Mezzosoprana Ruxandra Donose și soprana Leontina Văduva, recitaluri la Paris, pe 26 și 30 noiembrie, cu Turnee de poveste... pretutindeni

Marți, 26 noiembrie, de la ora 19:30, Leontina Văduva și Cătălin Răducanu vor susține un recital la Salle Colonne din Paris, iar sâmbătă, 30 noiembrie, de la ora 19:00, Ruxandra Donose și Sergiu Tuhuțiu vor cânta pentru publicul venit la Salle Rachmaninoff din Paris.

”Povestea este cea care din copilărie te poartă pe aripile imaginației. Muzica este aceea care povestește dincolo de cuvinte. Turnee de poveste sunt pentru mine acelea care adună oamenii într-o lume muzicală în care totul e posibil, în care (în mod special pentru mine și concertul meu) melodia este o călătorie prin timpuri și stiluri. Diaspora își adună sufletul românesc în aceste povești muzicale ce străbat copilăria, tinerețea și maturitatea în cel mai armonios mod posibil.” (mezzosoprana Ruxandra Donose)

Proiectul Turnee de poveste... pretutindeni, care se va desfășura în perioada 24 noiembrie - 4 decembrie 2024, cuprinde șapte concerte în patru orașe europene: Lausanne, Paris, Roma și București și este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Concertele de la Paris sunt realizate în parteneriat cu Delegaţia permanentă a României la UNESCO. După Lausanne și Paris, turneele de poveste vor ajunge la Roma și București.

”Este o perioadă a anului plină de emoție pentru mine, căci vom oferi publicului de pretutindeni momente unice de muzică de la clasic până la muzica noastră tradițională, într-o variantă și un context speciale fiindcă va fi în trei țări. Nostalgie, mândrie și emoție vor fi sentimentele noastre în Elveția, Franța și România.” (soprana Leontina Văduva)

Turnee de poveste… pretutindeni este o extindere specifică pentru comunităţile de români din afara graniţelor, a proiectului Turnee de poveste, care s-a dezvoltat din 2011 până în prezent la nivel național, cu multiple evenimente internaţionale prezentate de-a lungul timpului. De asemenea, este un proiect complex şi inedit de promovare a marilor interpreţi români de operă care fac personal parte din comunitatea românilor de pretutindeni, în acest caz, sopranele Leontina Văduva (Franţa), Teodora Gheorghiu (Elveţia), mezzosoprana Ruxandra Donose (Austria) şi bas-baritonul Sorin Coliban (Austria), în programe care panoramează genurile și stilurile muzicale naționale și internaționale, în succesiuni atractive în care acestea se alătură firesc.

Cele 6 evenimente europene programate la Lausanne, Paris şi Roma între 24 noiembrie şi 2 decembrie precedă concertul de gală care va avea loc pe 4 decembrie la București, la Ateneul Român și în care se vor reuni toți cei patru solişti lirici alături de pianiştii Diana Ionescu, Sergiu Tuhuţiu şi Cătălin Răducanu pentru a aduce în faţa publicului de acasă valoarea care i-a consacrat pe marile scene ale lumii.

Vârfurile şcolii muzicale româneşti au plecat dintotdeauna în lume, dar în clipa maturităţii artistice şi-au dorit să împărtăşească arta lor şi publicului din rândul căruia au venit, cel românesc, fie că el se găseşte pretutindeni sau acasă. Sunt voci care strălucesc pe cele mai mari scene ale lumii (Covent Garden, Staatsoper din Viena, Opera din Paris, Metropolitan Opera) care vor aborda un repertoriu accesibil publicului larg, ce are ca permanent fir roşu, revenirea la muzica românească.

În prezent, peste 5 milioane de români trăiesc în afara granițelor țării, iar numărul lor este în creștere – peste 20% din numărul total de cetățeni ai României.

Ideea de a prezenta în Elveţia, Franţa şi Italia un proiect având în centru mari artişti români din domeniul muzicii clasice care sunt stabiliţi în afara ţării, s-a născut astfel din dorința de a promova și restitui comunității de români din Europa, bogăția şi reprezentativitatea artei interpretative naționale și în același timp, de a da posibilitatea acestei comunități să se bucure de muzica autohtonă şi universală într-o interpretare de excepție.

