Musicalul "Mamma Mia!" pe 28 şi 29 decembrie, la Sala Palatului

Roluri principale au şi Adrian Nour, Anca Ţurcaşiu, Ecaterina Ladin, Silviu Mircescu şi Bianca Purcărea.



Loredana interpretează rolul Donnei Sheridan, o femeie puternică şi independentă, Horia Brenciu îl interpretează pe exuberantul Harry Bright, Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, va juca rolul lui Sam, Adrian Nour va fi excentricul Bill, Anca Ţurcaşiu o interpretează pe Tanya, iar Ecaterina Ladin joacă rolul încântătoarei Rosie.



Producţia artistică aduce pe aceeaşi scenă peste 70 de artişti şi 200 de costume, care dau viaţă personajelor complexe, care vor dansa şi interpreta melodii fredonate de milioane de oameni din întreaga lume, hituri din repertoriul trupei ABBA, precum "Mamma Mia", "Voulez-vous", "Dancing Queen" sau "The winner takes it all" şi garantând celor prezenţi o experienţă de neuitat.



"Mamma Mia !" prezintă povestea lui Sophie, o tânără aflată în ajunul nunţii, care îşi doreşte să-şi cunoască tatăl natural şi să fie condusă de acesta la altar. Tânăra se confruntă cu trei posibile variante, aşa că decide să-i invite pe mică insulă grecească pe toţi cei trei bărbaţi din trecutul romantic al mamei sale, fără a le dezvălui motivul. Lucrurile vor lua întorsături complet neaşteptate, care vor crea multe momente amuzante şi vor încânta publicul prezent, se arată în prezentarea spectacolului.



Musicalul a fost lansat în 1999 la Londra, în West End şi apoi în Statele Unite ale Americii, pe Broadway. Dramaturga Catherine Johnson şi producătoarea Judy Craymer au creat acest spectacol inspirându-se din cântecele compuse de Benny Anderson şi Bjorn Ulvaeus, foşti membri ai formaţiei ABBA. Titlul musicalului este hitul grupului din anul 1975, melodia "Mamma Mia". Musicalul a întrecut producţii originale de pe Broadway, precum "The Sound of Music", "The King and I" şi "Damn yankees".



"Mamma Mia !" este al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway şi al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile, cu peste 5.000 de reprezentaţii.