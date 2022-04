Jubileul celei mai bune soprane din lume și recital masterclass la Iași  - era Elena Moșuc a început

Gala Extraordinară Elena Moșuc – 30 de ani de carieră internațională

Melomanii ieșeni s-au bucurat în perioada cuprinsă între 6 aprilie și 13 aprilie a.c., de prezența celei mai bune soprane din lume pe scena Operei Națională Iași. După spectacolul ,,La Traviata”, la care artista de origine ieșeană a onorat în rolul Violettei Valéry, în noiembrie a anului trecut, publicul a epuizat rapid biletele la spectacolul ce anunța celebrarea jubileului carieristic al Elenei Moșuc, anunțat pe data de 6 aprilie.

Soprana revine mereu încântată pe scena sa de acasă. Debutul absolut s-a întâmplat pe scena lirică ieșeană în rol de regină – Regina Nopții, în Flautul fermecat, de Wolfgang Amadeus Mozart. Opera Națională Iași, în cea de-a 65-a stagiune o așteaptă ca pe un idol.

„Adevărata mea casă va rămâne orașul de pe cele șapte coline, oraș cu oameni buni, sensibili, primitori și iubitori de artă. Aici mă încarc cu energie pentru o bună perioadă de timp, iar recentele evenimente au fost balsam pentru sufletul meu moldovenesc, evenimente pentru care din inimă mulțumesc Operei Naționale Române din Iași, în mod special domnului manager Andrei Fermeșanu, care prin deschidere și spontaneitate le-a pus în destul de scurt timp pe afișul Operei.” – mărturisește soprana Elena Moșuc.”

Câțiva fani norocoși, care au avut plăcerea de a o sărbători pe soprană la Gala Extraordinară Elena Moșuc 30, pusă în scenă, la București, în mai 2021, au venit și la Iași. Iubitori ai muzicii care au cunoscut-o încă de la începuturi și i-au urmărit evoluția, tineri care își doresc să urmeze cariere în domeniul muzical, public consumator de operă de toate vârstele, cu toții așteptau să se întoarcă pe scena din Iași, o regină : Anna Bolena sau Maria Stuarda, Elisabeta I sau Lucrezia Borgia, portretizate vocal de Gaetano Donizetti. Caietul programului de sală tipărit în litere de culoarea platinei anunța însă mai mult decât atât : o zeiță, un vis, un înger.

„Concertul extraordinar din 6 aprilie de sărbătorire a 30 de ani de carieră internațională a fost unul dintre acele momente din viața mea care va rămâne mult timp în memoria și sufletul meu, dar tind să cred că și în sufletul iubitorilor de muzică, mai ales a celor care îmi cunosc drumul artistic de la început.” (Elena Moșuc)

Ora firească începerii spectacolului de operă, 18:30. Publicul curios de periplul muzical creionat începe să ocupe locurile în stal, balcon și loje, nu după ce imortalizează trofeul Oscar della lirica, expus în Foaierul Operei, prin amabilitatea sopranei și conducerii Operei Iași. Nu mai pare o întâmplare că statueta întruchipează un înger cu aripi deschise ce înalță o liră spre cer.

Sala catifelată a operei și scena înflorată de instrumentele orchestrei construiesc împreună emoția așteptării. Murmurul emoțiilor a fost ușor întrerupt de anunțarea începerii Galei. Domnul Alex Vasiliu, om de televiziune și critic cultural, oferă cu voce caldă laudatio evenimentului și implicit artistei celebrate. Pe scenă urmează să evolueze, alături de soprana Elena Moșuc, tenorul extrem de apreciat Florin Guzgă, Corul Operei Iași, coordonat de Manuel Giugula, Orchestra Operei Națională Iași, sub baghetele dirijorilor invitați, Daniel Jinga și Cristoph Hebeisen.

