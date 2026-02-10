Lovitură pe piață! Legendarul Sting vine la Cluj, la Untold 2026

Concertul lui Sting va avea loc în cadrul Untold 2026, programat între 6 și 9 august la Cluj-Napoca.

Inițial, cunoscut ca lider al trupei The Police – una dintre cele mai emblematice trupe ale anilor ‘80 – artistul și-a consolidat ulterior o carieră de succes în care a experimentat constant granițele stilurilor.

A vândut peste 100 de milioane de albume în toată cariera sa, la nivel mondial și a câștigat 17 premii Grammy.

Repertoriul său include piese devenite clasice, precum „Every Breath You Take”, „Englishman in New York”, „Fields of Gold” și „Shape of My Heart”.

„Every Breath You Take” ocupă un loc aparte în istoria muzicii internaționale, fiind cea mai difuzată piesă din catalogul BMI, cu peste 15 milioane de difuzări radio la nivel global.

Cariera solo a artistului este marcată de albume apreciate atât de public, cât și de critici, precum „The Dream of the Blue Turtles”, „Ten Summoner’s Tales” și „Brand New Day”, materiale care i-au confirmat capacitatea de a rămâne relevant într-o industrie aflată într-o continuă schimbare.

Sting a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame alături de The Police și a primit distincții prestigioase precum „Kennedy Center Honors” și „Polar Music Prize”.

De asemenea, artistul a câștigat trei „Brit Awards”, un „Golden Globe” și a primit patru nominalizări la Premiile Oscar, la categoria „Best Original Song”.

În 2026, Sting va continua turneul internațional „STING 3.0 World Tour”, un proiect care propune reinterpretări ale celor mai cunoscute piese din repertoriul său, dar și compoziții mai rar cântate live.

Show-ul este construit într-o formulă de trio, alături de chitaristul Dominic Miller și bateristul Chris Maas, și include atât piese clasice precum Roxanne, Fields of Gold sau Englishman in New York, cât și producții noi, printre care single-ul recent I Wrote Your Name (Upon My Heart).

Pe lângă activitatea artistică, Sting este cunoscut pentru implicarea sa constantă în susținerea drepturilor omului și a protecției mediului, colaborând de-a lungul timpului cu organizații precum Rainforest Fund, Amnesty International și Live Aid.

Prezența lui Sting completează primul val de artiști confirmați pentru UNTOLD ONE 2026, lineup care include nume importante ale muzicii pop și electronice, precum Lewis Capaldi, Flo Rida, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Afrojack și R3hab, printre alții.

Abonamentele pentru UNTOLD ONE 2026 sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului, iar organizatorii oferă posibilitatea achiziționării acestora și în rate.

(sursa: Mediafax)