Programele artistice prezentate poartă titluri sugestive :

Bella voce Bella Musica cu soprana Leontina Văduva și pianistul Cătălin Răducanu ;

cu soprana și pianistul ; Melodie, Dor, Magie cu mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu.

cu mezzosoprana și pianistul Zâmbetul muzicii cu soprana Teodora Gheorghiu, bas-baritonul Sorin Coliban și pianista Diana Ionescu;

ITINERARIU al proiectului Turnee de poveste... pretutindeni:

24 noiembrie 2024, ora 19 – Lausanne, Eglise Anglicane (Christ Church)

Leontina Văduva – soprană, Cătălin Răducanu – pian

25 noiembrie 2024, ora 19 – Lausanne, Eglise Anglicane (Christ Church)

Teodora Gheorghiu – soprană, Sorin Coliban- bas-bariton, Diana Ionescu - pian

26 noiembrie 2024, ora 19.30 – Paris, Salle Colonne

Leontina Văduva – soprană, Cătălin Răducanu – pian

30 noiembrie 2024, ora 19 – Paris, Salle Rachmaninoff

Ruxandra Donose – mezzosoprană, Sergiu Tuhuţiu - pian

1 decembrie 2024, ora 19 – Roma, Sala Accademica a Conservatorului Santa Cecilia

Teodora Gheorghiu – soprană, Sorin Coliban- bas-bariton, Diana Ionescu - pian

2 decembrie 2024, ora 19 – Roma, Palazzo della Cancelleria

Ruxandra Donose – mezzosoprană, Sergiu Tuhuţiu - pian

4 decembrie 2024, ora 19 – Bucureşti, Ateneul Român

Teodora Gheorghiu – soprană, Sorin Coliban- bas-bariton, Diana Ionescu - pian

Ruxandra Donose – mezzosoprană, Sergiu Tuhuţiu - pian

Leontina Văduva – soprană, Cătălin Răducanu – pian

Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Producător: Pro Contemporania

În parteneriat cu: Delegaţia permanentă a României la UNESCO, Ambasada României în Republica Italiană, Malta și San Marino, 145 de ani de diplomaţie România-Italia, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.

Parteneri culturali: Institutul Cultural Român, Universitatea Națională de Muzică București, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română, Filarmonica George Enescu, Associazione culturale rumeno-italiana ProPatria, Bel’Art Association, Association Noesis Enesco Paris, The Culture Club, Accademia di Romania a Roma

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Internațional, Mediatrust, România TV, Liternet, Agenția de Carte, Webcultura, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari digitali, www.demilioane.ro, Ordinea Zilei

Cu susţinerea: Grand Hotel Continental

BIOGRAFII

Mezzosoprana Ruxandra Donose

Printre cele mai cunoscute și apreciate mezzosoprane din generația sa, Ruxandra Donose a captat atenția publicului și a criticii de specialitate în teatre de operă și săli de concerte din întreaga lume. Asociată inițial mai mult cu stilul Belcanto, muzica lui Mozart sau muzica franceză, în ultimii ani s-a îndreptat spre repertoriul dramatic german și italian, bucurându-se de un enorm succes în rolul Kundry din opera „Parsifal“ de Wagner cu Filarmonica din Berlin sub bagheta lui Sir Simon Rattle, în Elektra din opera „Orest“ de Manfred Trojahn la Opera din Zürich sau Sieglinde în „Walkiria“ de Wagner, la Londra, sub bagheta lui Vladimir Jurowski.

Într-o carieră care se desfășoară de peste 30 de ani la nivel internațional, Ruxandra Donose a lucrat cu dirijori precum Sergiu Celibidache, Claudio Abbado, Mariss Jansons, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Zubin Mehta, Charles Dutoit etc. Renumita mezzosoprană a interpretat și a înregistrat și mult repertoriu baroc pentru EMI, Deusche Gramphone, Decca, Naive și alte importante case de discuri, cu orchestre ca Armonia Atenea, La Cetra, Concerto Köln, I Barrochisti etc. Repertoriul său mai cuprinde și multe lucrări vocal simfonice sau lieduri. Înregistrarea ei cu Stabat Mater de Dvořák sub bagheta lui Giuseppe Sinopoli a fost nominalizată la cea de-a 44-a ediție a premiilor Grammy.

Printre proiectele sale din viitorul apropiat se numără recitaluri de lied la Viena, opera "Tristan și Isolda" de Wagner la Tokio, sub bagheta lui Marek Janowski și premiera americană a operei "Innocence“ de Kaija Saariaho la opera din San Francisco.