„Am fost fericită să îl am ca invitat în acest concert jubilar pe tenorul Florin Guzgă, o voce pe care o admir foarte mult pentru frumusețea și calitatea sa, iar dirijorii Daniel Jinga și Christoph Hebeisen , răspunzători de armonia între orchestră, soliști și cor, au creat emoțiile artistice de care are așa mare nevoie publicul meloman. Am fost fericită să fiu acompaniată la pupitrul dirijoral de Christoph, soțul meu, cel care îmi este alături de aproape 30 de ani atât în viață, cât și pe scenă și care, cunoscându-mi așa de bine vocea, m-a impulsionat mereu cu idei și critici muzicale constructive.”(Elena Moșuc)

Florile ce tronează scena se joacă în culori sub luminile candelabrelor. Vocea incredibilă a sopranei bucură auditoriul în acordurile ariei Je veux vivre, din opera Romeo și Julieta, de Charles Gounod. Urmează, în primă audiție absolută Toujours, lied orchestrat de Cristian Spătaru. Aplauzele nu contenesc. Publicul este exaltat de Uvertura trepidantă, din opera candidului Bizet, Carmen, redată cu înalt profesionalism de către Orchestra Operei, dirijată de Daniel Jinga.

Soprana Elena Moșuc se întoarce pe scenă. Corul Operei Iași acompaniază în cânt o zeiță, Norma (Vincenzo Bellini). Casta Diva este dăruită publicului ca o rugăciune. Sufletul rămâne dezgolit. Marea artă a sopranei Moșuc revine ca un vis, se ascultă Vissi d`arte, vissi d`amore. Puccini a compus aria Toscăi tot pentru o soprană româncă. Maestrul dirijor Hebeisen preia bagheta și nu iartă. Auditoriul pare a pluti pe Intermezzo, al lui Pietro Mascagni. Ultimele două arii de dinaintea pauzei prevestesc încântarea și bucuria melomanilor prezenți la Gală : Ecco, respiro appena, din opera Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea și Ch`il bel sogno di Doretta, din opera La rondine, de Giacomo Puccini. Prima parte a programului de Gală a absorbit auditoriul în opera Lucia di Lamermoor, de Gaetano Donizetti. Duetul Lucia – Sir Edgardo di Ravensword a fost oferit cu măiestrie de soprana Elena Moșuc și tenorul Florin Guzgă. Nimic nu avea să prevadă, însă, ceea ce avea să urmeze. Publicul meloman ieșean a ieșit extaziat de la spectacolul aniversar.



”Am dorit să prezint arii care mă reprezintă și care să cuprindă un repertoriu interesant, provocator, dificil și, mai ales, în mare parte nou pentru publicul ieșean. De exemplu liedul de Gabriel Fauré ‘‘Toujours‘‘ a fost prezentat pentru prima dată cu acompaniament orchestral și nu cu pian, cum este original. Iar vocaliza ‘‘Poesia per una sognatrice‘‘ din ciclul celor 4 vocalize ‘‘Poesia è l‘amore‘‘, compus special pentru mine de către compozitorul de film de la Hollywood Flavio Motalla, a fost prezentată în primă audiție absolută și acest lucru s-a întâmplat la Iași. Apoi, cred că melodia sacră ‚”Pre Tine Te Lăudam’‘ de Nicolae Lungu pe care eu o cânt duminical în cadrul liturghiilor ortodoxe și în care am fost secondată pe ison de minunatul cor al Operei ieșene, a fost prezentat pentru prima dată în această formă pe scena unei Opere. Apoi, pentru scena reginei Anna Bolena din opera cu același nume a lui Donizetti, a trebuit să comand partitura și stimele de orchestră care nu există în țară. Întotdeauna , în recitalurile și concertele mele, oriunde le prezint, noul repertorial mă tentează și cu mare plăcere îl pregătesc pentru cei care îmi iubesc arta .”- se dezvăluie soprana.

