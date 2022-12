„HAVE YOURSELF A JAZZY CHRISTMAS” – concert de Crăciun cu Big Band-ul Radio și invitații săi: Adrian Nour, Viorica Pintilie, Orchestra de Cameră Radio, The Radio Trombones și Jazz Roots Bucharest

Primul concert din această serie este cel prezentat joi, 8 decembrie 2022 (de la 19.00) de BIG BAND-ul RADIO și invitații săi speciali!

Sub titlul „Have Yourself a Jazzy Christmas”, evenimentul dirijat și conceput de SIMONA STRUNGARU se va desfășura cu participarea soliștilor ADRIAN NOUR - actor, muzician si dansator de step, care a fost în 2013 finalist al emisiunii – concurs Vocea României - și VIORICA PINTILIE - o voce bine-cunoscută publicului autohton, artistă care se bucură de o intensă activitate concertistică de peste 15 ani.

Alături de Big Band-ul Radio se vor afla, ca invitați speciali, și ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO și ineditul cvartet de muzicieni la trombon - The Radio Trombones, dar și membri ai Companiei de Dans Jazz Roots Bucharest, care vor îndemna publicul de la Sala Radio să se bucure de muzică prin dans.

Repertoriul serii va dărui spectatorilor colinde americane și românești, piese precum „Santa Claus is Coming to Town”, „Santa Baby” sau „Silver Bells”.

Adrian Nour este actor, muzician si dansator de step ce s-a remarcat în spectacole de teatru, pantomimă, dans contemporan și musical, precum „Fantoma de la Operă”, „Romeo şi Julieta”, „My Fair Lady”, „Mamma mia!”, „We will rock you”, „D'ale noastre”, „Iona”, „Next to normal”, „Necuvinte” ș.a. În 2013 a fost finalist al emisiunii - concurs Vocea României. În prezent cântă alături de Trio Zamfirescu și trupa sa de jazz și are o bogată activitate ca solist de Big Band.

Viorica Pintilie este o voce bine-cunoscută publicului autohton, având o intensă activitate concertistică de peste 15 ani și apariții la Festivalul de Jazz din Târgu Mureș, Sibiu Jazz Fest, The Gardener Jazz Festival ș.a.

În 2016 a înregistrat albumul cu standarde de jazz „Stories of a Heart”. Îndrăgostită de repertoriul de Crăciun, în 2017, a înregistrat albumul „Christmas time is here”. A organizat, în 3 ani consecutivi, concerte mari dedicate acestei sărbători: la Cinema Pro, Teatrul Național și Teatrul Excelsior din București, alături de muzicieni de marcă, în decoruri de poveste, și cu invitați speciali.

The Radio Trombones a luat naștere în perioada pandemiei, grupul fiind format din membrii partidei de trombon a Orchestrei Naționale Radio și bucurându-se de o expunere amplă în spațiul online al rețelelor de socializare.

Cu toate că Alexandru Moraru, Florian Radu și Catalin Bucerzan sunt colegi și cântă împreună încă din 2012, iar Vlad Leahu s-a alăturat partidei 4 ani mai târziu, ansamblul s-a înfiintat abia in 2019, cu ocazia unei emisiuni TV la care ineditul cvartet și-a făcut apariția.

Prezența online a continuat cu faimoasa „Bella Ciao”, cântată împreună cu câțiva instrumentiști cunoscuți din Peninsula Arabă. Mai multe colinde aranjate de Florian Radu au înveselit publicul. Dintre ele amintim „Rocking around the Christmas tree”, înregistrare realizată împreună cu muzicianul Cătălin Milea (saxofon) și „Happy New Year”, într-o colaborare cu o parte dintre membrii Corului Radio.

Cea mai recentă apariție live a trupei a fost în noiembrie 2022, alături de maestrul Christian Lindberg.

Jazz Roots Bucharest

Cu energia și pasiunea specifice swing-ului, compania de dans Jazz Roots Bucharest aduce energia originală a Lindy Hop-ului în a doua colaborare cu Big Band-ul Radio România, pe scena Sălii Radio din București, după succesul înregistrat alături de cântăreața Alice Francis.

Trupa Jazz Roots Bucharest a fost înființată de Cristina Ciobanu în martie 2022, fiind compusă din profesioniști din domenii diverse, uniți de pasiunea comună pentru swing și de dorința de a învăța și dărui mai departe povestea acestui dans. Cristina Ciobanu dansează din 2017 și este prima femeie cu inițiativa de popularizare a acestui stil de dans din România și printre primii oameni care au început construirea comunității de swing în București.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical - și LIVE online, pe site-urile celor două posturi de radio.