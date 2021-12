Hanuca, sărbătorită anul acesta pe scena Operei Naționale București

Timp de opt zile, începând din seara de 28 noiembrie, evreii din întreaga lume celebrează Hanuca, numită și „Sărbătoarea Luminilor”. Hanuca este sărbătoarea prin care se amintește an de an miracolul întâmplat acum peste 2200 de ani în Ierusalimul aflat sub dominaţia dinastiei seleucide (greceşti) din Siria, când evreilor li s-a interzis să studieze Tora și le-a fost pângărit Altarul din Templu. Ei l-au eliberat, l-au repurificat şi au aprins menora, lumină care era menţinută aprinsă în fiecare noapte, simbol al creaţiei şi cunoaşterii. Se spune că în candele era ulei de măsline pentru a menţine flacără pentru o zi, însă focul a rămas aprins timp de opt nopţi. Acest eveniment a inspirat înţelepţii evrei să proclame o sărbătoare de opt zile, în care seară de seară se aprinde o lumânare având ca scop să reamintească minunea.

În prima seară de Hanuca se aprinde o lumânare, în a doua seară, două lumânări și tot așa până la opt. Lumânările se pun într-un sfeșnic special, numita hanuchia, se aprind la lăsarea serii și trebuie să ardă măcar 30 de minute. De Hanuca se obișnuiește să se ofere copiilor din comunitate dulciuri și bani – Hanukageld (cuvântul ebraic "hinuch" - "hanuca" înseamnă atât inaugurare, cât și educație, banii sunt simbolic recompensă pentru studiu). Tradițional, în amintirea uleiului care a ars opt zile, se mănâncă dulciuri prăjite în ulei, printre care latkes (clătite de cartofi) și sufganiyot (gogoși rotunde).

Opera Națională București a fost, anul acesta, lăcașul ceremoniei de aprindere a primei lumânări de Hanuca, „Sărbătoarea luminii”, unul dintre cele mai importante momente ale anului liturgic iudaic.

Festivitatea a fost deschisă de discursurile ținute de către Ambasadorul Israelului în România - E.S. David Saranga, Președintele Camerei Deputaților - domnul Marcel Ciolacu, Premierul României - Domnul Nicolae-Ionel Ciucă, Fondatoarea Complexului Educațional Laude-Reut din București - doamna Tova Ben Nun-Cherbis și Managerul General Interimar al Operei Naționale București - domnul Daniel Jinga.

La ceremonie au participat mai multe personalități marcante ale vieții social-politice românești, precum Ministrului Apărării - Vasile Dîncu, Secretarul de Stat pentru Culte - Victor Opaschi, Președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților - Laura Vicol, Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune - Răzvan Ioan Dincă, politologul Cristian Pîrvulescu și dramaturgul Radu F. Alexandru.

Seara a fost încununată de Concertul Extraordinar al Orchestrei Andaluze din Israel, condusă de Jacob Ben Simon, alături de care au evoluat și soliști ai Operei Naționale București - Crina Zancu, Iustinian Zetea, Marta Sandu Ofrim, sub conducerea muzicală a Directorului Artistic al ONB - Ethan Schmeisser.