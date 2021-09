Premiera românească a celebrei opere „Orașul mort”  are loc azi la Festivalul Enescu. Faimoșii soliști vocali Céline Scheen și Philippe Jaroussky, cântă la Ateneu, lucrări sacre

Celebra operă „Orașul mort” (Die tote Stadt) de Erich Wolfgang Korngold, compozitor austriac considerat un copil-minune, asemenea lui Mozart, este prezentată în această seară, pentru prima oară în România, pe scena Festivalul Enescu, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii George Enescu, alături de Corul Filarmonicii George Enescu și sub bagheta dirijorului Frédéric Chaslin și a dirijorului de cor Iosif Ion Prunner. Spectacolul va fi în format multimedia, cu participarea regizorilor Nona Ciobanu și Peter Kosir, și va avea o distribuție internațională pentru rolurile de soliști.

Opera în 3 acte a fost compusă în anul 1919, pe un libret de Paul Schott, pseudonimul tatălui compozitorului, un eminent critic muzical, Julius Korngold, în colaborare cu compozitorul. Acțiunea este bazată pe nuvela scrisă de Georges Rodenbach, iar premiera a avut loc în anul 1920, pe vremea când compozitorul avea vârsta de 23 de ani. Korngold a excelat în compoziție de la o vârstă fragedă, fiind comparat adesea cu talentul copilului geniu Mozart.

„La vârsta de doar zece ani, Korngold, un senzațional copil-minune, a compus o cantată intitulată Der Tod (Moartea), care avea să constituie mai târziu introducerea la un set de miniaturi complexe pentru pian, bazate pe istoria lui Don Quijote de Cervantes, pe care le-a finalizat la vârsta de 11 ani. Proiectul operei Die tote Stadt a lui Korngold poate fi găsit în această lucrare foarte timpurie – fraze inițiale îndrăznețe, declamatorii, o utilizare liberă a armoniei dens cromatice și o predilecție pentru rezolvarea întârziată a disonanței, totul este deja acolo, în muzica băiatului de zece ani. Dragostea sa pentru suspensia între vocile interioare ale progresiilor de acorduri complexe și darul de a scrie melodii memorabile și neobișnuite sunt, de asemenea, prezente – un, dar care va face din Die tote Stadt una dintre cele mai fascinante lucrări ale timpului său”, scrie, într-un articol pentru www.festivalenescu.ro, muzicologul Brendan G Carroll, autor al biografiei definitive a lui Korngold.

Opera s-a bucurat de un real succes încă de la premiera sa în decembrie 1920. Die tote Stadt a fost una dintre cele mai interpretate lucrări ale anilor ’20, dar odată cu instalarea regimului nazist a fost interzisă, din cauza originilor evreiești ale compozitorului, odată cu întreaga sa creație. Lucrarea își regăsește succesul după 1975, fiind montată pe scene faimoase din întreaga lume.

„Orchestra este imensă: de trei ori fiecare instrument de suflat din lemn, patru corni, trei trompete, rar folosita trompetă bass, trei tromboni, tubă, timpani și alte cinci feluri de percuție (plus alte cinci pe scenă la sfârșitul actului întâi), două harpe, patru claviaturi – pian, celestă, orgă și, pentru a da o culoare specială și stranie fantomei soției moarte, Marie, un armoniu! În plus, există clopote de biserică, o mandolină, o mașină de vânt, o orchestră de scenă formată din două trompete și două clarinete mi bemol, un cor mare, un cor de copii, un cor de cameră de 16 voci și încă 8 soprane în afara scenei în timpul actului al doilea. (...) Rolurile principale sunt la fel de solicitante, iar pentru tenorul care cântă rolul lui Paul acest lucru este cu deosebire adevărat. Cu excepția scenei de deschidere și a unei scurte pauze în actul al doilea, el se află pe scenă pe tot parcursul operei, cu note înalte pe aproape fiecare pagină”, mai spune muzicologul Brendan G Carroll, în articolul său.

La Ateneul Român, la ora 16.30, ansamblul de muzică veche L’Arpeggiata va susține un program compus din lucrări sacre, arii ale unor oratorii celebre. Programul începe cu arii din oratorii compuse de Antonio Caldara, compozitor italian al perioadei baroce. Este completat de Aria lui Piacere, „Lascia la spina”, din oratoriul Il Trionfo del Tempo e del Disinganno de Handel. Acesta a fost primul oratoriu din creația lui Handel, scris în 1707, structurat în 2 părți, pe libretul Cardinalului Benedetto Pamphili. În încheiere vom audia Oratoriul Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Ampla lucrare compusă în 1736 este structurată în 12 părți în tonalitatea fa minor și avem descriere lui Jean Jaque Rousseau despre frumusețea primului duet - ,,cel mai mișcător și desăvârșit duet’’. Soliștii vocali care vor urca pe scenă de sunt Céline Scheen și Philippe Jaroussky.

