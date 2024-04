Noul album al lui Taylor Swift sparge recordurile de audiență

Taylor Swift, în vârstă de 34 de ani, a devenit cel mai difuzat artist pe această platformă într-o singură zi în momentul când albumul ei a fost lansat, pe 19 aprilie, potrivit serviciului de streaming.



''S-a scris istorie! Pe 19 aprilie 2024, albumul lui Taylor Swift ''The Tortured Poets Department'' a fost primul album din istoria Spotify cu peste 300 de milioane de streaminguri într-o singură zi'', a scris compania pe platforma X, fostă Twitter.



Mult anticipatul cel de-al 11-lea album de studio al cântăreţei include colaborări cu Florence And The Machine şi Post Malone, iar titlurile şi versurile melodiilor par să facă referire la unii dintre foştii iubiţi ai artistei.



''Fortnight'', o colaborare cu rapperul american Post Malone, pe numele său real Austin Richard Post, este primul extras pe single de pe album şi a devenit melodia cea mai difuzată în streaming pe Spotify într-o singură zi.



Videoclipul melodiei include aparţii ale actorilor Ethan Hawke şi Josh Charles, care au făcut parte din distribuţia peliculei ''Dead Poets Society'' (1989), precum şi a colaboratorului cântăreţei, Post Malone.



La doar câteva ore după ce a anunţat albumul care include 16 melodii, vedeta pop americană a anunţat o versiunea extinsă, care include alte 15 melodii, intitulată ''The Anthology''.



Interpreta hitului ''Bad Blood'', cunoscută pentru trimiterile în cântecele sale la foste relaţii, a plasat melodia ''So Long, London'' pe poziţia a cincea - poziţia rezervatî celor mai semnificative melodii pe discurile lui Swift.



Melodia ar putea să ofere o perspectivă nouă asupra despărţirii de actorul Joe Alwyn, după o relaţie de şase ani.



Înainte de lansare, fanii au speculat că titlul albumului ar putea fi o referire la Joe Alwyn.



În decembrie 2022, Alwyn şi starul peliculei ''Normal People'', Paul Mescal, au dezvăluit că aparţin unui grup de chat pe WhatsApp alături de actorul din ''Fleabag'' Andrew Scott, intitulat ''The Tortured Man Club''.



Swift este cunoscută pentru referirile pe care le face în melodiile ei la foşti iubiţi, printre aceştia numărându-se Joe Jonas, Harry Styles, Jake Gyllenhaal şi John Mayer.



Swift a anunţat lansarea celui mai nou album al ei pe scena galei Grammy, care a avut loc în februarie.