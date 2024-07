La mulți ani, Mircea Baniciu! Ce vârstă împlinește astăzi îndrăgitul artist

A început să cânte la 7 ani, studiind pianul până la 14 ani, când a hotărât să se apropie de studiul chitarei, potrivit http://www.metalhead.ro.



În 1970, a debutat la Timişoara, potrivit volumului "Meridianele cântecului", semnată de Daniela Caraman Fotea (Editura Muzicală, 1989).



A fost solistul vocal al formaţiei Phoenix, fiind cooptat în trupă în primul an de facultate, când era student la Arhitectură. Intrarea sa în trupă - eveniment care i-a schimbat cursul vieţii - a avut loc în 1971.



Au urmat şapte ani ani împreună cu grupul Phoenix (1971-1977), timp în care au fost imprimate patru albume: "Cei ce ne-au dat nume" (1972), "Meşterul Manole" (1973), "Mugur de fluier" (1974), "Cantafabule" (1975).



În 1977, colegii săi din trupa Phoenix au părăsit România, trecând frontiera ilegal, ascunşi în boxele instalaţiei de sunet.



Mircea Baniciu, rămas în ţară, şi-a continuat cariera muzicală şi în 1979 a înregistrat primul EP, care conţinea piese precum "Hanul ulciorului nesecat", "Dacă ai ghici" şi "Joc". Al doilea album a fost lansat în 1981, conţinând piese ca "Vara la ţară", "Tristeţi provinciale", "În tren", "Rânduri pentru păsările călătoare", "Amintire". Albumul "Ploaia" a apărut în 1984, cu melodiile "Scrisoare de bun rămas", "Ploaia", "Magazinul de vise", "Alb".



Au urmat ''Secunda I'' (1989) şi ''Secunda II'' (1990) - album ce conţine piese precum "Întoarcerea la Orient", "Dealul cu dor" sau "Pisica neagră". În 1992 a scos, împreună cu trupa Phoenix, albumul ''Phoenix 36'', pe care au fost reluate piese de succes, cum ar fi ''Nunta'', ''Negru Vodă'', ''Anule Hanule'', ''Mugur de Fluier'', ''Andrii Popa''. Aproape acelaşi material a mai fost imprimat şi pe albumul ''SymPhoenix'' (1994).



Sfârşitul anului 1992 aduce formarea trupei Pasărea Colibri, iar în 1995 apare primul album cu grupul Pasărea Colibri, ''În căutarea cuibului pierdut''. Povestea continuă cu ''Ciripituri'' (1996) şi ''Cântece de Bivuac'' (1999), ''Încă 2000 de ani'' (2002) şi ''10 ani'' (vol. I şi II, 2003). În 2003, Pasărea Colibri s-a reunit pentru un ultim concert în formula completă: Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Marius Baţu, Vlady Cnejevici şi Florian Pittiş, în urma căruia apare un dublu album, ''Pasărea Colibri - 10 ani''.



În 2005, a scos împreună cu membrii trupei Phoenix, albumul ''Baba Novak''. S-a despărţit de aceştia în 2007.



Mircea Baniciu a efectuat turnee în ţară şi peste hotare, numele său fiind legat de istoria şi începuturile rockului românesc. A avut, de asemenea, numeroase apariţii la televiziune, la emisiuni de radio.



În 2008, artistul imprimă şi lansează pe piaţă primul volum al colecţiei Best of Mircea Baniciu, numit sugestiv ''Eşarfa'', prima apariţie discografică a artistului în formulă solo, după 17 ani, ce include piesele ''Eşarfă în dar'', ''Dacă ai ghici'', ''Scrisoare de bun rămas'' ş.a..



În 2010 colaborează la realizarea albumului ''Şapte'' al trupei timişorene ABRA şi lansează cel de-al doilea volum al Best Of-ului său, intitulat simplu BEST OF - vol. 2. În 2013 apare cel de-al doilea album înregistrat de ABRA în colaborare cu Mircea Baniciu, "Data când totul e gata".



În 2014, Mircea Baniciu, Josef Kappl şi Ovidiu Lipan Ţăndărică s-au reunit în trupa Pasărea Rock.



Preşedinţia României i-a conferit, în decembrie 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria B - "Muzică", ''pentru contribuţiile deosebite în activitatea artistică şi culturală din ţara noastră, pentru promovarea civilizaţiei şi istoriei româneşti''.



În 2023, Mircea Baniciu a sărbătorit 50 de ani de carieră într-un spectacol care a avut loc la Teatrul Naţional din Bucureşti. Artiştii invitaţi pe scenă au interpretat atât melodii personale, cât şi cântecele lor preferate din repertoriul lui Mircea Baniciu. Unu dintre cele mai emoţionante moment al serii a fost prezenţa pe scena Naţionalului bucureştean a fiicei artistului, Ana Baniciu, care l-a invitat pe tatăl ei să urce alături de ea pe scenă şi să cânte unul dintre cântecele lor preferate, "Copilul", urmat de melodia "Dacă ai ghici".

Sursa:AGERPRES