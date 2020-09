Lady Gaga, marea câștigătoare a MTV Video Music Awards 2020

Desemnată Artistul anului la ediția de anul acesta a MTV Video Music Awards 2020, artista Lady Gaga a primit cinci trofee, printre care și pe cel pentru Melodia anului, devenind astfel marea câștigătoare de anul acesta. Ținutele ei au fost, ca de fiecare dată, spectaculoase, ca din altă lume, imaginile fiind preluate peste tot, generând multe comentarii în rândul publicului internațional, și al fanilor, în mod special.

Video Music Awards 2020 a avut loc duminică noapte la New York, fiind primul spectacol de mare anvergură din industria muzicală de anul acesta care se desfășoară în direct, de la începutul pandemiei.

Lady Gaga a susținut un show live de 9 minute, în care a îmbrăcat 9 ținute, la care artista a lucrat, ca de obicei, cu directorul de modă japonez italian Nicola Formichetti, cunoscut în special ca director artistic al casei de modă italiene Diesel, dar și pentru colaborările sale frecvente cu Lady Gaga. De asemenea, Formichetti a lucrat doi ani cu casa de modă franceză Mugler ca director artistic. Lady Gaga a purtat mască la fiecare ținută, toate costumele sale de scenă fiind accesorizate de această dată cu măști originale, șocante aproape, unele dintre ele având leduri.

„Purtați mască, e un semn de respect”, și-a îndemnat Lady Gaga publicul, într-un discurs puternic despre momentele grele și noi prin care trecem cu toții acum, susținut în timpul concertului. Artista a primit și premiul Tricon pentru impactul pe care îl are în industria muzicală, pentru dedicație, modă și activism.

Colaborarea lui Lady Gaga cu Ariana Grande, pentru piesa Rain on me, a fost aleasă Cântecul anului, precum și Cel mai bun featuring din 2020.

Totodată, ea a fost desemnată ca fiind Artista îmbrăcată cel mai bine în 2020.

Show-ul impresionant al lui Lady Gaga, susținut la această inedită ediție a MTV Music Awards, pe timp de pandemie, a debutat cu piesa Chromatica II, urmată de 911. Este pentru prima dată când Ariana Grande i s-a alăturat într-un concert live televizat pentru hitul Rain on Me. Melodia care a încheiat spectacolul lui Lady Gaga a fost Stupid Love, primul single de pe cel mai recent album al artistei, Chromatica.

Cine este Lady Gaga

Pe numele său real Stefani Joanne Angelina Germanotta, Lady Gaga s-a născut la 28 martie 1986, la New York. Cântăreață, textieră și actriță americană, cunoscută pentru lucrările ei neconvenționale și provocatoare, precum și pentru ținutele vestimentare extravagante pe care le poartă în timpul concertelor, la marile evenimente, dar nu numai, Gaga și-a început cariera muzicală cântând la seri karaoke și în piese de teatru, la școală. A studiat la școala de arte Tisch din cadrul Universității din New York, renunțând în cele din urmă la studii pentru a deveni un muzician profesionist. Gaga a fost compozitoare pentru Sony/ATV Music Publishing. În 2007 semnează un contract cu casa de discuri Interscope Records, ajutată fiind de solistul Akon. Succesul vine imediat în anul următor, după lansarea materialului discografic de debut, un album dance-pop și electropop intitulat The Fame, și a single-urilor Just Dance și Poker Face. Extended play-ul The Fame Monster (2009) ce include hiturile Bad Romance, Telephone și Alejandro a fost un success internațional.

Cel de-al doilea album de studio al lui Lady Gag, Born This Way (2011), a explorat muzica rock electronică și techno și a ocupat poziția de top a clasamentelor din peste 20 de țări, inclusiv în Statele Unite, aici înregistrând vânzări de peste un milion de exemplare în prima săptămână. Cântecul omonim a devenit cel mai repede vândut cântec din istoria serviciului iTunes, cu peste un milion de copii digitale vândute în mai puțin de o săptămână.

Gaga experimentează muzica dance-electronică în cel de-al treilea ei material discografic, Artpop (2013), clasat pe locul întâi în Statele Unite și care conține single-ul Applause.

