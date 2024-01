Pentru prima oară în Stagiunea de marți seara un contratenor! Alexandru Costea

La fel cum tot comun, obișnuit, fără nimic special, ar putea apare și un duet dintre o soprană și un bariton/bas. Pe când o voce înaltă de bărbat, cu un timbru aparte, folosind și tehnica de falset dar nu numai, ar trezi imediat atenția publicului, mai ales dacă mai are înscrise în partitură și spectaculoase pasaje de virtuozitate.

Multe roluri cântate astăzi de contratenori mai ales englezi și americani, formați la școli ale căror tradiții coboară în Anglia muzicală a secolului al XVII-lea au fost destinate inițial vocilor de castrați (Italia, secolul al XVIII-lea, Caffarelli, Senessino, Farinelli). Cavitatea toracică supradimensionată a acestora a permis cântăreților respirații uluitor de lungi pe care le foloseau în fraze lungi, încărcate de tensiune și emoție sau în jocuri acrobatice uluitoare ca tehnică vocală. Contratenorii de astăzi se luptă din greu cu aceste partituri de o frumusețe aparte iar cei care reușesc sunt ceruți și aplaudați pe cele mai mari scene lirice ale lumii. Un astfel de exemplu este Valer Barna-Sabadus (n.1986, Arad) format la München și specializat cu mare succes în repertoriul liric baroc.

La cei 22 de ani ai săi, tânărul Alexandru Costea(n. 2001), pornit de la Academia Națională de Muzică din București și ajuns la Conservatorul Arrigo Boito din Parma își începe cariera de contratenor cu speranțe de viitor.

În recitalul din Stagiunea de marți seara îi va sta alături Alina Dragnea o tânără mezzosoprană ce desfășoară o activitate bogată atât în România, cât și în străinătate și care s-a specializat în Austria, unde a primit distincția specială Summa Cum Laude la University of Music and Performing Arts Vienna în anul 2023 și a beneficiat de două burse complete la Vienna Summer Academy în anul 2018 şi 2021. Alina Dragnea a câștigat premiul "Anna Grobecker" la Althofen Masterclasses & Competition în anul 2022 și în 2020 și a fost finalistă în Concursul de canto Armel la Paris în 2017. Cei doi cântăreți vor fi acompaniați la pian de Karina Uță.

Marți 30 ianuarie ora 19, Ateneul Român, Sala mică

Recital vocal

ALEXANDRU COSTEA - contratenor

Invitată ALINA DRAGNEA - mezzo-soprană

La pian KARINA UȚĂ

Program

Georg Friedrich Händel - Lascia Ch'io pianga din opera Rinaldo

Henry Purcell - When I am laid in earth din opera Dido şi Aeneas

Antonio Vivaldi - Gelido in ogni vena din opera Farnace

Claudio Monteverdi - Dissprezzata regina din opera L’incoronazione di Poppea

Riccardo Broschi - Se al labbro mio non credi din opera Artaserse

Johann Adolf Hasse - Come veder potrei din opera Marc’ Antonio e Cleopatra

Georg Friedrich Händel - Son nata a lagrimar din opera Giulio Cesare

Georg Friedrich Händel - Cara Sposa din opera Rinaldo

Georg Friedrich Händel - E gelosia din opera Alcina

Georg Friedrich Händel - Ombra mai fu din opea Xerxes