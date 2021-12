Gheorghe Zamfir 80 – concerte extraordinare în trei oraşe din România – între 9 şi 11 decembrie

Evenimentul Gheorghe Zamfir - 80 invită publicul din România la o întâlnire inedită cu legendarul naist Gheorghe Zamfir, în trei concerte ce vor avea loc între 9 şi 11 decembrie la Găeşti – localitatea natală a artistului – pe 9 decembrie, de la ora 19, la Casa de cultură, la Târgovişte, pe 10 decembrie, de la ora 19, la Sala Independenţa, şi la Bucureşti pe 11 decembrie, de la ora 19, la Sala Radio.

Proiectul Gheorghe Zamfir - identitate națională în universalitate, realizat cu cofinanţarea Ministerului Culturii de Asociaţia pentru Promovarea Copiilor şi Tinerilor Talentaţi din România şi beneficiind de sprijinul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, coproducător Radio România își propune promovarea în plan național și internațional a excelenței actului intrepretativ generat de personalitatea muzicală complexă a maestrului Gheorghe Zamfir, în contextul împlinirii, anul acesta, a 80 de ani de la naștere.

Concertele ce îi vor avea în prim plan pe Gheorghe Zamfir şi invitaţii săi beneficiază de participarea Orchestrei Metropolitane Bucureşti dirijate de Alexandru Ilie şi Daniel Jinga. Cunoscute lucrări aparținând patrimoniului românesc şi universal vor prinde viață prin instrumentul iconic al românilor, naiul, “îmblânzit la superlativ” de însuși maestrul Gheorghe Zamfir, fără îndoială unul dintre cei mai reprezentativi artişti români actuali, personalitatea sa uriaşă depăşind cu mult graniţele României.

Marele artist va susţine un masterclass pe 12 decembrie, de la ora 14, la Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română.

Născut în 1941 la Găeşti, judeţul Dâmboviţa, Gheorghe Zamfir s-a exprimat artistic de-a lungul carierei sale printr-un instrument specific românesc, naiul, cu care a reușit să cucerească aplauzele întregii planete. Gheorghe Zamfir a modificat forma, construcția și tehnica naiului, lărgindu-i considerabil paleta interpretativă, introducând instrumentul său în toate stilurile și genurile muzicale, revoluționându-i sunetul și aducându-l practic în atenția publicului modern.

Pe lângă prestigioasa carieră de muzician, Gherghe Zamfir s-a manifestat ca artist și în domeniul literar și al artelor plastice, publicând versuri, eseuri și o carte autobiografică și expunând picturi proprii în țară și în străinătate.

După o carieră muzicală de succes, în 1982, în plin comunism, cade în dizgrația cuplului Ceaușescu, fiind nevoit să plece în exil. Cariera sa a continuat în întreaga lume, Gheorghe Zamfir bucurându-se de un succes mondial, urmând să revină în România după 1989.

În decursul unei cariere muzicale care depășește jumătate de secol, Gheorghe Zamfir creează peste 300 de lucrări în stil folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental și simfonic. Repertoriul său cuprinde lucrări scrise de compozitori de la perioada barocă și clasică precum Mozart, Bach, Corelli, Vivaldi, până la John Lennon, Paul McCartney, Billy Joel sau Elton John.

Gheorghe Zamfir este câștigătorul a 120 de discuri de aur și platină, are peste 190 de discuri înregistrate și peste 120 de milioane de albume vândute a câștigat două discuri de aur în SUA și este singurul artist român care a câștigat un disc de aur în Ungaria.

A participat la coloana sonoră a numeroase filme precum Le Grand Blond avec une chaussure noire, 1972, Le retour du Grand Blond, 1974, Picnic at Hanging Rock, 1975, Once upon a time in America, 1984, The Karate Kid, 1984, Kill Bill. Vol.1, 2003 etc.

Gheorghe Zamfir aduce schimbări inovatoare naiului tradițional românesc de 20 de tuburi, înlocuindu-l cu noi variante conținând succesiv 22, 25, 28 și 30 de tuburi. Își asamblează singur naiurile, din lemn de bambus, și le acordează cu ajutorul unei mici cantități de ceară de albine introdusă în tuburi. În 2003 confecționează naiul numit Gigantul, având 42 de tuburi, 1,35 m înălțime și 1,2 m lățime.

De-a lungul întregii cariere, Gheorghe Zamfir primește numeroase premii, distincții și medalii, printre care Medalia Vaticanului, Ordinul Meritul Cultural al Franței, Titlul de Ofițer și Cavaler al Franței, Belgiei și Luxemburgului, Ordinul Comandorului în Columbia, Diploma Universității Don Bosco din Roma, Medalia de aur a Asociației din cadrul Academiei de Artă, Științe și Litere a Franței, Premiul Academiei Charles Cross şi multe altele.