Juriul a decis: Roxen va interpreta Amnesia la Eurovision 2021

Odată cu piesa, a fost lansat și videoclipul. Roxen a dezvăluit, în premieră, la TVR, la Romania 9, povestea din spatele „Amnesia”.

Așteptarea a luat sfârșit: „Amnesia” este piesa pe care Roxen, reprezentanta noastră în concurs, o va interpreta la Eurovision Song Contest.

Odată cu încheierea etapei naționale, juriul a decis melodia României la ediția cu numărul 65 a concursului internațional.

Piesa „Amnesia” dă voce stărilor și sentimentelor lui Roxen din ultima perioadă. Este o melodie despre oameni, iubire și voință și dă voce fiecărei persoane care nu a fost auzită până acum, la fel cum reiese și din textul din încheierea ei: „For every scream that was not heard”.

„Amnesia” are un mesaj plin de emoție, iar ritmul ei dă curaj și puterea de a merge mai departe și a depăși orice obstacol sau frică.

„Pentru mine, ultimul an a fost unul plin, din toate punctele de vedere, cu momente bune și mai puțin bune, însă ceea ce contează este că am avut câteva proiecte care m-au bucurat nespus. Piesa Amnesia este una extrem de personală, cuprinde toate aceste sentimente pe care le-am trăit în ultima perioadă și le dă voce. O simt aproape de mine, mă reprezintă, iar sufletul meu și trăirile mele se regăsesc în ea. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în tot acest timp și m-au susținut necondiționat. Vă iubesc și așteptam cu nerăbdare să împărtășesc cu voi această piesă minunată”, a mărturisit Roxen, odată cu risipirea emoțiilor legate de alegerea melodiei.

Videoclipul, regizat de Bogdan Păun, este centrat pe Roxen și sentimentele sale, portretizate de către artiști de dans contemporan. Povestea din spatele clipului este aceea a unei fete singure, care se luptă cu interiorul ei, cu stările ce-i sunt controlate de mediul exterior. Cu toate că este în permanență înconjurată de temeri, care dețin controlul asupra ei, artista reușește să se elibereze de ele, recâștigă controlul și devine din ce în ce mai puternică și încrezătoare în forțele sale.

„În clip, am încercat să redăm cât mai bine mesajul piesei și să ținem foarte mult cont de faptul că este unul personal pentru Roxen. Mă bucur de fiecare dată când lucrăm împreună și mai ales că am reînceput treaba pentru Eurovision. Ne place foarte tare ce a ieșit și sperăm că și vouă”, a spus Bogdan Păun.

Roxen, „Amnesia” și videoclipul piesei. Ce urmează pentru echipa României? Show-ul – concept, staging si multe repetiții, ultimul pas înainte de plecarea la Rotterdam:

„Anul 2020 a fost atât de complicat pentru noi toți, încât mulți l-am vrea uitat, închis undeva într-un colț al minții noastre. „Amnesia” este un cântec puternic, cu un mesaj pe măsură, iar lui Roxen i se potrivește perfect. Suntem puternic afectați de aceste vremuri, oricât am ascunde aceste lucruri. Cred că piesa are un potențial imens, este genul pe care poți să îl placi sau nu, dar nu poți să-l uiți. Pentru noi, urmează o perioada foarte aglomerată, cu filmări pentru postcardul României și live-on-tape, întâlnirea șefilor de delegații și pregătirea show-ului”, subliniază Liana Stanciu, șefa delegației României.

Dincolo de videoclipul care duce piesa Romaniei mai aproape de fanii Eurovision, este povestea echipei care l-a realizat.

Luminiţa Anghel, Andrei Tudor, Liana Stanciu, Lucian Ștefan, Bogdan Păun, Liviu Elekes, Bogdan Pavlică, Dan Manoliu și Gabriel Scîrlet formează juriul care a decis, anul acesta, piesa României la Eurovision.

Roxen a început să cânte de la o vârstă fragedă, cucerind trofeu după trofeu la diverse concursuri locale de talente. Debutul său a fost marcat de colaborarea cu Sickotoy pentru piesa „You Don’t Love Me”, care a atins performanțe remarcabile, ajungând pe primele 10 poziții ale celor mai difuzate piese la radio atât în topurile din România, cât și în cele din Bulgaria, și s-a regăsit, totodată, și în playlist-urile radiourilor din Franța, Mexic, Spania, SUA și Turcia. Single-ul său de debut – „Ce-ți cântă dragostea” – a devenit una dintre cele mai difuzate piese din 2020, dominând topurile timp de 7 săptămâni și însumând peste 30 de milioane de vizualizări pe YouTube. Fiind desemnată reprezentantă a României la ediția din 2020 a competiției Eurovision, Roxen a lansat 5 piese pentru selecția națională, piesa Alcohol You fiind desemnată câștigătoare. Din cauza pandemiei COVID-19, competiția Eurovision de anul acesta a fost anulată, însă Roxen rămâne reprezentata României pentru ediția din 2021 de la Rotterdam, cu o nouă piesă: „Amnesia”.

Eurovision Song Contest 2021 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 18 şi 20 mai şi finala pe 22 mai. La ediţia cu numărul 65 a concursului, participă - alături de România - alte 40 de țări.

Atât semifinalele, cât şi finala internaţională a ESC 2021 vor fi transmise live pe TVR.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de Duncan Laurence, reprezentantul Regatului Țărilor de Jos, cu piesa „Arcade”, în 2019. Ediția 2020 a Eurovision Song Contest a fost reprogramată de către organizatori, în contextul pandemiei de coronavirus.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea - Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010, şi o dată locul al patrulea - Mihai Trăistariu - Atena, 2006.

Foto: Bogdan Petrice