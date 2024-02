O seară de neuitat la Sanremo 2024

În perioada 6-10 februarie are loc ediţia 74 a festivalului muzicii italiene. Cele cinci seri de concurs. Amadeus prezintă pentru ultima oară evenimentul.

Cinci seri de muzică şi spectacol la TVR 1! Cea de-a 74-a ediţie a festivalului muzicii italiene, ce atrage cele mai mari nume ale scenei la Teatrul Ariston din Sanremo, dar şi tineri artişti în căutare de afirmare, are loc în perioada 6-10 februarie. Şi în 2024, pentru al cincilea an consecutiv – şi ultimul, după cum a confirmat carismaticul om de televiziune – festivalul este prezentat de Amadeus, care este şi director artistic al show-ului. De-a lungul celor cinci seri ale evenimentului, i se vor alătura diverşi co-prezentatori. Iar din studioul transparent al emisiunii „Viva Rai2!", situat în faţa intrării teatrului Ariston, comentariile aduse de simpaticul muzician și prezentator Fiorello, alături de Fabrizio Biggio şi Alessia Marcuzzi, aduc sare şi piper în fiecare seară.

Asemeni ediţiilor din 2022 şi 2023, cei 30 de artişti concurenţi (27 artişti consacraţi şi primii trei clasificaţi în competiţia Sanremo Giovani 2023) participă cu tot atâtea piese într-o singură secţiune de concurs. Câştigătorul Festivalului va reprezenta Italia la Eurovision Song Contest 2024, care va avea loc în luna mai, la Malmo, în Suedia. Iar pentru că evenimentul ce ţine atenţia Europei asupra muzicii italiene pare să depăşească limitata capacitate a bătrânului teatru Ariston, artiştii tineri vor susţine recitaluri în alte două locaţii fierbinţi ale festivalului – Piaţa Colombo şi nava de croazieră, Costa Smeralda.

Toţi cei 30 de concurenţi au urcat pe scenă în prima seară, marți, pentru proba de interpretare. La finalul votării, au fost anunţate primele cinci poziţii. Marco Mengoni, câștigătorul din ediția trecuta, de această dată din ce în ce mai strălucitor și în postura de co-prezentator.

Muzica de la Teatrul Ariston a plăcut publicului, deoarece festivalul a fost urmărit de peste 11 milioane de telespectatori în a doua seară.

Pe scenă a început competiţia, unde am putut urmări 15 din cei 30 de artişti interpetându-şi propriile piese. După votare, s-a întocmit un clasament provizoriu al concurenţilor, fiind, de asemenea, anunţate primele cinci poziţii. Co-prezentatoare pentru seara a doua a fost cunoscuta solistă italiană Giorgia.

Giorgia – o viață pentru muzică

Georgia

Cunoscuta cantautoare a fost co-prezentatoare alături de Amadeus și a demonstrat că poate fi o extraordinară gazdă, oferind publicului și câteva dintre melodiile sale reprezentative. Georgia a lansat un nou stil, purtând un frac lung între clasic și modern, cu o cămașă albă și un papion negru. În plus, a avut un short și cizme de piele, creații semnate de Dior și desenate de Maria Grazia Chiuri. Tot ea a fost cea care a relansat rochiile simple cu franjuri, până la jumătatea genuchiului sau lungi, purtând o splendidă rochie de seară din tulle argintat acoperit de o cascadă de perle, în stilul anilor 1920.

Georgia și Amadeus

Cea de-a doua seară a fost marcată de prezența pe scenă a celebrului pianist, compozitor și filozof Giovanni Allevi, total schimbat după suferința sa prin care a trecut, un mielom multiplu. Pe scenă mărturisea în lacrimi: „Nu vă pot spune cât sunt de fericit deoarece continuu să trăiesc. A fost dificil să îmi pot continua profesia, dar am făcut-o pentru a oferi și altora speranța de a trăi.” Apelul lui către fani a fost: „Bucurați-vă de viață, priviți, chiar numai de la fereastră, așa cum am făcut eu timp de doi ani, apusul și răsăritul soarelui. E e minunat!”.

