LL Cool J, Carole King și Tina Turner au fost incluși în Rock & Roll Hall of Fame, într-un spectacol desfășurat la Rocket Mortgage FieldHouse, arena de 20.000 de locuri a echipei Cleveland Cavaliers din NBA.

LL Cool J și-a adunat câțiva dintre prietenii săi muzicali de calibru pentru a-l introduce în galeria figurilor rock.

Făcând parte dintr-un grup ecletic de admiși, care îi include pe Carole King, Tina Turner, The Go-Gos, Jay-Z, Foo Fighters și Todd Rundgren, Cool J a fost însoțit pe scenă de rapperul Eminem și de Jennifer Lopez.

Cool J a fost una dintre primele superstaruri ale hip-hop-ului în anii 1980 și rămâne un artist relevant 40 de ani mai târziu.

Cool J a prezentat un medley al hiturilor sale, inclusiv "Rock The Bells", acompaniat de un Eminem cu barbă, înainte de a i se alătura J-Lo pentru "All I Have". Cool J și-a încheiat spectacolul cu unul dintre cele mai mari hituri ale sale, "Mama Said Knock You Out".

El a fost consacrat pentru excelență muzicală alături de claviaturistul Billy Preston și chitaristul Randy Rhoads.

Pionierii electronicii Kraftwerk, cântărețul și poetul Gil Scott-Heron și legenda blues-ului Charley Patton au primit Early Influence Award, iar fondatorul casei de discuri Sussex Records, Clarence Avant, a primit premiul Ahmet Ertegun.

Superstarul Taylor Swift a deschis spectacolul interpretând una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui King, "Will You Love Me Tomorrow", care a apărut pe "Tapestry", albumul din 1971. Acesta a devenit coloana sonoră a unei generații și s-a vândut în peste 25 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Swift a ținut un discurs emoționant pentru unul dintre idolii ei muzicali. "Nu-mi amintesc niciun moment în care să nu fi cunoscut muzica lui Carole King", a spus Swift, afirmând că părinții ei au învățat-o mai multe lecții importante în copilărie, una dintre cele mai importante fiind "Carole King este cea mai mare compozitoare din toate timpurile".

King i-a mulțumit lui Swift "pentru că a dus torța mai departe" și și-a încheiat remarcile menționând că alte cântărețe și compozitoare care au infuențat-o.

Turner, în vârstă de 81 de ani, locuiește în Elveția și nu a participat la ceremonie.

"Dacă încă îmi mai dau premii la 81 de ani, trebuie că am făcut ceva bine", a spus Turner într-un mesaj video.

Ea a fost prezentată de actrița Angela Bassett, care a interpretat-o pe cântăreață în filmul biografic din 1993 "What's Love Got To Do With It". Bassett l-a numit "unul dintre cele mai solicitante roluri pe care le-am jucat vreodată și unul dintre cele mai satisfăcătoare. La fel ca Tina, am fost o fetiță de culoare care avea vise mult peste ceea ce lumea aștepta de la mine".

Keith Urban și H.E.R. au interpretat apoi piesa "It's Only Love" a lui Turner, un duet pe care Turner l-a făcut cu Bryan Adams, înainte ca Mickey Guyton să cânte "What's Love Got To Do With It", iar Christina Aguilera să cânte "River Deep, Mountain High", unul dintre primele hituri ale lui Turner.

Ceremonia a fost o revenire la normalitate pentru eveniment, care a fost forțat să devină virtual în 2020 din cauza pandemiei COVID-19.

(sursa: Mediafax)