Pianistul Sergiu Tuhuțiu

A absolvit studiile de licență la Universitatea Națională de Muzică din București în 2006, și două programe de Masterat în interpretare pianistică la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst din Stuttgart și la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În 2011 primește o bursă de studii și se stabilește la Londra, iar în iulie 2013 este distins cu Artist Diploma la Royal College of Music. În anul 2018 obține diploma de Advanced Music Production and Sound Engineering la Abbey Road Institute din Londra, iar în 2022, titlul de doctor din partea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Sergiu Tuhuțiu este un artist plurivalent care în afara activității concertistice compune muzică clasic-minimalistă, muzică de film sau pop-jazz cu influențe electronice, face fotografie, producție muzicală, inginerie de sunet, scrie poezie și eseu. Este deopotrivă pasionat de sunet și de artele vizuale.

Este fondator și președinte al asociației Lipatti Music Production și inițiatorul proiectelor In Memoriam Dinu Lipatti, Piano Colours și Leading Young Musicians. În 2015, Sergiu Tuhuțiu împreună cu cântăreața americană Peisha McPhee au lansat un nou proiect de duet muzical crossover numit Chopin Meets Broadway. Acest spectacol unic a devenit curând popular, având debutul la Hollywood în octombrie 2016. Au urmat alte spectacole în Europa, New York și California, având invitați de renume precum actrița și cântăreața Katharine McPhee și violoncelista Bingxia Lu.

Soprana Leontina Văduva

După studii la Conservatorul din București, sub îndrumarea profesoarei Arta Florescu, soprana Leontina Văduva a debutat pe plan internațional în 1986 la Teatrul Capitole din Toulouse în Manon de Jules Massenet. Rolul, devenit una dintre cele mai dragi cărți de vizită, a purtat-o spre debutul londonez de la Royal Opera House Covent Garden, etapă care i-a adus prestigiosul premiu Lawrence Olivier (1988). Cu o carieră internațională desfășurată la înalt nivel artistic pe mari scene lirice ale lumii ca Opera “Bastille” și “Theatre des Champs Elyseses” din Paris, “Covent Garden” din Londra, “Teatro alla Scala” din Milano, “Staatsoper” din Viena, “Metropolitan” din New York, Leontina Văduva și-a câștigat un loc binemeritat în galeria marilor voci ale liricii internaționale, impunându-se prin performanțe remarcabile.

Stabilită în Franța, țară care a adoptat-o de la bun început, și care i-a acordat în 1999 titlul de Chevalier des Arts et des Lettres, iar câțiva ani mai târziu, pe cel de Officier des Arts et des Lettres, Leontina Văduva a devenit rapid una dintre cele mai bune ambasadoare ale repertoriului francez interpretând magistral rolurile Micaëla, Antonia, Julieta și Mireille pe cele mai importante scene ale lumii. Rolul debuturilor în Statele Unite ale Americii (San Francisco, 1996, Metropolitan Opera, New York, 2000) a fost Mimi din “Boema” lui Puccini. Printre dirijorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără James Conlon, Sir Colin Davis, Alain Lombard, Sir Charles Mackerras, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Kent Nagano, Antonio Pappano, Michel Plasson și Carlo Rizzi.

Pianistul Cătălin Răducanu

Cătălin Răducanu este absolvent al colegiului Național de Arte "Dinu Lipatti" și al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la aceasta din urmă finalizându-și studiile de licență, master și doctorat în muzica clasică la secția pian principal.

A câștigat numeroase concursuri naționale și internaționale, având ocazia să susțină recitaluri solo în Ungaria, Franța, Italia. A participat la cursuri de măiestrie susținute de Gabriel Amiraș, Cristian Beldi, Imre Rohmann, Tunde Kurucz și mulți alții. Este un pianist versatil care pe lângă ipostazele solistice și camerale concretizează proiecte artistice în calitate de pianist improvizator în formule solo, de duo sau în grupuri muzicale mai ample. A participat ca interpret la pian și țambal și în proiecte interdisciplinare precum La steaua... Cuvinte, necuvinte și Aplauze pentru poet… pe scenă. În anul 2024 a făcut parte din proiectul Aplauze pentru poet pe scenă… în Italia, care a avut rolul de a duce poezia românească în mijlocul celei mai mari comunități de români din afara țării.

Din anul 2022 este pianistul grupului Violoncellissimo condus de Marin Cazacu, cu care a realizat turneul naţional anual Clasic la puterea a treia - Violoncellissimo, dar şi mai multe concerte în străinătate. Din 2023 este protagonistul proiectului artistic intitulat Un artist, un pian și un țambal – clasic, jazz, folclor. În prezent este lector universitar la UNMB.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