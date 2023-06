Opening Gala Concert EUROPAfest 30. Jazz at the Palace

Artiști din Italia, Spania, Franța, Israel și România vor oferi un mix de standarde de jazz, compoziții proprii, dar și creații în premieră sub formă de jam session. Și dacă te întrebi cum ar fi să asculți jazz în aceeași sală în care aveau loc spectacole de muzică în timpul domniei Regelui Carol al II-lea atunci vino la Sala Auditorium a Palatului Regal, Calea Victoriei colț cu Știrbei Vodă, pășește pe covorul roșu, alături de ambasadori și alte personalități invitate și ocupă-ți locul în sală.

Festivalul continuă până pe 15 iulie cu concerte tematice în care evoluează artiști din peste 20 de țări:

8 iulie - Italian Jazz Night

9 iulie - It’s Jazz Time

11 iulie - Spanish Jazz Night

12 iulie - Summertime Jazz

13 iulie - Jazz a Perfect Day

14 iulie - Best of Jazz

15 iulie - Gala EUROPAfest

Luigi Gageos, directorul festivalului ne-a declarat: „Întotdeauna am emoții când realizez că în puțin timp dăm startul unei noi ediții EUROPAfest, iar anul acesta cu atât mai mult pentru că sărbătorim 30 de ani într-o clădire emblematică, distinctivă și cu rezonanță în sufletele românilor, înconjurată de alte bijuterii arhitectonice, precum Ateneul Român sau Biserica Kretzulescu. Ediția aceasta e dedicată cu precădere jazz-ului, de care te poți îndrăgosti imediat, la prima notă de saxofon sau ai nevoie de timp, să înveți să-l savurezi. Noi nu avem DJi, dar ne lăudăm cu saxofon, chitară, contrabas, tobe, voce sau pian. Chiar dacă pare că un festival de jazz nu e primul pe lista evenimentelor de vară se pare că anul acesta biletele și abonamentele se epuizează rapid. Asta îmi arată că odată ce ne-ai descoperit nu mai poți renunța să vii an de an. În același timp trebuie să aplaud evoluția publicului, care a devenit mai educat, a învățat să aprecieze valoarea muzicii live și azi ne putem mândri că avem și în Romănia un public select de jazz. Se pare că am reușit, bucureștenii au înțeles că EUROPAfest e un eveniment premium dedicat tuturor, nu doar elitelor. Vino și tu, omule drag, să asculți jazz pe Calea Victoriei !”.