Lily Kaufman Trio și partitura româno-americană a tânjirii

Valorizându-și rădăcinile românești, foarte tânăra saxofonistă și pianistă Lily Kaufman se dovedește profund influențată de coloratura instrumentală și de improvizațiile folclorului românesc, pe care le combină cu sonorități de jazz, cu efecte spectaculoase. Recitalul de la ICR New York, intitulat "Double Doina Suite - On a Theme of Longing" („Suita dublă a doinei – pe o temă de dor”), include, în premieră, extrase de pe EP-ul său de debut, "The Chaos of Longing" („Haosul tânjirii”), care va fi lansat în vara acestui an și care explorează teme precum identitatea, moștenirea culturală, dinamica de familie și sentimentul acaparant al dorului. Muziciana s-a inspirat din propria istorie familială, mai ales de decizia mamei sale de a părăsi România în 1983 cu destinația America.

Alături de Lily Kaufman, vor mai cânta contrabasista Ana Abondolo și percuționistul Alberto Oliart.

„Jazz&Fusion Jamboree” completează cealaltă serie muzicală permanentă a ICR New York, dedicată muzicii clasice, „Enescu Soirees of New York”, care a fost lansată în anul 2018.