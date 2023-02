George Michael, Missy Elliott și Willie Nelson, printre nominalizații la Rock & Roll Hall of Fame

Dintre cei 14 nominalizați de pe lista de anul acesta, opt sunt la prima nominalizare, printre care cântărețele Sheryl Crow, Cyndi Lauper și regretatul cântăreț și compozitor Warren Zevon, alături de trupa rock Joy Division/New Order și duo-ul rock The White Stripes.

Cântăreața Kate Bush, trupa heavy metal Iron Maiden, trupa rock Rage Against the Machine, grupul rock Soundgarden, grupul vocal R&B The Spinners și grupul hip hop A Tribe Called Quest sunt nominalizați din nou.

Pentru a fi eligibili pentru nominalizare, artiștii sau trupele trebuie să fi lansat prima lor înregistrare comercială cu cel puțin 25 de ani înainte de anul nominalizării. Anul acesta este primul an de eligibilitate pentru Elliott și The White Stripes.

Anul trecut, Hall of Fame i-a inclus pe rapperul Eminem, trupa new wave Duran Duran, legenda muzicii country Dolly Parton, cântăreața Pat Benatar, grupul pop Eurythmics și cântăreții Lionel Ritchie și Carly Simon.

Parton spusese inițial că vrea să se retragă pentru că nu considera că merită o distincție rock-and-roll, dar apoi și-a schimbat poziția și s-a alăturat altor foști laureați din lumea muzicii country, Hank Williams și Johnny Cash.

Peste 1.000 de artiști, istorici și membri ai industriei muzicale din întreaga lume vor vota candidații, la fel ca și fanii, care pot vota online sau în persoană la muzeul Hall of Fame din Cleveland.

Lista celor incluși în 2023 va fi anunțată în luna mai, când Nelson va fi împlinit 90 de ani, iar ceremonia va avea loc în toamnă.

(sursa: Mediafax)