AGENDA ZILEI

CONCERTE

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

ENSEMBLE L’ARPEGGIATA

CHRISTINA PLUHAR teorbă și conducere muzicală

PHILIPPE JAROUSSKY contratenor

CÉLINE SCHEEN soprană

JUDITH STEENBRINK vioară barocă

CATHERINE AGLIBUT vioară barocă

FILIP REKIEĆ vioară barocă

LATHIKA VITHANAGE vioară barocă

ANIA NOWAK violă barocă

RODNEY PRADA viola da gamba

BRUNO COCSET violoncel baroc

LEONARDO TERRUGGI contrabas

JOSEP MARIA MARTI DURAN teorbă și chitară barocă

DANI ESPASA orgă

Program:

Stabat mater – Caldara & Pergolesi

Antonio Caldara Introducere din La Passione di Gesu Cristo Signor Nostro

Antonio Caldara „Per il Mar del Pianto Mio” – Aria Maddalenei din Maddalena ai piedi di Cristo (Céline Scheen)

Antonio Caldara „Só, lieti festeggiate” – Aria di Amor Celeste din Maddalena ai piedi di Cristo (Philippe Jaroussky)

Antonio Caldara „Pompe inutile” – Aria Maddalenei cu violoncel solo din Maddalena ai piedi di Cristo (Céline Scheen)

Antonio Caldara „Quel buon pastor son io” din La morte di Abel (Philippe Jaroussky)

Antonio Caldara „In lagrime stemprato il cor qui cade” – Aria Maddalenei din Maddalena ai piedi di Cristo (Céline Scheen)

Georg Friedrich Haendel „Lascia la spina” – Aria lui Piacere din Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (Philippe Jaroussky)

Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater

I. Stabat Mater

II. Cujus Animam

III. O quam tristis

IV. Quae moerebat

V. Quis est homo

VI. Vidit suum

VII. Eia Mater

VIII. Fac ut ardeat

IX. Sancta Mater

X. Fac ut portem

XI. InflamatusX. Inflamatus

XII. Quando corpus – Amen

(Céline Scheen, Philippe Jaroussky)

Fondat în 2000, L’Arpeggiata este un ansamblu condus de Christina Pluhar. Membrii săi sunt cei mai buni instrumentiști specializați în muzică antică de astăzi, în colaborare cu interpreți canto excepționali. L’Arpeggiata adună artiști din diverse medii muzicale în jurul programelor și proiectelor concepute cu pricepere de Christina Pluhar pe baza cercetărilor sale muzicale, a întâlnirilor, a curiozității care o caracterizează și a talentului ei incomensurabil. L’Arpeggiata colaborează în mod regulat cu soliști remarcabili care interpretează muzică de artă din perioada barocă (Philippe Jaroussky, Valer Sabadus, Céline Scheen, Véronique Gens, Stéphanie d’Oustrac, Rolando Villazon) și muzică tradițională (Vincenzo Capezzuto, Ansamblul „Barbara Furtuna”) și alte genuri de muzică, precum jazz sau flamenco (Gianluigi Trovesi, Pepe Habichuela, Wolfgang Muthspiel). L’Arpeggiata a fost rezidentă la Carnegie Hall în New York, precum și la Teatrul din Poissy, Wigmore Hall din Londra și Teatro Mayor din Bogota, Columbia, pentru a interpreta opera în cinci acte Orfeo Chaman, regizată de Rolf și Heidi Abderhalden .

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA FILARMONICII GEORGE ENESCU

CORUL FILARMONICII GEORGE ENESCU

FRÉDÉRIC CHASLIN dirijor

IOSIF ION PRUNNER dirijorul corului

NONA CIOBANU, PETER KOSIR regizori multimedia

Program:

Die tote Stadt (operă în concert)

ROLF ROMEI Paul (tenor)

CRISTINA PĂSĂROIU Marietta (soprană)

MARKUS WERBA Frank (bariton)

KISMARA PEZZATI Brigitta (contralto)

DIANA ȚUGUI Juliette (soprană)

STEPHANIE HOUTZEEL Lucienne (mezzosoprană)

MICHAEL GNIFFKE Victorin (tenor)

FLORIN ESTEFAN Fritz (bariton)

ILYA SELIVANOV Contele Albert (tenor)

Frédéric Chaslin este un dirijor, compozitor și pianist francez. S-a alăturat recent prestigioasei edituri muzicale Universal Edition din Viena. Chaslin a studiat la Conservatorul din Paris, unde a câștigat primele premii în armonie, contrapunct, fugă, acompaniament la pian, regie vocală și orchestrație. Ulterior a studiat la Universitatea Mozarteum din Salzburg. În 1989, Chaslin a devenit asistent dirijor al lui Daniel Barenboim la Orchestra din Paris și la Festivalul de la Bayreuth. În 1991, a ocupat un post similar cu Pierre Boulez la Ansamblul Intercontemporain din 1989 până în 1991. Boulez i-a oferit primele sale concerte la nivel internațional la Roma (iulie 1991) și la Festivalul Wien Modern (19 octombrie 1991). Compozițiile lui Chaslin includ Suita Chagall pentru orchestră, Diva Dance pentru filmul The Fifth Element, cântece și lieder, și mai multe opere, inclusiv adaptări ale romanului Wuthering Heights. De asemenea, a scris o carte despre muzică, La Musique dans Tous les Sens, publicată în 2009. Chaslin a scris o operă comisionată de Placido Domingo, „Monte Cristo”.

