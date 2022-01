Ingrid Boengiu este a şaptea „Vedetă populară” a României!

În urmă cu un an, a avut de făcut o alegere foarte dificilă, între Conservatorul din Viena și muzica noastră populară. Poate contrar aşteptărilor multora, folclorul a ieșit câștigător, astfel că tânăra gorjeancă de numai 17 ani a hotărât, anul acesta, să îşi confirme decizia, participând la „Vedeta populară”.

Cu siguranţă, alegerea ei a fost cea bună, pentru că, iată, în noaptea de Revelion, adolescenta şi-a adjudecat titlul de „Vedetă populară” a României, ieşind învingătoare din Finala celui de-al şaptelea sezon al emisiunii realizate de Iuliana Tudor la TVR 1.

Ingrid este elevă la Colegiul Național Dinu Lipatti din București, dar s-a născut la Drobeta Turnu Severin. Acolo a început să cânte muzică populară, mai ales din Gorj, de unde sunt bunicii ei. A studiat naiul din clasa a cincea, dar acum se concentrează pe canto popular.

Parcursul ei la „Vedeta populară“ a început în cea de-a treia ediţie a sezonului, unde talentul, hotărârea şi cunoştinţele au ajutat-o să-şi devanseze competitorii. A apelat atunci, la fel ca în semifinală, la ajutorul unei doamne a Gorjului, Nuți Tapotă Lătărețu, alături de care a interpretat o piesă a Mariei Lătărețu – „Mi se pare nu ştiu unde”. La semifinală, a ales un colind din zona care i-a rămas în suflet, unde obiceiurile de Crăciun încă se păstrează cu sfințenie – „Aste curți, aste domnii“, colind învăţat de la aceeaşi Nuți Tapotă Lătărețu. Şi tot atunci, am urmărit-o pe Ingrid interpretând o melodie din folclorul grecesc, un cântec vechi, din timpul imperiului Bizantin.

Hotărâtoare a fost Finala din noaptea dintre ani, când Ingrid a cucerit definitiv juriul „Vedeta populară“ cu o melodie din repertoriul lui Gabi Luncă, „Supărată sunt pe lume“, iar la proba de „şlagăre“ a pariat încă o dată pe repertoriul Mariei Lătărețu, interpretând cu mare emoţie piesa „Mai treci, neică, și tu dealul“.

„Ca sa ajung la performanţa de a câştiga premiul cel mare Vedeta populară, am muncit foarte mult, m-am implicat 100% şi am încercat lucruri noi. Când am auzit că eu sunt câştigătoarea premiului, am simţit cea mai mare bucurie, un sentiment care nu se poate exprima prin cuvinte! A fost cea mai frumoasă experienţă şi mi-aş dori să o pot retrăi“, mărturiseşte emoţionată Ingrid. „Premiul va fi investit în muzică, în pregătire la alt nivel şi proiecte frumoase în anul 2022“, mai spune tânăra artistă.

„Felicitări câştigătoarei! Dar şi fiecăruia dintre cei cinci finalişti! Au fost extraordinari toţi! Mândră de voi!”, a transmis Iuliana Tudor tuturor concurenţilor.

Sute de mii de români au aplaudat, din faţa micilor ecrane, prestaţia lui Ingrid Boengiu şi a competitorilor săi, precum şi celelalte momente artistice desfăşurate pe scena „Vedeta populară”.

„Mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit în seara de Revelion! TVR 1 a intrat în top 5 pe intervalul orar 21.00-0.05, atunci când a fost difuzată Marea Finală Vedeta Populară. Un loc meritoriu, având în vedere oferta extrem de generoasă şi diversă a televiziunilor în acest final de an. Rămâne un singur lucru: în vremuri tulburi, am bucurat Românii! E tot ce contează!“, a mai subliniat vedeta TVR.​