Încheiere strălucitoare pentru Concursul Național de Muzică Clasică „Belcanto” – cu tenorul Ştefan von Korch şi alte stele ale operei pe scenă

Evenimentul, desfășurat sub îndrumarea și prin grija tenorului Florin Georgescu, s-a încheiat cu mult așteptata Gală a Laureaților, urmată de un concert de excepție, ce a adus pe scenă artiști lirici de prestigiu ai scenei românești.

Juriul a decis ca Trofeul Belcanto 2025 să fie acordat sopranei Noemi Onucu, care a impresionat prin rafinamentul interpretării și forța artistică. Alături de ea, premiile acestei ediții au revenit tinerilor artiști: Teodora Raluca, Patrick Sâmbouan, Anthuza Georgescu, Alexandra Dumitrache confirmând încă o dată menirea concursului de a descoperi și susține tinerele talente.

Concursul Național de Muzică Clasică „Belcanto” 2025 s-a încheiat efervescent, cu un concert de înaltă ţinută în care au încântat publicul tenorul Ştefan von Korch, baritonul Lucian Petrean, tenorul Alin Stoica, sopranele Daria Lupu şi Theona Iurcovschi şi câştigătoarea trofeului – tânăra speranţă ieşeană – Noemi Onucu, alături de Orchestra Simfonică Muntenia dirijată de Daniel Jinga.

Publicul a vibrat la momentele de virtuozitate interpretativă: Ștefan von Korch a cucerit prin farmecul ariei „La donna è mobile” și măiestria interpretativă din „La Danza”, Lucian Petrean a emoționat profund prin dramatismul ariei „Cortigiani, vil razza dannata” din Rigoletto, dar şi prin superbul duet din aceeaşi operă, în care a avut-o alături pe câştigătoarea Noemi Onucu, ce a intepretat integral deja rolul Gilda la Opera Naţională din Iaşi. Cele două tinere soprane – Daria Lupu şi Theona Iurcovchi cu Valsul Musetei din opera Boema şi minunatul vals Barcarolle., orchestra a ridicat sala în picioare cu „Valsul secolului” de Eugen Doga, iar finalul, cu „O Sole Mio” în care s-au completat armoniile vocilor celor doi tenori – Ştefan von Korch şi Alin Stoica, cu impresionanta factură vocală a baritonului Lucian Petrean, a fost electrizant și memorabil.

Astfel, ediția 2025 a Concursului „Belcanto” a scris o nouă filă în istoria sa, confirmându-și rolul de platformă esențială pentru afirmarea tinerilor interpreți și de sărbătoare a artei lirice – operă, operetă și lied.

Tradiţia Concursului Național de Muzică Clasică „Belcanto” va continua la Târgoviște, în ultimul weekend din august 2026, promițând noi emoții și revelații artistice.