De la Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi și Gaetano Donizetti la Nicolae Lungu, Charles Gounod, Jules Massenet. Clasici și contemporani pe aceeași scenă, în același spectacol. Vocii sopranei noastre absolute e dedicată Poesia per una sognatrice, compusă de Flavio Motalla. „O voce extraordinar de vibrantă. Artistă cu o tehnică impecabilă, o soprană cu o mare forță de expresie, cu o frazare impecabilă, Elena Moșuc are o distincție aparte.”, răspunde Iulian Drăgoiu, spectator fidel al programelor de operă propuse de Opera Iași, prezent la evenimentul inedit. Eclecticul hollywoodian e surprins în spectacolul de Gală prin redarea melodiei In sleep he sang to me, a musicalului The phantom of the Opera, compozitor Andrew Lloyd Weber. Operele Bărbierul din Sevilia, Werther sau Anna Bolena și-au arătat secretele interpretării ariilor pe scândura teatrului ieșean, sub bagheta care atinge cerul, a maestrului dirijor Daniel Jinga, maestrului dirijor Cristoph Hebeisen, Orchestra Operei Națională Iași, Corul Operei coordonat de maestrul Manuel Giugula, tenorul Florin Guzgă și diva absolută Elena Moșuc.

„Mulțumim Operei și tuturor celor care s-au implicat în organizarea excepțională a acestui eveniment ! Absolut totul a fost la superlativ: organizare, prezentarea afișului foarte elegant, program de sală detaliat, organizarea în sine a concertului începând cu emoționantă prezentare făcută de vechiul meu prieten, om de televiziune, om cu mare cultură muzicală, domnul Alex Vasiliu care mă cunoaște de la începuturi și a făcut atâtea emisiuni interviu, precum și multe înregistrări TV cu opere cântate pe această scenă, continuând apoi cu proiecții de momente muzicale, poze, prezentare de videoclipuri în care mari personalități internaționale cu care am lucrat (directori, soliști , unii chiar legende vii, regizori, maeștri de canto) s-au adresat publicului cu mare dragoste, despre omul și solista Elena Moșuc. Orchestra și corul, muzicieni excelenți, mi-au fost alături cu mare drag, iar partea tehnică, regizori de scenă, doamnele de la perucherie, machiaj, garderobă, cei din spate care nu se văd, au organizat scena și totul așa cum se cuvine. Mulțumiri infinite tuturor pentru această seară de neuitat ! A fost o Gală de nivel internațional, cum rar am mai văzut și pentru care nu pot spune decât : Compliment Operei ieșene !

Sesiunea de autografe s-a desfășurat plină de veselie și încântare, iar soprana Elena Moșuc și invitații săi au răspuns tuturor întrebărilor fanilor și s-au fotografiat, după spectacolul extraordinar care va ocupa îndelung un loc aparte în memoria afectivă a publicului meloman. TVR Iași a înregistrat evenimentul care va fi redat publicului telespectator la o dată ce va fi anunțată ulterior.

Soprana Elena Moșuc a primit Crucea Moldavă, cea mai înaltă distincție acordată de Biserica Ortodoxă Română

Seara de gală a fost scaldată în emoțiile protagoniștilor, deopotrivă. Opera Națională Română a înmânat sopranei și dirijorului Daniel Jinga, placheta aniversară ”Opera 65”, pentru contribuția la dezvoltarea operei mondiale și merite culturale deosebite. Momentul de sensibilitate a fost completat de conferirea celei mai mari distincții pe care o poate primi un credincios laic, de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Părintele Marian Timofte, vicar administrativ a urcat pe scenă și i-a oferit sopranei Crucea Moldavă, iar maestrului Cristoph Hebeisen Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei.

Ochii înlăcrimați ai sopranei strălucesc precum două smaralde. Mărturia Elenei Moșuc învăluie sala teatrului liric ieșean, plină-ochi de iubitori de artă, în picioare, pregătiți să aplaude excelența: ,, ...dedic Crucea moldavă bunicilor mei Nicolai și Victoria, care m-au îndrumat pe drumul moralei creștine.” spune emoționată Elena Moșuc.