Albumul colaborativ de jazz realizat împreună cu Tonny Bennett, Cheek to Cheek, și cel de-al cincilea album de studio, Joanne (2016), s-au clasat, de asemenea, pe primul loc în Statele Unite. În această perioadă, artista a jucat în serialul de televiziune American Horror Story: Hotel (2015–2016), fiind recompensată cu Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-o miniserie.

Ea are rol principal în filmul muzical S-a născut o stea (2018), foarte apreciat de critici. Artista a contribuit, de asemenea, la coloana sonoră a acestuia: creația sa a ajuns pe locul unu în Statele Unite și i-a oferit distincția de a fi singura artistă care a obținut cinci albume ce ajung pe prima poziție a clasamentului Billboard 200. Primul disc single, Shallow, a câștigat numeroase premii, inclusiv un Oscar și un Glob de Aur.

Cu peste 34 de milioane de albume și 170 de milioane de discuri single vândute, Lady Gaga devine unul dintre cei mai bine vânduți artiști din istorie. Multe din producțiile sale fac parte din Cartea Recordurilor; ea are, de asemenea, trei premii Brit, unsprezece premii Grammy, un premiu Oscar, precum și premii din partea Songwriters Hall of Fame și Council of Fashion Designers of America.

Celebra revistă Billboard a desemnat-o pe Gaga Artistul anului, iar publicația Forbes a inclus-o în numeroase clasamente realizate de publicația economic pe baza câștigului și puterii. Canalul VH1 a clasat-o pe artistă pe locul patru în clasamentul celor mai bune femeie din industria muzicală.

Lady Gaga a ocupat, de asemenea, locul doi într-un sondaj de opinie realizat de revista Time în legătură cu cei mai influenți oameni din ultimii 10 ani. Artista este cunoscută, de asemenea, pentru activitățile filantropice și activismul social, precum și pentru organizația ei non-profit, Born This Way Foundation, ce are ca scop promovarea, emanciparea tinerilor și combaterea fenomenului de bullying.

MTV Video Music Awards 2020, desfășurată în memoria actorului Chadwick Boseman

Ediția din acest an a Premiilor MTV a fost ținută în memoria actorului Chadwick Boseman, starul din Black Panther, Get on Up, sau Marshall, care a murit de cancer în urmă cu câteva zile, la data de 28 august, după patru ani de boală, purtată cu discreție. Actorul s-a căsătorit, în secret, înainte de a muri.

Primul premiu decernat vreodată pentru Cel mai bun videoclip creat acasă, în izolare, a fost decernat artiștilor Ariana Grande și Justin Bieber.

Artista americană Miley Cyrus, cunoscută atât pentru marketingul ei provocator și original, cât și pentru activismul său pentru protecția animalelor și veganism, a purtat de această dată o ținută transparentă, interpretând piesa Midnight Sky de pe o minge uriașă realizată din oglizi.

Cel mai bun video de muzică alternativă i-a revenit lui Machine Gun Kelly, iubitul actriței Megan Fox, care i-a fost alături la eveniment, din backstage.

Blinding Lights este piesa cu care The Weekend a deschis seara Premiilor MTV de anul acesta, printr-un live de pe cea mai înaltă punte exterioară de observație din emisfera vestică, situată în clădirea Edge Building, la Hudson Yards. La finalul recitalului, un amplu foc de artificii a fost lansat pe fundal. The Weekend a câștigat premiile pentru Cel mai bun R&B și Videoclipul anului.

Premiul pentru Cea mai bună melodie latină a fost primit de Maluma, pentru piesa Que Pena, realizată în colaborare cu J Balvin. Aflat la primul său premiu MTV, Maluma a spus că nu îi vine să creadă că a primit această distincție.

Pentru show-ul MTV 2020, gazda premiilor, Keke Palmer, actriță, cântăreață și personalitate americană de televiziune, a făcut mai mult de 10 teste Covid-19 înainte de desfășurarea evenimentului.

De obicei, punctul central care îi reunea pe toți artiștii prezenți la Video Music Awards era Barclays Center. Anul acesta, ei au urcat pe scenă din diferite locații, fără public.