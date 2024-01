Pascal Junior, unul dintre cei mai apreciați DJ-i la nivel internațional, face show alături de Caius Covrig, la Brașov

Artistul, recunoscut pentru felul absolut unic în care știe să facă atmosferă, promite să încingă atmosfera cu un set care va deveni un must have pentru petrecerile de anul acesta.

Show-ul începe la ora 22:30 și se întâmplă până la ultimul iubitor de muzică de calitate care rămâne pe ringul de dans.

Muzica semnata Pascal Junior este o fuziune de house, disco, deep techno, iar pe lângă show-urile de excepție pe care le face, DJ-ul este producător muzical, el fiind owner-ul casei de discuri Epic Tones Records. S-a remarcat la noi în țară prin remixurile pieselor The Motans, Carla's Dreams sau Alina Eremia, dar nu numai.

Pe plan international, a dat lovitura cu hitul "Holdin' On" (aproape 150 M de vizualizari pe Youtube și alte zeci de milioane de ascultări pe Spotify), dar și cu remixurile pentru Avicii - SOS, Mr. Probz - Till You're Loved, Dua Lipa - Break My Heart etc.

DJ Pascal Junior a bifat toate festivalurile de muzica electronica din Romania, dintre cele mai importante fiind participări fiind pe main stage-urile de la Untold și Neversea, ani la rândul.

Pascal Junior @ Kayus Lounge