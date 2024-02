În această seară la Sanremo dragostea va fi declinată în toate genurile posibile

Asemeni ediţiilor din 2022 şi 2023, cei 30 de artişti concurenţi (27 artişti consacraţi şi primii trei clasificaţi în competiţia Sanremo Giovani 2023) participă cu tot atâtea piese într-o singură secţiune de concurs.

Câştigătorul festivalului va reprezenta Italia la Eurovision Song Contest 2024, care va avea loc în luna mai, la Malmo, în Suedia.

„Pentru că evenimentul ce ţine atenţia Europei asupra muzicii italiene pare să depăşească limitata capacitate a bătrânului Teatru Ariston, artişti consacraţi vor susţine recitaluri în alte două locaţii fierbinţi ale festivalului – Piaţa Colombo şi nava de croazieră Costa Smeralda".

Lorella Cuccarini și Amadeus, prezentatorii duetelor și cover-urilor de seară.

Festivalul Sanremo 2024 continuă să genereze comentarii și evaluări. A treia seară a mers foarte bine: peste 10 milioane de telespectatori în medie!

În cea de-a patra seară, dedicată cover-urilor, concurenţii vor prezenta o piesă la alegere, din repertoriul italian sau internaţional, în duet cu artişti consacraţi. Printre ei vor fi: Il Volo, Diodato, Mahmood, Mr. Rain și Ricchi e Poveri. În rândul artiştilor invitaţi se regăsesc nume ca Riccardo Cocciante, Paola & Chiara, Gianna Nannini și Umberto Tozzi. Clasamentul provizoriu al serii se va adăuga celui din serile precedente, anunţându-se, de asemenea, primele cinci poziţii. Vedeta de televiziune Lorella Cuccarini este co-prezentatoarea celei de-a patra seri, alături de Amadeus, iar din afara teatrului vor transmite – DJ Gigi D’Agostino şi solista Arisa.

Seara finală decide câştigătorul Sanremo 2024. Fiorello va anima seara, iar rapper-ul Tedua şi cantautorul Tananai susţin recitaluri în faţa publicului de pe cele două scene exterioare. Momente speciale în ultima seară aduc şi genialul balerin Roberto Bolle, cât şi cunoscuta Gigliola Cinquetti, pe acordurile melodiei „Non ho l’età (per amarti)”.

Astă seară, vineri 9 februarie, este cea a duetelor și cover-urilor. Este cea mai spectaculoasă având în vedere colaborările dintre nume mari concurente și artiști invitați.

Toți cei 30 de artiști vor fi însoțiți de colegi de scenă, precum Donatella Rettore, Tenores di Bitti, Umberto Tozzi, Gemelli diversi, Ivana Spagna, Skin și Malika Ayane, coveruri cunoscute ce variază de la Lady Marmalade la Who wants to live forever, de la Ragazzo mio la Sweet Dreams.

Duetele serii de 9 februarie:

Sangiovanni cu Aitana, cântând un colaj Farfalle e Mariposas

Annalisa cu La rappresenttante di Lista și Coro Artemia cântă Sweet dreams

Rose Villan și Gianna Nannini prezintă un colaj realizat de Gianna Nannini

Gazzelle și Fulminacci interpretează Notte prima degli esami

The Kolors și Umberto Tozzi, prezintă un colaj realizat de Umberto Tozzi

Alfa și profesorul Roberto Vecchioni cântă Sogna, ragazzo, sogna

Bnk44 cu Pino D'angiò fredonvor aduce cunoscuta melodie Quando finisce un amore

Fiorella Mannoia și Francesco Gabbani vor interpreta Che sia benedetta, cât și cunoscuta melodie Occidentali’s karma pentru care fost răsplătit la Sanremo

Santi Francesi cu Skin interpretează Hallelujah

Ricchi e Poveri și Paola & Chiara cântă Sarà per chi ti amo și Mamma Maria

Ghali cu Ratchopper cântă Italiano vero

Clara cu Ivana Spagna și Coro voci bianche aduc Il cerchio della vita

Loredana Bertè cu Venerus interpretează Ragazzo mio

Geolier, Ghè, Luchè și Gigi D’alessio vor intrepreta Strade

Angelina Mango cu Quertetto d’archi Orchestra di Roma aduc La rondine

Alessandra Amoroso cu Boomdabash aduc un medley

Dargen D’amico cu Babelnova Orchestra îi aduc un omagiu marelui compozitor Ennio Morricone

Mahmood cu Tenores di Bitti cântă Come è profondo il mare

Mr. Rain cu Gemelli diversi interpretează Mary

Negramaro cu Malika Ayane vor aduce La canzone del sole

Emma cu Bresh interpretează câteva melodii de Tiziano Ferro

Emma Marrone

Il volo cu Stef Burns vor aduce Who wants to live forever

Diodato cu Jack Savoretti cântă Amore che viene, amore che vai

La Sad cu Donatella Rettore interpretează Lamette

Grupul La Sad și Amadeus

Il Tre con Fabrizio Moro vor prezenta un colaj Fabrizio Moro

Big Mama cu Gaia, Sissi și La Nina cântă Lady Marmalade

Maninni cu Ermal Meta fredonează Non mi avete fatto niente

Fred de Palma cu Eiffel 65 cântă un colaj realizat de Eiffel 65

RengaNek aduc un melanj din propriile melodii

Cine votează în seara asta

Votul este deschis tuturor celor categorii de votanți, fiecare cu o pondere de 50%. Adică televoting, juriu radio și TV și sala de presă. La sfârșitul tuturor duetelor vor fi anunțați primii 5. Cei mai votați cinci artiști vor concerta din nou. Mâine, la deschiderea festivalului, se va comunica un clasament total (dar provizoriu): media voturilor celor 4 seri.

Scenografia excepțională realizată de arhitectul Gaetano Castelli

Lorella Cuccarini, care este și co-prezentatoare a Festivalului Sanremo 2024, va cânta și va dansa, cu siguranță aducând aplauzele publicului.

Să ne aducem aminte de prima apariție sa pe scenă în 1987, la Palarock într-un spectacol de balet, apoi în 1993 alături de Pippo Baudo.

Pe scenă se vor alfa și actorii din filmul Mameli – Băiatul care visa Italia, ce va avea premiera peste câteva zile.

Gigi D'Agostino va concerta de pe nava Costa Smeralda; iar din Piazza Colombo se vor auzi melodiile Arisei...