Opera lui Brâncuși inspiră muzicienii la Londra. Cinci compoziții vor fi prezentate în premieră absolută de London Philharmonic Orchestra, la Southbank Centre, în cadrul programului coordonat de Sir George Benjamin

Pornind de la cuvintele lui Constantin Brâncuși, care spunea: „ […] caut realitatea interioară, ascunsă, însăși esența lucrurilor, în natura lor proprie; aceasta este singura mea preocupare”, Sir George Benjamin, compozitor în rezidență al London Philharmonic Orchestra (LPO), pune sub semnul sculptorului român ediția din acest an a programului adresat tinerilor compozitori.

Concertul, intitulat „Debut Sounds: Hidden Realities”, va avea loc miercuri, 15 iulie 2026, de la ora 19:30, la Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre, și prezintă, în premieră absolută, cinci lucrări inspirate de universul artistic al lui Constantin Brâncuși. Semnate de Seyoung Oh, Margot Pommellet, Edward Mascall-Robson, George Stevenson și Michael Taplin, creațiile muzicale vor fi prezentate în primă audiție, într-un program care așează moștenirea brâncușiană în dialog cu limbajele muzicii contemporane.

PROGRAM

Seyoung Oh – Beginning of the World

Margot Pommellet – Étude pour un oiseau de bronze (In memoriam Brâncuși)

Edward Mascall-Robson – Socle

George Stevenson – Léda

Michael Taplin – Arcus

Inspirat de viziunea lui Brâncuși asupra formei și a „realității interioare” a lucrurilor, concertul explorează felul în care universul sculptorului poate fi tradus în sunet. Lucrările propun reflecții muzicale asupra simplității, zborului, verticalității, mitului și raportului dintre materie, spațiu și lumină, transformând sculptura într-un punct de plecare pentru creația contemporană.

Concertul marchează încheierea programului LPO Young Composers, prin care London Philharmonic Orchestra susține tineri compozitori în realizarea unor lucrări noi pentru ansamblu orchestral. Lucrările vor fi interpretate de muzicieni ai LPO Foyle Future Firsts Development Programme, alături de membri ai orchestrei, sub conducerea dirijorului William Cole.

Sir George Benjamin este unul dintre cei mai importanți compozitori, dirijori, pianiști și profesori britanici ai generației sale. Copil-minune, a studiat cu Olivier Messiaen la Conservatorul din Paris și cu Alexander Goehr la King's College, Cambridge. Este recunoscut pe plan internațional pentru lucrările sale de o remarcabilă bogăție orchestrală și expresivitate, cea mai cunoscută dintre acestea fiind opera Written on Skin, apreciată drept una dintre capodoperele lirice contemporane.

Seyoung Oh este o compozitoare și cântăreață sud-coreeană stabilită la Glasgow, în Scoția. Creațiile sale transpun în muzică experiențe de viață diverse, explorând adesea textura și timbrul pentru a crea efecte dramatice de ansamblu. Compune pentru formații vocale și instrumentale, precum și pentru muzică electronică destinată sălilor de concert, filmului și scenei. A colaborat cu ansambluri și artiști precum London Sinfonietta, Hebrides Ensemble, Scottish Ensemble, soprana Stephanie Lamprea și University of Glasgow Chapel Choir. Lucrările sale au fost comandate pentru concertul de deschidere al Nordic Music Days Festival 2024, precum și pentru Plug Festival și St Andrews Intersections. În 2024 a câștigat Premiul Craig Armstrong, care i-a oferit oportunitatea de a compune lucrarea Anatomy of Naturophilia, iar în 2025 a fost finalistă la Royal Over-Seas League Composition Award. Seyoung Oh a absolvit un master în compoziție la Royal Conservatoire of Scotland, unde a studiat sub îndrumarea compozitorilor Stuart MacRae și Rūta Vitkauskaitė.