„Mare mi-a fost bucuria când la final și eu și dirijorii am fost onorați de Opera Națională Română Iași cu placheta aniversară cu ocazia împlinirii a 65 de ani de existență, precum și onoarea oferită de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei prin acordarea mie și lui Christoph a unor distincții foarte importante. IPS Teofan, Mitropolitul nostru drag, ne-a oferit pe scenă prin Părintele Vicar Timoftei Marian: mie CRUCEA MOLDAVĂ pentru merite deosebite în promovarea culturii creștine, cea mai mare distincție pe care o poate primi un mirean și lui Christoph CRUCEA SFÂNTULUI IERARH DOSOFTEI, o distincție la fel de importantă. Mare onoare ni s-a făcut!”(Elena Moșuc)

Recital Masterclass Elena Moșuc, Iași, aprilie 2022

Data de 13 aprilie, o seară frumoasă de miercuri inaugurează recitalul tinerilor soliști lirici, participanți la masterclassul susținut de Elena Moșuc. Maestra a împletit tehnici de respirație cu tehnica interpretativă spre a crea măiestrie din vocile actuale și ale viitorilor artiști lirici. Elegantul foaier al Operei Naționale din Iași a răsunat de aplauzele melomanilor, oferite cu generozitate sopranelor Diana Bîlcu, Amelia Stoicescu, Roberta Lungu, Daria-Alexandra Bârzu, Antonia Cucerenco, tinere eleve și studente la Arte.

„Aventura mea ieșeană din luna aprilie a continuat, la inițiativa domnului manager Andrei Fermeșanu, cu un Masterclass de 5 zile finalizat cu un minunat recital al cursanților pe data de 13 aprilie. Am avut ocazia să cunosc voci tinere minunate de care, cu siguranță, veți mai auzi. Sunt tineri din Operă sau Universitatea de muzică din Iași sau Colegiul de artă, chiar și o studentă de a mea din București, doritori de a se perfecționa în tehnica vocală și interpretare. Experiența mea pe scenă este mare și știu că pot să împărtășesc multe celor cu voce și pasionați de lumea sunetelor și care, prin muncă, doresc să ajungă acolo unde am ajuns și eu , de exemplu în Olimpul operei, Teatrul Scala din Milano sau Metropolitan Opera New York sau , de ce nu, poate și cu un premiu Oscar cum am primit eu în 2019, fiind desemnată cea mai bună soprană din lume. Bineînțeles 5 zile sunt puține, dar, fiind tineri inteligenți, cu siguranță vor folosi în mod constructiv informațiile primite.”, consideră Elena Moșuc.

Solistă a Operei Naționale din Iași, soprana Angelica Solomon a îmbrățișat cu responsabilitate sfaturile primite de la Elena Moșuc : ,,În primul rând, vreau să punctez faptul că sunt extrem de fericită că am avut posibilitatea să mă aflu în preajma uneia dintre cele mai mari și speciale voci ale liricii internaționale! Dar și mai bucuroasă sunt de faptul că am avut ocazia să lucrăm împreună! M-a făcut să conștientizez anumite greșeli, mi-a arătat câteva secrete ...este un om special, cu o dorință fantastică de a te mobiliza și a da ce este mai bun! Abia aștept să revină la Iași, să mai putem colabora! Când primești un compliment de la o Primadonna, care a cântat pe cele mai mari scene ale lumii, nu poți decât să te consideri un om norocos! Înseamnă că ești pe drumul cel bun și nu ai voie să cobori ștacheta.”

