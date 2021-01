Marco Hietala părăsește trupa Nightwish și se retrage din viața publică

Hepta

Basistul Marco Hietala a anunțat că părăsește trupa Nightwish și se retrage din viața publică. Muzicianul finlandez le-a cerut scuze fanilor că a trebuit să le dea o astfel de veste.

În mesajul adresat fanilor, Marco explică faptul că este afectat de modul în care funcționează industria muzicală, pe care o cataloghează drept „republică bananieră”.

Mesajul integral transmis de Marco Hietala:

„Oameni dragi, părăsesc trupa Nightwish și mă retrag din viața publică.

De ceva ani încoace nu am mai reușit să mă simt validat de această viață. Există acum companii uriașe care le cer artiștilor să lucreze și să aibă inspirație de la 9 la 5, în timp ce ei își impart profitul pe nedrept. Se întâmplă și între artiști. Suntem republica bananieră a industriei musicale. Cei mai mari promoter storc procente chiar și din merchandise, în timp ce plătesc dividente Orientului Mijlociu. Se pare că unele teocrații pot lua bani din muzică fără să pară ipocriți, chiar dacă asta te-ar condamna în mod normal la decapitare sau închisoare acolo. Am dat doar câteva exemple aici.

Ultimul an m-a forțat să stau acasă și să reflectez. Mi-am dat seamă că mă simt foarte deziluzionat de lucrurile astea și de multe altele. Am realizat că am nevoie de această validare. Pentru ca eu să pot să compun, să cânt și să concertez, am nevoie de noi motive și surse de inspirație. Am nevoie de "My Walden" (n.r loc de refugiu în natură; trimite la piesa cu același titlu al trupei Nightwish), ca să spun așa. Am mărturisit și în cartea mea că sunt un depresiv cronic. E periculos pentru mine și pentru oamenii din jurul meu, dacă voi continua astfel. Am avut în trecut gânduri negre. Nu vă faceți griji, sunt bine acum. Îi am alături de mine pe cei doi fii ai mei, pe soția mea, restul familiei și un câine și sunt înconjurat de multă iubire.

Nu cred că o să plec definitiv. Conspirație este cuvântul zilei. Oamenilor cărora le plac conspirațiile trebuie să le spun că voi împlini 55 de ani pe 14 ianuarie și cu siguranță mi-am făcut treaba pentru moment. Să-l învinovățiți pe Tuomas e o insultă adresată atât lui, cât și mie, căci îmi puneți la îndoială gândirea mea liberă. E o decizie care ne întristează și pe noi. Aveți grijă ce concluzii trageți. Acum că am lămurit asta, vom ști clar cine se duce intenționat în direcția conspirațiilor.

Sunt câteva lucruri pe care am promis că le voi face în 2021. În afară de aceste angajamente, rog cu amabilitate și respect ca presa, orice trupe sau proiecte artistice să nu-mi ceară să fac nimic în anul ce urmează. Trebuie să lucrez la redescoperirea mea. Sper să vă povestesc despre asta în 2022. Aceasta nu este, însă, o promisiune.

Îmi pare său să vă dau vestea asta.

Marco Hietala