvunescu s-a remarcat și ca inițiator de evenimente culturale, printre realizările sale numărându-se: seratele muzicale Opera FANtastica și Gala Premiilor MUSICRIT, cea din urmă, o inițiativă singulară în peisajul cultural românesc prin care este recompensată Excelenţa, atât în domeniul artistic, cât şi în domeniile jurnalismului şi managementului din Muzica clasică. Din 2020, Luminița Arvunescu este Președintele Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România.

ORCHESTRA REGALĂ DE TINERET A FILARMONICII DE STAT „TRANSILVANIA” aflată sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu și mentorată de maestrul Cristian Mandeal, reprezintă o pepinieră de talente și un hub muzical inovativ. Cu o viziune avangardistă și o pasiune pentru diversitate, orchestra nu numai interpretează, ci și transformă spații consacrate și neconvenționale în arene vibrante ale artei sonore. Orchestra se remarcă prin abordarea sa inedită, aducând prospețime și energie în sălile de concerte tradiționale, dar și în spații neconvenționale precum piețe, parcuri, locuri istorice, cluburi, cafenele și spații industriale. Cu un repertoriu eclectic și o abordare „cross-genre”, Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania” dorește să creeze o experiență sonoră fascinantă, atât prin concerte proprii, tinerii muzicieni familiarizându-se astfel cu repertoriul standard de orchestră, cât și prin concerte side-by-side alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, prin colaborări la concertele stagiunii sau prin evenimente inedite prin care tinerii muzicieni devin promotorii muzicii clasice în rândurile tinerilor de vârsta lor. Orchestra de Tineret va avea și beneficii conexe, de la mentori cu expertiză, membri ai orchestrei profesioniste până la, de ce nu, veritabile „job opportunities” și burse pentru cei mai meritorii dintre tinerii muzicieni. Așadar, importanța în formarea lor nu este doar de tip „aici, acum”, ci de perspectivă, oferindu-le numeroase prilejuri de a se perfecționa și de a se integra într-un colectiv profesionist. Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania” va constitui de asemenea un liant înspre un public nou, tânăr și va ajuta la formarea publicului de mâine, prin proiectele educaționale și evenimentele interactive desfășurate în comunitate și printr-un efort constant de a transforma muzica într-o experiență accesibilă pentru toți.

Organizatori: Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Asociația Autism Transilvania