Margot Pommellet este o compozitoare și flautistă franceză, activă între Paris și Londra. Își îmbină parcursul artistic cu interesul pentru politici culturale și publice, cultivat în timpul studiilor la Sciences Po Paris. A început să studieze compoziția la Nogent-sur-Marne cu Mathieu Cepitelli și Sua Perrin, continuându-și formarea la Conservatorul din Reims sub îndrumarea lui André Serre-Milan. În 2025 a absolvit Royal College of Music din Londra, unde a studiat flautul și compoziția, ca bursieră, cu Catherine Kontz și Mark-Anthony Turnage. Creațiile sale se inspiră din alte forme de artă, în special pictura, precum și din diverse repere culturale, abordând compoziția ca pe un spațiu al explorării personale. Prin muzica sa, face creația contemporană mai accesibilă, dezvoltând totodată un limbaj artistic propriu, capabil să implice atât interpreții, cât și publicul. Printre proiectele sale recente se numără o instalație sonoră realizată pentru festivalul Sounds of Blossom de la Kew Gardens și o lucrare comandată pentru turneul aniversar al Les Concerts de Poche. Muzica sa a fost interpretată în Franța și Regatul Unit de artiști precum Augustin Dumay, Léa Hennino, Marc Coppey, Jonathan Fournel și Fidelio Trio.

Edward Mascall-Robson este un compozitor și interpret britanico-japonez, activ între Londra și Tokyo. A studiat compoziția la Royal Academy of Music din Londra cu David Sawer, apoi și-a continuat pregătirea la Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Paris (CNSMDP), în clasa compozitorului Gérard Pesson. Tot aici a studiat compoziția electroacustică cu Yan Maresz, Luis Naón și Grégoire Lorieux. Format inițial în tradiția muzicii japoneze, a studiat instrumentul koto cu Curtis Patterson și este membru al Sawai Koto Institute. A susținut concerte și a colaborat cu artiști din numeroase țări, interpretările sale fiind difuzate de posturi naționale de radio, incluse pe înregistrări discografice și utilizate în biblioteci de sunete pentru instrumente virtuale. Instrumentul koto ocupă în continuare un loc central în creația sa, compunând numeroase lucrări care valorifică atât acest instrument, cât și alte instrumente tradiționale japoneze.

Compozitorul scoțian George Stevenson a colaborat cu muzicieni ai London Symphony Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, Russian National Orchestra, Britten Sinfonia, Psappha Ensemble, Berkeley Ensemble și BCMG NEXT. Lucrarea sa orchestrală False Summit a fost interpretată de London Symphony Orchestra în cadrul programului Panufnik Scheme, succes care a condus la o nouă comandă din partea orchestrei, Vanishing City. Premiera a avut loc la Barbican, sub bagheta dirijorului Ryan Wigglesworth, urmată de o nouă interpretare condusă de Gianandrea Noseda. Recent, George Stevenson a fost inclus pe un nou album cu lucrări comandate de Psappha în parteneriat cu casa de discuri NMC. Muzica sa va figura și pe un album dedicat comenzilor London Symphony Orchestra, programat pentru lansare în 2025. Tot în acest an, pianista Clare Hammond și Britten Sinfonia vor prezenta în premieră Concertul său pentru pian la Kings Place.

Michael Taplin este un compozitor stabilit la Londra. A colaborat cu unele dintre cele mai prestigioase ansambluri din Regatul Unit, între care London Symphony Orchestra, în cadrul programului Panufnik Scheme, și Philharmonia Orchestra, ca laureat al Royal Philharmonic Society Composers’ Prize. Lucrările sale au fost prezentate în cadrul unor importante festivaluri internaționale, precum Archipel Festival (Geneva), ISCM World Music Days (Vancouver) și Gaudeamus Muziekweek. Este laureatul mai multor distincții, printre care Royal Philharmonic Society Composers’ Prize și Premiul I la Toru Takemitsu Composition Award for Young Composers (2023), pentru lucrarea orchestrală Selvedge. Muzica sa a fost difuzată de Swiss Radio Espace 2, BBC Radio 3 și NHK Radio Japonia. A studiat la Guildhall School of Music and Drama și la Royal College of Music din Londra, iar în prezent își finalizează doctoratul în compoziție la Universitatea din Cambridge.