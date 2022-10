Missa Solemnis de Beethoven, evenimentul muzical al toamnei la Ateneul Român

Formidabila frescă imaginată în sunete de Beethoven, în acelaşi timp în care a compus legendara Simfonie nr. 9, va fi condusă de marele dirijor britanic Jonathan Darlington, aflat pentru prima dată la Bucureşti, în stagiunea Filarmoncii „George Enescu’. Împreună cu soliştii Diana Ţugui – soprană, Liliana Mattei-Ciucă – mezzosoprană, Marius Vlad Budoiu – tenor şi Iustinian Zetea – bas, Orchestra şi Corul Filarmonicii vor pune în scenă un concert grandios, cu o muzică închinată lui Dumnezeu şi dedicată oamenilor, sau în cuvintele compozitorului: „din inimă pornită, fie să ajungă înapoi la inimă!”.

JONATHAN DARLINGTON

Născut în Marea Britanie, dirijorul Jonathan Darlington trăiește în prezent la Paris și are o carieră internațională impresionantă. Acoperă un vast repertoriu simfonic și de operă, de la baroc până la contemporan. Mizează, în concerte, pe lucrări cu un fir dramaturgic puternic. La începutul carierei, a fost adjunct al directorului muzical Myung Whun Chung la Opera din Paris. A colaborat cu unele dintre cele mai prestigioase opere și orchestre din lume, precum Opera din Paris, Orchestra de Paris, Orchestra Simfonică a BBC, Staatskapelle Dresden, Filarmonica din Viena, Opera Australia, Opera Regală suedeză, Opera Națională Engleză, Opera de Stat din Hamburg, Konzerthaus Orchester Berlin, Opera din Frankfurt, Teatro di San Carlo din Napoli, Orchestra Națională a Franței.

LILIANA MATTEI CIUCĂ

Mezzosoprana Liliana Mattei Ciucă a absolvit Academia de Muzica Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. A avut o bursa de trei ani la Conservatorul de Muzica din Luxemburg (absolvind cu Grand Prix Supérieur), iar in 1997 a fost admisă la Academia de Muzica din Viena. Cariera sa internațională a început în același an, fiind invitată să cânte în perioada ce a urmat pe scenele marilor teatre de operă din lume, precum Opera de Stat din Viena, Bayerische Oper din Munchen, Opera din Paris, operele din Monte Carlo, Luxemburg, Liège, Bruxelles, Amsterdam, Madrid, Toledo, Bordeaux, Limoges, Dijon, Berna, Köln, Bologna, Malta, Salonic, Mexico City, Houston, New York.

DIANA ȚUGUI

Soprana Diana Țugui a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București. A urmat cursuri de pregătire vocală cu mezzosoprana Viorica Cortez la Moulin d’Ande (Franța). În anul 2003 a devenit solistă la Opera Română Craiova, unde rămâne angajată timp de 11 ani. A câștigat diverse premii naționale și internaționale, printre care Marele Premiu la Concursul Internațional Ionel Perlea, Premiul IV la Concursul Internațional de Canto Wilhelm Stenhammar sau Premiul III la Concursul Internațional de Canto Jaume Aragall. A fost distinsă în 2015 cu premiul de „Cea mai bună solistă a anului”, la Gala Operelor din Iași și a devenet solista Operei Naționale Române Cluj-Napoca. Din anul 2018 a început o fructuoasă colaborare ca solist invitat la Stadttheater Regensburg și Badisches Stadttheater Karlsruhe.

MARIUS VLAD BUDOIU

Tenorul Marius Vlad Budoiu s-a născut în Cluj-Napoca, oraș în care a absolvit Liceul German, apoi Academia de Muzică. A fost îndrumat spre o carieră vocală de tatăl său, baritonul Ion Budoiu, Edith Simon şi Gheorghe Roșu. După încheierea studiilor, a fost solist la Opera Română din Cluj. A interpretat roluri de primă mărime de operă și repertoriu vocal-simfonic şi cameral, printre care Otello (Otello), Calaf (Turandot), Samson (Samson et Dalila), Don Alvaro (La Forza del Destino), Tannhäuser (Tannhäuser), Lohengrin (Lohengrin) şi Tristan (Tristan și Isolda). A cântat sub conducerea Daniel Barenboim la Opera de Stat din Berlin, Teatrul Scala din Milano, Festivalul Proms, Royal Albert Hall la Londra. În 2019, a înregistrat la de casa de discuri Pentatone opera La Fanciulla del West, sub conducerea dirijorului Lawrence Foster.

IUSTINIAN ZETEA

Basul Iustinian Zetea a absolvit, în anul 2009, Facultatea de Interpretare, secția Canto, la Universitatea Națională de Muzică București. A colaborat cu mari dirijori precum Keri-Lynn Wilson, Guillermo García Calvo, Koichi Inoue, Maximianno Cobra, Roberto Salvalaio. Din 2014 este angajat al Operei Naționale București, iar printre rolurile din operă se numără Dottore Grenvil din „La Traviata”, Sparafucile din „Rigoletto”, Bonzo din Madama Butterfly”, Leporello din „Don Giovanni” sau Don Pasquale din opera lui Donizetti.