Giovanni Allevi

A emoționat și prezența celebrului actor John Travolta care s-a întors după 18 ani pe scena de la Sanremo si a dansat pe podium, învățând și publicul câțiva pași din fimele sale, creând o atmosferă incendiară, în aplauzele frenetice. Toată sala dansa. Să nu uităm că și actorul John Travolta a trecut, de asemenea, prin momente dramatice. Soția a murit de cancer, după care și băiatul lui, în vârstă de 8 ani.

John Travolta alături de Fiorello și Amadeus dansând în fața Teatrului Ariston

Pe covorul verde la Sanremo starurile au prezentat ultimul trend în modă. Pentru bărbați, s-au remarcat hainele lungi din piele (Missoni) sau pardesiile maxi din cașmir semnate Armani sau John Galliano.

Mantourile maxi prezentate pe podium pentru această primăvara au fost de la roșu la alb și au mers de minune cu cizmele înalte la femei, gen muschetar. La fel Ricchi e Poveri. Mai puțin îndrăzneață, dar sexi, alegerea interpretei Alessandra Amoroso, într-o ținută neagră semnată Roberto Cavallli, la fel și cea a Annalisei punctată de o romantică rochie neagră din organza transparentă, creație Dolce e Gabanna.

Într-un cuvânt, creațiile de modă de la Saneremo s-ar putea caracteriza printr-o frumusețe discretă.

Clasamentul celei de-a doua seri

Pe primul loc, Geolier cu melodia napolitană I p’ me, tu p’ te, pe locul al doilea Irama cu Tu no, pe locul trei Annalisa cu Sinceramente, pe locul al patrulea Loredana Berté cu Pazza, iar pe locul cinci, Mahmood cu Tuta gold. Geolier nu a surprins pentru că are deja doua albume „Emanuele” și „Curajul copiilor” vândute în peste 30 000 de exemplare, 45 de discuri de platină și 21 de aur.

Geolier

De asemenea, Irama are 47 discuri de platină, 5 discuri de aur și 3,3 milioane de copii vândute. Loredana Berté, cunoscută ca „mama rock-ului” și cea mai nonconformistă interpretă, s-a reîntors pe scenă după mari probleme în viața personală. Publicul a aplaudat-o vertiginos, iar ea a mărturisit „Este cel mai minunat vis din viața mea!”.

Festivalul continuă

Concursul de creaţie continuă în a treia seară, când restul de 15 dintre cei 30 de artişti îşi vor cânta piesa în competiţie. Primele cinci poziţii, în urma votării, vor fi şi de această dată anunţate la finalul serii. Interpreta Teresa Mannino îl va însoţi pe scenă pe simpaticul Amadeus, iar din exterior ne vor saluta cantautorul Bresh şi celebrul duo format din surorile Paola & Chiara.

Pe lângă concursul în sine, seara va fi completată de două momente speciale: actorul Russell Crowe va urca pe scena Festivalului, pentru o întâlnire... muzicală cu publicul italian şi cu telespectatorii din întreaga Europă. Iar Eros Ramazzotti, unul dintre cei mai iubiți artiști, vine la teatrul Ariston să aniverseze împreună cu publicul cei 40 de ani de la lansarea piesei „Terra promessa"!

Russell Crowe

Orchestra condusă de maestrul Leonardo De Amicis va asigura acompaniamentul întregului eveniment. Iar scenografia este semnată și acum, pentru a 22-a oară, de arhitectul Gaetano Castelli – şi a zecea împreună cu fiica sa, arhitecta Maria Chiara. Vom remarca şi în această ediţie formele curbe ale decorului, de data aceasta inspirate de o orhidee, aşa cum au declarat scenografii. Materiale semitransparente, cu efect de oglindă, dau amploare scenei, iar artiştii vor coborî pe două scări laterale.