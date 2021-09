Începe Danube Rock Sounds la Galați

A mai rămas doar o zi până la cea de-a 7-a ediție a Danube Rock Sounds, festivalul de rock din Galați, ce va avea loc între 17 și 19 septembrie pe Plaja Dunărea. Este primul eveniment important organizat pe plaja recent inaugurată și promite o atmosferă de neuitat și multă distracție.

Urmează trei zile pline de muzică bună, cu cele mai cunoscute melodii ale celor 15 trupe din line-up, printre care: Subcarpați, Alternosfera, Cargo, Robin and the Backstabbers, Coma și byron.

Ce trebuie să știi înainte de festival

ACCES: Conform normelor în vigoare, accesul va fi permis exclusiv persoanelor vaccinate cu ambele doze care au împlinit 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare anti COVID-19, sau persoanelor care prezintă dovada unui test RT-PCR NEGATIV efectuat în urmă cu maxim 72 ore sau test ANTIGEN RAPID efectuat în urmă cu maxim 48 de ore, sau persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare, test care să dovedească prezența anticorpilor efectuat cu maxim 14 zile anterior evenimentului). Organizatorii sunt obligați să verifice aceste documente la acces. Copiii sub 18 ani sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale.

Pentru publicul care trebuie să facă dovada unui test negativ, va fi amplasat un cort de testare la intrarea în festival. Prețul unui test antigen va fi de 35 de lei, iar valabilitatea acestuia este de 48 de ore.

OBIECTE INTERZISE - În perimetrul festivalului (inclusiv în camping) nu e permis accesul cu alimente perisabile și băuturi alcoolice aduse din exterior. De asemenea, nu este permis accesul cu droguri, arme, materiale publicitare, mobilier de grădină, drone, foc, generatoare de curent, aragaze, butelii, grătare. În zona de concerte este interzis accesul cu steaguri, umbrele, rucsacuri voluminoase și orice alte obiecte care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea corporală a celorlalți participanți.

Ce artiști te așteaptă - programul complet, pe zile

Vineri, 17 septembrie - acces de la ora 17:30

18:30 - Jurjak

19:15 - Via Dacă

20:15 - TMM

21:30 - Robin and the Backstabbers

23:00 - Cargo

Sâmbătă, 18 septembrie - acces de la ora 17:30

18:30 - Over

19:15 - E.M.I.L.

20:15 - Cuibul

21:30 - Lupii lui Calancea

23:00 - Alternosfera

Duminică, 19 septembrie - acces de la ora 17:30

18:00 - Florin Chiriac and the Hippie Band

18:45 - Toulouse Lautrec

19:45 - byron

21:00 - Coma

22:30 - Subcarpați