SERIA: FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 19.00​

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Filarmonica de Stat Moldova

ORCHESTRA FILARMONICII MOLDOVA DIN IAȘI

ADRIAN PETRESCU dirijor

CRISTIAN NICULESCU pian

PATRICIA KOPATCHINSKAJA vioară

GRIG BURLOIU live electronics

Program:

Martin Torp Concert pentru pian și orchestră

Fred Popovici Concert pentru vioară, live electronics și orchestră

Gabriel Iranyi Passages pentru orchestră

Peter Ruzicka Furioso pentru orchestră

Muzician cu o impresionantă carieră artistică națională și internațională, Adrian Petrescu este prim oboist al Filarmonicii George Enescu din București, dirijor invitat în stagiunile orchestrelor simfonice din România și din străinatate. Totodată este fondatorul și dirijorul formației camerale de suflători de alamă “Romanian Brass”. Are o prezență constantă în caliate de dirijor și solist al prestigiosului Festival International George Enescu din București cu un repertoriu care se îmbogățește mereu și care cuprinde partituri de referință de la muzica preclasică pana la muzica secolului XXI.

Cristian Niculescu. În urma studiilor la Academia de Muzică din București cu Sandu Sandrin și Cristina Georgescu si la Hochschule der Künste Berlin cu Hans Leygraf, a absolvit mai multe cursuri de măiestrie cu Dimitri Bashkirov la Academia Mozarteum la Salzburg și la Academia Reina Sofia la Madrid. A debutat cu Orchestra Națională Radio din București (1986) și la Ateneul Român în (1988). Au urmat concerte ca solist cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii “George Enescu”, cu Orchestra Națională și cu Orchestra de Cameră Radio din București, Filarmonica “Moldova” din Iași, Orchestra Transilvania din Cluj, Orchestra Banatul din Timișoara precum și cu alte orchestre din România. În străinătate este invitat să colaboreze atât ca pianist concertist cât și în cadrul serilor de muzică de cameră.

O combinație de profunzime, ingeniozitate și umor, Patricia Kopatchinskaja aduce un sentiment imposibil de reprodus de teatru în muzica sa. Interpretând un concert de vioară de Tchaikovski, Ligeti sau Schoenberg sau prezentând un proiect original pentru o deconstrucție a lui Beethoven, Ustwolskaja sau Cage, reușește să aibă o abordare distinctă în orice lucrare. Într-un articol din The Times, Rebeca Franks afirma că Patricia Kopatchinskaja a fost ca o pisică tachinând un fluture, mereu pregătită să sară la o propoziție tranzitorie, indiferent dacă răspundea primelor viori sau dacă era într-un duet cu un clarinet plin de viață. Cartea ei de vizită a devenit transformarea familiarului în străin.” (2019)

ORA ÎNCEPERII: 19.00​

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala AUDITORIUM MAXIMUM Cluj-Napoca

MANUEL FISCHER-DIESKAU violoncel

CYPRIEN KATSARIS pian

Program:

Schumann Adagio și Allegro op. 70

Enescu Trei melodii, aranjament pentru violoncel și pian (Le desert, Le galop, Soupir)

Enescu Allegro în fa minor pentru violoncel și pian

Brahms Sonata nr. 2 în fa major pentru violoncel și pian op. 99

Manuel Fischer-Dieskau oferă o interpretare suavă a tonurilor melodice care este în același timp inteligentă și expresivă.“ (The Strad Magazin) „La fel ca tatăl său în vârful carierei, Manuel Fischer-Dieskau știe cum să intervină într-un mod ce aduce muzica la viață, extrage nivelul maxim de expresivitate din partituri.”(MusicWebInternational) Dacă cineva ar vrea să descrie interpretarea la violoncel a lui Manuel Fischer-Dieskau într-o singură propoziție, aceasta ar putea fi: Lasă violoncelul să cânte și să spună povești!

După studiile sale cu Wolfgang Boettcher (Berlin), Janos Starker (Bloomington / Indiana University, SUA), William Pleeth (Londra) și Arto Noras (Helsinki), Manuel Fischer-Dieskau își începe cariera internațională ca membru al Cvartetului de Coarde Cherubini, cântând pe toate scenele importante din întreaga lume.

Cyprien Katsaris, pianistul și compozitorul franco-cipriot, s-a născut la Marsilia în 1951. A început să cânte la pian în Camerun, unde și-a petrecut copilăria, la vârsta de patru ani, alături de Marie-Gabrielle Louwerse. Absolvent al Conservatorului din Paris, unde a studiat pianul cu Aline van Barentzen, Monique de la Bruchollerie și muzică de cameră cu René Leroy și Jean Hubeau, a câștigat Concursul Internațional al Tinerilor Interpreți Rostrum-UNESCO (Bratislava 1977), Premiul I la Concursul Internațional Cziffra (Versailles 1974) și a fost singurul câștigător vest-european al unui premiu la Concursul Internațional Regina Elisabeta a Belgiei din 1972.

BUCUREȘTIUL CREATIV

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.