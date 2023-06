Georgian Mărgărit lansează piesa Need You, o melodie emoționantă care explorează relația dintre tată și copil

În 2016 a obţinut locul doi în finala Eurovision România, cu piesa I’m Coming Home, lansată împreună cu Vanotek şi The Code. Este cunoscut publicului și datorită piesei Closer, melodie ce a cucerit publicul local dar și international, intrând în topuri europene și fiind licenţiată în Rusia, Bulgaria, Franţa, Monaco, Ucraina, Belarus, Moldova, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Armenia, Georgia și Azerbaijan. Acum, Georgian vine cu o nouă piesă în limba engleză, Need You, o melodie emoționantă care explorează relația dintre tată și copil.

Need You este compusă de Georgian Mărgărit alături de Ionuț Cătană și Alexandra Tirtirău, iar videoclipul este realizat de cunoscutul regizor SAN. Melodia vorbește despre importanța unei figuri paterne în viața noastră, iar videoclipul transpune în imagini pline de emoție tema întoarcerii tatălui rătăcitor.

„În peisajul muzical sunt o mulțime de piese care abordează relația mamă-copil, însă mai puține cele care vorbesc despre figura paternă. Am simțit nevoia să acopăr acest gol și să creez o piesă care explorează relația dintre tată și copil și importanța unei figuri paterne în viața noastră. Piesa Need You abordează tema întoarcerii tatălui rătăcitor și este un subiect cu atât mai important cu cât în România avem o generație care a crescut cu cheia la gât...O mulțime de bărbați au plecat peste hotare pentru a lucra și a-și întreține familia. Deși poate pe plan financiar această plecare a fost de folos familiei, pe plan emoțional o mulțime de copii au crescut în lipsa unei figuri paterne în viața lor. Cred că este un subiect relevant și am simțit nevoia să scriu și să cânt despre asta pentru că îmi doresc ca ascultătorii să se regăsească și de ce nu, să-și găsească consolarea în această melodie.”, a spus Georgian Mărgărit.

Absolvent de Teologie și Litere, Georgian Mărgărit are un cuvânt important de spus în muzica românească, de mai bine de 15 ani. Artistul a compus și colaborat cu artiști precum Randi (Până vara viitoare), Jo, Puya, Nadir, Ana Baniciu. De asemenea, pentru Lala Band, a lucrat la peste 300 de piese alături de echipa de creație și a realizat ilustrație muzicală pentru serialul Pariu cu viața. În 2016 a obținut locul 2 la Eurovision România alături de Vanotek, în calitate de solist, cu piesa I'm Coming Home. În 2017 ajunge în topurile europene cu single-ul Closer, care a depășit 110k de shazamuri și a fost licențiat în peste 10 țări. Apropierea de muzică pleacă din familie, părinții săi fiind membri ai cenaclului Flacăra. Tatăl său, Marian Mărgărit, compune în prezent pentru artiști precum Fuego, Angela Rusu ș.a., în același timp fiind și unul dintre cei mai longevivi primari din țară.

