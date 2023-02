Grammy: Beyonce doboară recordul de premii, Harry Styles câștigă premiul pentru cel mai bun album

Superstarul pop Beyonce Beyonce a obținut patru premii Grammy, inclusiv cel mai bun album dance/electronic, ajungând astfel la un total de 32 de trofee în carieră. Ea a depășit cele 31 de trofee adunate de dirijorul de muzică clasică Georg Solti.

Britanicul Harry Styles a primit premiul cel mai bun album pentru „Harry's House". El a triumfat în fața unor cântăreți celebri precum Beyonce, rapperul portorican Bad Bunny, cântăreața și flautista Lizzo și vocalista britanică Adele.

„Am fost atât de inspirat de fiecare artist din această categorie", a spus Styles în momentul în care a acceptat premiul.

Lizzo cu „About Damn Time" a câștigat discul anului, iar „Just Like That" cântat de Bonnie Raitt este cântecul anului. Cântăreața americană de jazz Samara Joy a fost desemnată cel mai bun artist debutant. Bad Bunny a luat premiul cel mai bun album de muzică urbană pentru „Un Verano Sin Ti". Pentru cel mai bun album rap, Kendrick Lamar a triumfat cu „Mr. Morale & the Big Steppers".

Laureații au fost aleși de aproximativ 11.000 de experți.

(sursa: Mediafax)