„Cu mare plăcere voi răspunde ori de câte ori se va dori un Masterclass la Operă sau la Universitatea de muzică ieșeană. Mulțumesc Operei, mulțumesc Iașului pentru aceste evenimente care m-au îmbogățit sufletește și m-au încărcat energetic pentru o bună perioadă de timp. Mulțumesc publicului meloman care, cu mare respect și dragoste, m-a primit și fără de care, așa cum am spus și pe scenă, noi, artiștii, nu am exista !”(Elena Moșuc)

Nu au coborât ștacheta nici discipolii Sorana Nastasiu (mezzosoprană), baritonii Eduard Benedic, Ciprian Rusu, Dmytro Melnyk și publicul s-a bucurat de spectaculozitatea vocilor bas deținute de tinerii Cezar Octavian Ionescu, Ivan Dikusar și Ștefan Linu. Tenorii Ovidiu Manolache, Sebastian Pușcălău și Adrian Dumitru au amintit audienței cât de ușor te poți îndrăgosti de muzica clasică.

Cadoul muzical a fost dăruit de baritonul Alexandru Constantin, solist la Opera Iași, care se simte onorat să fi cântat în duet cu soprana Elena Moșuc cu ocazia recitalului din 13 aprilie : „Este onorant pentru mine că am putut lua parte la cursurile de perfecționare vocală sub forma Masterclass-ului susținut de doamna Elena Moșuc la Opera Națională Română din Iași. Sincer am fost foarte fericit și emoționat când am cântat pentru prima dată împreună. Cred că pentru fiecare artist este o bucurie și o onoare să lucreze și să fie pe scenă alături de câștigătoarea Premiului ,,Oscar della Lirica”! Am învățat multe lucruri faine, pot spune că am fost precum un burete în toate aceste zile, deși programul de repetiții al operei a fost unul destul de încărcat, am reușit să asist și chiar să iau parte activ la cursul de măiestrie cu mare interes și cu multă conștiinciozitate pentru că informația a fost extrem de prețioasă. M-a fascinat tehnica impecabilă, prospețimea vocii, naturalețea și apropierea dumneaei. A cântat și a exemplificat în fiecare zi cu fiecare dintre noi. Ne-a tratat pe fiecare cu multă atenție, cu seriozitate, cu acea responsabilitate a unui maestru bun care iși dorește sănătatea vocală a discipolilor săi. Sugestia doamnei Moșuc a fost să cântăm împreună duetul din ,,Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti și pentru mine a fost o mare onoare și bucurie mai ales că atunci când am studiat Enrico, rolul fratelui Luciei am ascultat una dintre variantele mele preferate ale acestei opere, producția de la Gran Teatre del Liceu, Barcelona din 2015 în care protagonistă a fost însăși Soprana Elena Moșuc. Am trăit clipe de emoție, de bucurie, m-am bucurat de muzică și sunt recunoscător pentru toate aceste stări. Îi mulțumesc pe această cale doamnei Elena Moșuc și îi transmit toată prețuirea mea și a colegilor mei! Aduc mulțumiri și Conducerii Operei, domnului Andrei Fermeșanu pentru inițiativa de a organiza acest eveniment de înaltă ținută la Opera Națională Română din Iași.”, afirmă Alexandru Constantin.

O călătorie muzicală, preț de două ore, pe acordurile lui Mozart, Rossini, Donizetti, Glinka, Bellini a bucurat publicul spectator. Scena, melomanii și ieșenii așteaptă cu nerăbdare ca Elena Moșuc să onoreze din nou scena teatrului liric ieșean cu prezența și vocea sa îngrijită și inegalabilă.

,,Am revenit acasă în Elveția cu un sentiment de mare fericire sufletească după două evenimente în Iașul meu drag, orașul în care m-am născut, crescut și format ca om și artist, luându-mi apoi zborul în lumea largă, făcându-i și mai cunoscut numele și faima sa de oraș de mare cultură.”(soprana Elena Moșuc)

Paula Margareta Luca

Surse foto : https://www.facebook.com/operaiasi si https://www.facebook.com/ElenaMosucOfficial

„concertul>