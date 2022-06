Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Mariah Carey dată în judecată pentru melodia ''All I Want For Christmas Is You'' Mariah Carey dată în judecată pentru melodia ''All I Want For Christmas Is You''

04 Iun 2022







Mariah Carey a fost dată în judecată pentru 20 de milioane de dolari americani fiind acuzată de o presupusă încălcare a drepturilor de autor pentru hitul ei "All I Want For Christmas is You", informează sâmbătă DPA/PA Media.