Opera Națională București invitată de onoare să susțină concertul de închidere – Gala Puccini – din cadrul celui de-al XXI-lea Festival Internațional de Operă din Daegu, în Coreea de Sud

Din repertoriul prezentat de artiștii români pe scena lirică a metropolei sud-coreene Daegu nu vor lipsi câteva dintre cele mai cunoscute secvențe pucciniene de operă, precum aria Ch'ella mi creda din opera La fanciulla del West, ariile Signore, ascolta!, Tu che di gel sei cinta și Nessun dorma din opera Turandot, ariile Sola, perduta, abbandonata și Ah, Manon, mi tradisce il tuo folle pensiero din opera Manon Lescaut, aria Era uguale la voce din opera Gianni Schicchi, ariile Te Deum, Tradirmi egli non può și Mario! Mario! Mario! din opera Tosca, aria La canzone di Doretta din opera La rondine, aria Addio, addio mio dolce amor din opera Edgar, ariile Sono andati și Quando m’en vo din opera La bohème.

Așadar, marele repertoriu puccinian reunește, sub aspect muzical, România și Coreea de Sud, în Anul Centenar Puccini. Reamintim publicului românesc că marele compozitor Giacomo Puccini a fost sărbătorit, în această vară, la Opera Națională București, prin cea de-a treia ediție din Bucharest Opera Festival – All Puccini Edition, care s-a desfășurat în perioada 7-16 iunie 2024 și care i-a fost dedicată în totalitate, onorându-i memoria și moștenirea muzicală. De altfel, în data de 8 iunie 2024, Opera din Daegu a fost prezentă, în reciprocitate, pe scena Operei Naționale București, într-un spectacol intitulat Gala Puccini 100, în cadrul Bucharest Opera Festival – All Puccini Edition, în baza unui memorandum de înțelegere semnat, la 2 mai 2023, de cele două instituții de cultură din România și Coreea de Sud.

