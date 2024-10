Leyah dă startul turneului național „Cinestezia”, opt concerte unice de cinematic pop

Turneul „Cinestezia” promite o experiență unică în peisajul muzical din România, prin fuziunea inovatoare dintre muzica clasică și muzica pop cinematografică. „E ca și când ai merge la un concert de muzică de film, modern, adaptat vremurilor noastre. Avem un cvartet de coarde, proiecții cinematice și un repertoriu care te trece prin toate stările, de la balade emoționante până la piese dinamice ce debordeaza de energie”, spune Leyah – artistă și compozitoare.

Pe tot parcursul turneului, Leyah va interpreta compozițiile sale originale, atât vocal, cât și la pian, fiind acompaniată de o echipă de șase muzicieni care adaugă profunzime spectacolului prin instrumente precum basul, tobele și coardele. „Cinestezia” marchează primul turneu din România care introduce stilul cinematic pop, un gen inovator ce îmbină muzica de film cu influențe pop. Nu sunt simple concerte, ci dialoguri între stiluri muzicale pentru toate generațiile, adresându-se atât publicului iubitor de muzică clasică, cât și celor atrași de sound-ul modern și curioșilor iubitori de inovație.

„Am început să cânt la pian la 5 ani, iar la 16 ani am debutat pe scena Filarmonicii din Craiova, sub bagheta tatălui meu. Craiova este locul unde muzica clasică mi-a intrat în suflet și m-am format ca artist, sub îndrumarea unor mentori de excepție. Acasă se asculta zilnic muzică clasică, iar vinerea mergeam la Filarmonică – momente care m-au format și mi-au dat curajul să explorez diferite stiluri de muzică, până să ajung la stilul cinematic pop, cel care-mi place cel mai mult, mă reprezintă și mă împlinește”, povestește Leyah.

Cu doar câteva zile înainte de acest moment special, Leyah promite publicului din Craiova și din toată țara o experiență memorabilă, unde tradiția și inovația se îmbină într-un format unic în România.

După Craiova, următoarele concerte ale turneului vor avea loc în:

4 octombrie – Râmnicu Vâlcea, Teatrul Anton Pann

10 octombrie – Piatra Neamț, Teatrul Tineretului

1 noiembrie – Brașov, Filarmonica Brașov

3 noiembrie – Ploiești, Teatrul Toma Caragiu

8 noiembrie – Pitești, Filarmonica Pitești

16 noiembrie – Galați, Teatrul de Operă și Operetă Nae Leonard

18 noiembrie – București, Teatrul Național, Sala Studio

Despre Leyah:

Leyah (Magdalena Diana Marica) este compozitoare, cântăreață și pianistă dar, mai ales, primul artist din România care aduce stilul cinematic pop pe scena națională. Crescută în Craiova și formată sub influența muzicii clasice, Leyah a început studiul pianului la doar 5 ani, iar în 2021 a început să exploreze zona muzicii cinematice. De-a lungul carierei, a participat la evenimente importante precum Eurovision, Festivalul „George Enescu” și Romanian Creative Week.