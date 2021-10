MADRID. Concertul „Punți muzicale româno-spaniole”, pe scena Academiei Regale de Arte Frumoase San Fernando

Violonista Ioana Cristina Goicea și pianista Angela Drăghicescu continuă seria concertelor „România în muzică” la Madrid și vor susține un recital joi, 14 octombrie 2021, ora 12.00, pe scena Academiei Regale de Arte Frumoase San Fernando. Programul „România în muzică” este un proiect inițiat de Institutul Cultural Român de la Madrid, în colaborare cu Academia de Arte Frumoase San Fernando din Madrid, cea mai veche instituție de profil din Spania.

Ioana Cristina Goicea și Angela Draghicescu propun un program care explorează muzica din prima jumătate a secolului al XX-lea. De la culorile lui Debussy la pasiunea și drama celei de-a treia Sonate pentru vioară a lui Enescu, frumusețea lucrării „Romanza Andaluza” (cunoscută sub numele de „Dansul spaniol nr. 3”) și virtuozitatea lui Kreisler, acest program este o călătorie muzicală emoționantă.

Concertul „Punți muzicale româno-spaniole” pune în valoare legăturile muzicale româno-spaniole-franceze, cele două lucrări franceze, „Sonata pentru vioară și pian în sol minor” și „Introducere și Rondo Capricciosso”, având influențe din muzica spaniolă. „Introducere și Rondo Capricciosso” de Camille Saint-Saëns i-a fost dedicat marelui violonist și virtuoz spaniol Pablo de Sarasate.

„Sunt deosebit de încântată de invitația ICR Madrid și a Academiei Regale de Arte Frumoase San Fernando, mai ales în compania unei violoniste precum Ioana Goicea, cu care am deosebita plăcere să colaborez pentru prima dată. Spania este una dintre țările în care nu am avut oportunitatea să concertez mult, iar ocazia să fiu prezentă, mai ales în contextul aniversărilor bilaterale ale relațiilor româno-spaniole, este deosebit de onorantă. Aceasta este și inspirația programului ales, program care onorează relația deosebită pe care cele două țări o au și, în același timp, omagiind cultura întregului mapamond care la momentul de față are atâta nevoie de sprijin. Enescu spunea că «menirea sfântă a muzicii este să apropie inimile într-o caldă înfrățire» și nu cred că există un argument mai potrivit decât a ne reuni în fața publicului spaniol pentru a transmite acest minunat gând. Sper ca acest recital să fie un început pentru cât mai multe colaborări în care să continuăm să promovăm valorile culturale inestimabile ale ambelor țări”, declară Angela Drăghicescu pentru ICR Madrid.

La rândul său, violonista Ioana Cristina Goicea transmite „gratitudinea și fericirea de a colabora pentru prima dată împreună la Madrid într-un loc atât de renumit și de tradiție precum Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”. „Pentru mine va fi un debut în Madrid, bineînteles că în Spania am mai cântat și de fiecare dată am simțit căldura publicului spaniol, de aceea sunt deosebit de fericită să revin și să debutez în Madrid în acest context muzical minunat, cu un program deosebit de diversificat și plin de pasiune și emoție”, a mai adăugat violonista.

Apreciată de publicația New York Times ca pianistă „elegantă și spectaculoasă”, Angela Drăghicescu și-a stabilit o reputație internațională de pianistă și muzician de cameră foarte apreciată. A cântat în sălile de concert importante din America de Nord și din Europa, Asia și America Latină. Angajamentele sale au inclus spectacole la Carnegie Hall, Concertgebouw, Kaufmann Center, Konserthuset -Stockholm, Filarmonica Oslo, Rudolfinium din Praga și Filarmonica George Enescu. A cântat cu mulți dintre artiștii renumiți de astăzi, inclusiv James Ehnes, Doc Severinsen, Frank Huang, membri ai Canadian Brass și a colaborat la concerte cu Maxim Vengerov, René Felming și Joyce di Donato. Ea este invitată în mod regulat să cânte alături de membrii Simfoniilor din Chicago, New York și Londra. Spectacolele anterioare au inclus printre oaspeți membrii ai familiilor regale din Suedia, Anglia și Norvegia

Ioana Cristina Goicea este una dintre violonistele remarcabile ale generației sale. A câștigat Premiul I la Concursul Internațional de Vioară Michael Hill 2017 din Noua Zeelandă, criticii lăudându-i performanța pasională și descriind-o drept „o nouă vedetă în firmamentul muzical”. În 2018 a câștigat Premiul I al Concursului german de muzică din Bonn și a fost laureată a Concursului internațional de vioară din Indianapolis. În 2019 a devenit câștigătoarea prestigiosului concurs Reine Elisabeth din Bruxelles. Este, de asemenea, câștigătoarea concursului internațional J. Brahms (2013) și laureată a concursului internațional de vioară „Fritz Kreisler” din Viena (2014). În octombrie 2020, la vârsta de 27 de ani, a fost numită profesor de vioară la renumita Universitate de muzică și artele spectacolului din Viena.

Academia Regală de Arte Frumoase San Fernando este instituția artistică cu cea mai lungă istorie și cea mai mare experiență culturală din Spania. A fost inaugurată oficial în 1752, în timpul domniei Regelui Ferdinand al VI-lea. Personalități de renume în domeniile arhitecturii, picturii, sculpturii, muzicii, filmului, artei grafice, fotografiei, designului, istoriei și teoriei artei își dedică cariera universitară acestei instituții de anvergură națională, care își propune „promovarea creativității artistice, precum și studierea, diseminarea și protecția artelor și a patrimoniului cultural, în special în pictură, sculptură , arhitectură, muzică și arte vizuale.”