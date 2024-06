“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut de pianistul Nil Mladin

Recitalul este transmis în direct de Radio România Muzical și TVR Cultural.

Absolvent al Academiei Regale de Muzică din Londra, unde a studiat cu Joanna MacGregor și Florian Mitrea, pianistul Nil Mladin a participat la competiția pentru bursa Moștenitorii României muzicale în perioada 2020-2023; în 2023, juriul i-a oferit bursa în valoare de 4000 euro, dar și alte beneficii profesionale, printre care o sesiune de înregistrări la Sala Radio, programată în iulie 2024, dar și recitalul de la Sala Radio din 6 iunie 2024, oferite de Radio România Muzical.

Nil Mladin (25 ani) s-a format inițial la Colegiul Național de Muzică “George Enescu” din București; în perioada studiilor la Academia Regală de Muzică din Londra, unde a beneficiat de o bursă completă, s-a remarcat prin diversitatea proiectelor și dinamicitate, explorând mereu teritorii noi repertoriale.

Nil Mladin: “Am ales să deschid programul cu Sonata Waldstein, care oferă o intrare impunătoare în lumea muzicală a serii. Această sonată este o muzică olimpică, o muzică a zeilor. În același timp, cu această lucrare, am dorit să aduc o doză de optimism și energie, în contrast cu al doilea moment al recitalului, fanteziile lui Brahms, care aduc o schimbare de ton și atmosferă. Aceste fantezii sunt o explorare a unei game variate de emoții și stări interioare, oferind publicului o pauză pentru reflecție și introspecție. Ele completează perfect energia inițială a programului cu profunzime emoțională și psihologică.

În încheierea recitalului, am decis să mă întorc în sfera spiritualității, cu o piesă foarte dragă mie, “Le baiser de l'Enfant-Jésus” de Olivier Messiaen, parte a ciclului “Vingt regards sur l’Enfant Jésus”. Am avut ocazia și bucuria să aprofundez muzica lui Messiaen sub îndrumarea profesoarei Joanna MacGregor, care este unul dintre puținii specialiști contemporani ai muzicii lui Messiaen. Sunt fascinat de stilul componistic al lui Messiaen, de elementele folosite și de efectele sonore create. În lucrarea pe care am ales-o, găsim câteva dintre elemente esențiale ale lui Messiaen: “Thème de Dieu”, una cele patru teme creștine leitmotiv ce animă întregul ciclu. Apoi, efectul de cânt al păsărilor, fiind cunoscut interesul lui Messiaen în studierea și transpunerea în propriile opusuri a cântecului păsărilor, dar și efectul de clopote, pe care nu-l întâlnim doar la Messiaen, ci și, de exemplu, în “Carillon nocturne” de George Enescu. Așadar, sunt multe lucruri care leagă aceste piese, oferind în același timp o largă diversitate stilistică.

Aștept cu nerăbdare acest recital și vă invit în număr cât mai mare să fiți alături de mine în această călătorie muzicală cu totul aparte.”

Proiectul “Moștenitorii României muzicale”

…organizat de Radio România Muzical și Rotary Club Pipera, s-a dezvoltat în ultimii ani în două direcții. Prima dintre acestea își propune să-i aducă pe scene prestigioase românești pe tinerii și excepționalii muzicieni ai României, artiști care desfășoară o importantă activitate în străinătate, dar pe care publicul românesc are șansa de a-i asculta prea rar acasă. Recitalurile din acest proiect se adresează unui public larg, cu un repertoriu accesibil și cu o durată de o oră, fără pauză.

Din 2018 și până în prezent au avut loc aproape 30 de concerte și recitaluri: violoncelistul Andrei Ioniță, violonista Ioana Cristina Goicea, violoncelistul Valentin Răduțiu, pianiștii Florian Mitrea, Adela Liculescu, Axia Marinescu sunt doar câțiva dintre protagoniști. Sub egida aceluiași proiect, au apărut și două albume la Editura Casa Radio, cuprinzând evoluții din recitaluri.

A doua direcție de dezvoltare este bursa “Moștenitorii României muzicale”. În 2020, Radio România Muzical și Rotary Club Pipera au inițiat și bursa “Moștenitorii României muzicale”, pentru tineri muzicieni cu vârste între 16 și 24 ani. Câștigători ai bursei în valoare de 4000 euro au fost pianistul Cadmiel Boțac (2020), violoncelistul Cornelius Zirbo (2021), pianista Kira Frolu (2022) și pianistul Nil Mladin (2023). Pentru ediția 2024, au fost deja deschise înscrierile, iar valoarea bursei este de 4500 euro. Finaliștii care s-au remarcat în competiția pentru bursa “Moștenitorii României muzicale” au beneficiat și de numeroase alte beneficii profesionale: recitaluri, concerte, înregistrări, reprezentare în competiții internaționale, la propunerea membrilor juriului.