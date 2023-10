KRYPTON a lansat un remake al celebrei piese ''Îţi mai aduci aminte''

"Ne-am gândit că după aproape 4 decenii de activitate să adunăm câteva dintre piesele ce ne-au dat nume şi aripi şi să creăm un Best Of Krypton. Aşa am cules din a noastră bibliotecă a timpurilor trecute piese cum ar fi 'Încearcă să crezi' sau "Am crezut în ochii tăi", iar acum vă propunem o nouă versiune la "Îţi mai aduci aminte". Vor mai urma şi alte titluri precum "Fără teamă", "Poziţia de drepţi" şi alte surprize...", a declarat Eugen Mihăescu, chitaristul şi liderul formaţiei, citat în comunicat.



Noul single poate fi ascultat pe serviciile de streaming.



Formaţia Krypton îi are în componenţă pe Eugen Mihăescu - chitară solo, claviaturi, Dragoş Docan - bass, Claudiu Macarie - drums şi Dragoş Moldovan - voce.