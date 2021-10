Jazz(R)Evolution: Prin jazz spre dialog și toleranță

Luni 18 octombrie, de la ora 18:30, elevii de la Școala gimnazială „Ferdinand I” și Școala italiană „Aldo Moro” din București, părinții și profesorii lor, dar și alți doritori sunt invitați la Jazz(R)Evolution, proiect ce include un concert de jazz al trupei Paolo Profeti European Collective și apoi o dezbatere pe tema „Prin muzică, despre prejudecăți și spre dialog”.

Concertul de jazz va fi susținut de trupa Paolo Profeti European Collective, compusă din Paolo Profeti (saxofoane, compoziții), Albert Tajti (pian), Adrian Flautistu (bas) și Iulian Nicolau (tobe). Dezbaterea va fi moderată de profesorul Giovanni Avanzini de la Școala italiană Aldo Moro. Ambele vor avea loc online, gratuit, pe platforma https://streamerse.net/event/jazz-revolution-concert-dezbatere (fiind necesară numai logarea pe platformă).

Ideea proiectului s-a născut dintr-o experiență personală a muzicianului și compozitorului de jazz Paolo Profeti (asasinarea acum un secol a unui unchi al său de către fasciști) și din conștientizarea faptului că prejudecățile, intoleranța și extremismele de toate felurile sunt și astăzi probleme acute ale societății, cu manifestări multiple în social media și cu efecte toxice în mod special în rândul tinerilor (care sunt foarte influențați de bulele sociale și de ceea ce văd online). În plus, jazz-ul însuși s-a născut ca exprimare artistică a unor grupuri marginalizate și discriminate în societate (afro-americanii), devenind ulterior însă o muzică ce aduce laolaltă oameni din zone sociale și culturale diferite, ce provoacă dialoguri și experiențe frumoase trăite împreună (pentru public și muzicieni deopotrivă).

Pornind de la aceste premise, proiectul Jazz(R)Evolution propune publicului atât experiența unui concert de jazz cu muzicieni recunoscuți și o dezbatere despre aceste boli ale societății (prejudecățile, discriminarea, ura) și posibilele lor soluții, mai ales în rândul tinerilor.

Așadar, anul acesta s-au împlinit 100 de ani de când Paris Profeti (secretar al tinerilor socialiști din Toscana și unchi al saxofonistului Paolo Profeti) a fost una dintre victimele fasciștilor. Un secol mai târziu, muzicianul italian Paolo Profeti locuiește și activează în România și încearcă, prin muzica sa, crearea de punți între oameni de toate proveniențele și culturile. Muzica e o formă de dialog disciplinată, o experiență safe în care se comunică, se ascultă și din care toată lumea are de câștigat, iar Paolo Profeti crede că jazzul este o oportunitate de promovare a dialogului, curiozității și deschiderii.

Saxofonistul și compozitorul de jazz Paolo Profeti (care predă și la Conservatorul din București) activează de aproape 10 ani în România și doreşte să contribuie prin muzica sa la promovarea valorilor comunitare, a gândirii critice, diversităţii şi toleranţei, în mod special în rândul tinerilor. El are la activ mai multe experiențe de activități cu persoane vulnerabile, din medii cu acces limitat la cultură - în cadrul serviciului civil (substitut al serviciului militar) efectuat în Italia a lucrat direct cu persoanele fără adăpost, iar ulterior a susținut concerte și în penitenciare.

Pornind de la ideea că dialogul cu cei care nu sunt de același fel și opinie cu noi este o practică ce trebuie învățată încă din școală, și că doar această atitudine exersată poate crea o societate în care comunicarea, toleranța, curiozitatea față de ceilalți și incluziunea sunt preponderente, concertul de jazz va fi urmat de dezbaterea „Prin muzică, despre prejudecăți și spre dialog”, care se adresează elevilor de la două școli din București (Școala Ferdinand I, aflată într-o zonă mărginașă a Capitalei, unde accesul la cultură și dialog intra-comunitar este limitat, respectiv Școala italiană Aldo Moro, unde se întâlnesc cultura italiană cu cea română).

Dezbaterea pleacă de la ideea că nimeni nu e la adăpost de extremismul de orice fel (naționalist, politic, religios, mai nou și sanitar – legat de pandemia de Covid-19 și de vaccinare -, etc.), iar intoleranța și lipsa dialogului social sunt germenii tuturor formelor de extremism și violență. Iar în rândul tinerilor de astăzi, o formă răspândită de intoleranță și chiar ură se manifestă prin fenomenul bullying, cu precădere pe rețelele de social media. Așadar, extremismul care a dus la uciderea tânărului Paris Profeti acum un secol are aceleași rădăcini de ură, intoleranță și lipsă de dialog precum multe manifestări prezente în societatea noastră de astăzi (discriminarea, agresivitatea verbală și în social media, bullying, discriminarea din motive etnice, economice, religioase etc.)

Printre ideile propuse în cadrul dezbaterii se vor număra:

Cum ne raportăm la cei care sunt altfel decât noi sau au alte opinii

Bullying, prejudecăți și lipsa dialogului în social media

Cunoașterea celorlalți ca instrument împotriva prejudecăților și a intoleranței

Libertatea mea are ca unice granițe libertatea celuilalt

Ce avem de câștigat din dialogul cu ceilalți

Regulile de bază ale dialogului: deschidere, curiozitate, respect, capacitatea de a asculta

Giovanni Avanzini are o experiență de peste 20 de ani în lucrul cu copii și tineri, în mod special din medii defavorizate, atât din Italia cât și din România (activități favorizarea integrării sociale, dezvoltarea spiritului civic, de echipă, de colaborare și a creativității, colaborări cu centre de plasament.)