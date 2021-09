Orchestra Română de Tineret la Sinaia, Braşov, Bucureşti în septembrie 2021

După succesul de care s-a bucurat la festivalul Young Euro Classic de la Berlin în luna august, Orchestra Română de Tineret dirijată de Cristian Mandeal revine pe scenele din ţară, mai precis cu un concert extraordinar la Festivalul “George Enescu”, programat pe 22 septembrie, de la ora 19.30, în seria Mari Orchestre ale Lumii la Sala Palatului, de data aceasta cu un program Enescu-Beethoven-Ceaikovski, avându-l ca solist pe celebrul pianist Fazil Say.

Concertul de la Bucureşti este precedat, ca de obicei, de două concerte în ţară, la Sinaia şi Braşov. Duminică 19 septembrie, ora 18, la Sala Casino Sinaia şi luni, 20 septembrie, ora 18, la Sala Patria din Braşov, Orchestra Română de Tineret dirijată de Cristian Mandeal alături de pianistul Alexandru Cadmiel Boțac vor prezenta Concertul nr. 3 în do minor pentru pian și orchestră, op. 37 de Ludwig van Beethoven şi Simfonia nr. 6 în si minor, op. 74 Patetica de P. I. Ceaikovski.

Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, ca un program artistic și educațional. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță, ca instrumentist într-o orchestră simfonică. Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din România din ultimii ani, cu o consistentă activitate pe plan internaţional.

In 2021 Orchestra Română de Tineret aniversează 10 ani de la prima participare în 2011, la Festivalul Internațional „George Enescu” de la București. Marin Cazacu, managerul Centrului Naţional de Artă Tinerimea Română”, îşi amintea : „2011 era anul în care am devenit membri ai Federației Orchestrelor Naționale de Tineret (European Federation of National Youth Orchestras – EFNYO). Concertul de excepție de la Festivalul „Enescu”, avându-i ca dirijor pe Cristian Mandeal și ca solist pe David Garrett, cu un program fabulos – îmi aduc aminte că orchestra a interpretat Stravinski – Pasărea de foc și Rapsodia I de George Enescu –, a însemnat deschiderea către evenimentele de mare anvergură pentru această orchestră. Pe scena Sălii Palatului din București a fost o orchestră de 100 de persoane. Atunci lumea muzicală a apreciat Orchestra Română de Tineret ca fiind unul dintre cele mai importante proiecte de educație muzicală din România. Putem să spunem... consacrarea a avut loc cu acea ocazie. Mă refer la Festivalul Internațional „George Enescu”, septembrie 2011.”