„Jazzul este întotdeauna ceva nou și ceva vechi”

„Pentru că presupune improvizație, jazzul este întotdeauna ceva nou. Și, dacă este cântat bine, se creează un întreg univers”, a declarat Wynton Marsalis, directorul muzical al Jazz at Lincoln Center Orchestra din New York, pentru Cotidianul.

Wynton Marsalis și Jazz at Lincoln Center Orchestra din New York se află pentru prima dată în România, în primul lor turneu european organizat după pandemie, fiind invitați ai celei de-a XXI-a ediții a Întâlnirilor JTI. Cel mai mare trompetist american și orchestra pe care o conduce susțin un prim concert, de jazz, pe 1 iulie, la Sala Palatului, ora 20:00, pe aceeași scenă unde au mai fost prezenți, cu decenii în urmă, ”monștrii sacri” ai genului, ca Louis Armstrong sau Dizzy Gillespie.

„Cea mai mare provocare este să luăm în considerare elementele fundamentale, baza muzicii. Pentru că aceste elemente permit improvizația și creativitatea. Aceste elemente fundamentale oferă un optimism nesfârșit, în ele sunt incluse libertatea și capacitatea de a face mereu ceva nou. Când sunt abordate elemente fundamentale, este întotdeauna ceva nou. Și este totodată întotdeauna și ceva vechi.”, spune Wynton Marsalis despre jazz.

Al doilea concert al turneului este unul de jazz simfonic, pe 2 iulie, la ora 20:00, la Sala Radio. Wynton Marsalis și ”Jazz at Lincoln Center Orchestra” interpretează, împreună cu Orchestra Națională Simfonică a României, dirijată de Cristian Măcelaru, simfonia ”The Jungle”. Compusă de Wynton Marsalis la comanda Filarmonicii din New York pentru a aniversa 175 de ani de la înfinţarea orchestrei, Simfonia ”The Jungle” a avut premiera parțială în decembrie 2016. Interpretarea integrală a lucrării, alături de Orchestra Națională Simfonică a României, condusă de Cristian Măcelaru, a avut loc pentru prima oară chiar la Jazz at Lincoln Center din New York, în ianuarie 2019.

„Mă bucur să fiu aici în această săptămână în care îl primim pe Wynton pentru prima dată în România. Chiar și în lipsa pandemiei mi s-ar fi părut aproape imposibil, dar iată că e aici. Profunzimea lumii artistice stă și în puterea colaborării. Am colaborat când am cântat în casa lor, la New York, iar acum vin ei aici. E important pentru mine personal, dar și pentru mine ca român. Pentru că au ocazia să cunoască profunzimea culturală a României.

Am învățat de la Wynton că totul în muzică e personal. E o experiență personală pe care o dăruim. Wynton face asta de-o viață, iar noi primim ceea ne oferă.

‘The Jungle’ este o piesă pe care am ascultat-o prima dată interpretată de Filarmonica din New York și m-am îndrăgostit imediat de ea. Wynton aduce cu el o istorie întreagă a muzicii de jazz. Fiecare frază muzicală se referă la o persoană, la un sentiment. El încurajează muzicienii să caute sensuri în afara partiturii, pentru că muzica lui are o latură emoțională foarte puternică”, a declarat Cristian Măcelaru în conferința de presă în cadrul căreia s-au anunțat invitații Întâlnirilor JTI.

Cel de al treilea concert, de jazz are loc pe 3 iulie, ora 21:00, în Piața Mare din Sibiu, inima orașului, devenită simbol al artelor spectacolului. Concertul se va desfășura în cadrul Zilelor muzicale româno-americane, organizate de Filarmonica de Stat din Sibiu, fiind totodată o avanpremieră la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, partener special al Întâlnirilor JTI.

„Fiecare concert este special și reprezintă o oportunitate. Acum că ieșim din pandemie, suntem foarte nerabdători să cântăm. Fiecare oportunitate este importantă”, a mai spus Wynton Marsalis.

„E o mare bucurie pentru mine să fiu gazda acestor Întâlniri. Wynton Marsalis și Cristian Măcelaru au un palmares atât de bogat, încât înfioară. Credeam că în fața marilor artiști trebuie să ne smerim. Dar marii artiști ne înalță. Iar când valoarea lor e dublată de modestie, cu atât mai mult. Trebuie să spun că aceste concerte sunt posibile datorită entuziasmului, dragostei pentru muzică și prieteniei unor oameni care vor ca viața culturală să continue să pulseze în România”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

Inaugurate în anul 2000 de celebra companie de balet Bejart Ballet Lausanne, Întâlnirile JTI au fost dedicate îndeosebi dansului, găzduind coregrafi și trupe celebre, printre care Alvin Ailey American Dance Theater, Gigi Căciuleanu și Baletul Național din Chile, Alonzo King Lines Ballet, Akram Khan Company, Martha Graham Dance Company, dar și muzicii, mai ales în perioada de început. Întâlnirile JTI s-au desfășurat anual, cu excepția anului 2020, când au fost amânate din cauza pandemiei