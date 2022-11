Nicu Covaci și Lipan Țăndărică, în turneu național

Succesul înregistrat la premiera din 16 octombrie de la Sala Palatului, care a reunit întreaga familie Phoenix, i-a făcut pe cineastul și regizorul Cristian Radu Nema și pe membrii legendarei formații să organizeze un turneu impresionant în alte 8 orașe din țară.

Filmul „PHOENIX - Povestea” va fi prezentat în 8 proiecții speciale, în cadrul unui turneu național organizat în luna decembrie. Turneul va fi lansat la Alba Iulia, de Ziua Națională a României și va include apoi proiecții în Cluj-Napoca, București, Timișoara, Brașov, Iași, Constanța și Galați.

Regizat de cineastul Cristian Radu Nema și produs de Bianca Beatrice Michi, filmul spune povestea trupei, așa cum am trăit-o cu toții și transpune cinematografic, la aniversarea a 60 de ani, spiritul și mesajul fenomenului cultural Phoenix. Documentarul conține imagini de arhivă unice, niciodată prezentate public sau încorporate în alte materiale video. Evenimentul este susținut de Uniunea Cineaștilor din România.

„Toți cei care au venit în Phoenix s-au identificat cu mesajul clar al Phoenix-ului, din convingere și talent. Au fost și oameni sensibili, de aceea au putut să transmită energie și să creeze fenomenul de rezonanță. Este fenomenul decisiv: rezonanța între noi și public. Asta înseamnă că mesajul a fost transmis corect. Cristian și întreaga echipă au făcut niște eforturi extraordinare pentru a putea realiza acest film. Scopul definitiv și decisiv al formației este de a încuraja lupta pentru bine. Iar acest film reușește să transmită acest lucru”, a precizat liderul trupei Phoenix, Nicolae Covaci.

„Dragilor, mă simt mare! Nu-mi vine să cred că am prins aceste vremuri. E un eveniment deosebit, care va rămâne în istorie. Vreau să trezească o stare emoțională puternică. Am văzut filmul și am avut lacrimi în ochi. Țin să vină cât mai multă lume, să se bucure împreună cu noi”, a declarat Nicu Covaci pentru Jurnalul. Liderul trupei Phoenix va fi prezent la lansarea filmului în toate cele 8 orașe. Lui i se va alătura Ovidiu Lipan Țăndărică, la București, Timișoara, Brașov și Iași.

Regizorul Cristian Radu Nema, care a avut ideea realizării filmului documentar, a spus pentru Jurnalul: „Trupa a renăscut de fiecare dată din propria cenușă, iar povestea fenomenului Phoenix nu are nici început și nici sfârșit. Principalul scop al documentarului este de a insufla tuturor generațiilor de fani puterea de a depăși orice obstacol, păstrând aproape valorile fundamentale: importanța tradițiilor, tăria de caracter, curajul de a explora necunoscutul. Principiul călăuzitor al transformării Phoenix este reînnoirea, însă forța schimbării nu poate veni decât din interior”, afirmă regizorul Cristian Radu Nema.

Turneul național „PHOENIX - Povestea” 2022

1 decembrie, ora 17.00: Alba Iulia - Casa de Cultură a Studenților, cu participarea lui Nicu Covaci. Invitațiile pot fi ridicate de la Casa de Cultură a Studenților și de la Primăria Alba Iulia.

5 decembrie, ora 20.30: Cluj-Napoca - Cinema „Florin Piersic”, în prezența lui Nicu Covaci.

6 decembrie, ora 19.00: București - Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, în prezența lui Nicu Covaci și a lui Ovidiu Lipan Țăndărică.

7 decembrie, ora 18.30: Timișoara - Cinema Victoria, în prezența lui Nicu Covaci și a lui Ovidiu Lipan Țăndărică.

8 decembrie, ora 19.00: Brașov - Cinema One Laserplex, în prezența lui Nicu Covaci și a lui Ovidiu Lipan Țăndărică.

9 decembrie, ora 19.00: Iași - Cinema Ateneu, cu participarea lui Nicu Covaci și în prezența lui Ovidiu Lipan Țăndărică.

10 decembrie, ora 20.00: Constanța - Centrul „Jean Constantin”, în prezența lui Nicu Covaci.

11 decembrie, ora 19.00: Galați - Cinema „Ioan Manole”, în prezența lui Nicu Covaci.

