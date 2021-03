Premiile Grammy 2021, sub semnul femeilor: Beyoncé, Billie Eilish şi Taylor Swift, marile câştigătoare ale serii

Taylor Swift şi Billie Eilish au câştigat, duminică, principalele premii ale celei de-a 63-a ediţii a galei Grammy, iar Beyoncé a obţinut premii la patru categorii, devenind cea mai premiată femeie din istoria Grammy.

Albumul surpriză „Folklore", înregistrat de Taylor Swift în perioada de lockdown, a primit premiul pentru cel mai bun album al anului, în timp ce piesa lui Billie Eilish „Everything I Wanted" a obţinut premiul pentru înregistrarea anului.



Prin victoria de duminică, Taylor Swift, 31 de ani, devine prima femeie care a câştigat de trei ori premiul Grammy pentru cel mai bun album, egalând performanţele unor giganţi ai muzicii precum Stevie Wonder, Frank Sinatra sau Paul Simon.



Beyoncé

Cele patru premii Grammy obţinute duminică de Beyoncé i-au propulsat palmaresul general la 28 de premii Grammy, doborând recordul feminin deţinut anterior de Alison Krauss. Beyoncé a primit premiile Grammy la categoriile interpretare R&B („Black Parade"), pentru cel mai bun videoclip („Brown Skin Girl") şi pentru colaborarea cu Megan Thee Stallion la piesa „Savage", recompensată la categoriile pentru cea mai bună piesă rap şi cea mai bună interpretare rap.

De obicei foarte controlată, Beyoncé a fost vizibil emoţionată când a acceptat premiul pentru interpretare R&B care a propulsat-o în topul laureaţilor Grammy. „În calitate de artist, consider că este datoria mea, datoria noastră, a tuturor, să reflectăm epoca în care trăim", a spus ea, adăugând că doreşte să-i susţină şi să sărbătorească activitatea tuturor artiştilor de culoare care au inspirat-o şi care inspiră lumea întreagă.

Solista britanică Dua Lipa a câştigat premiul la categoria cel mai bun album pop cu LP-ul dansant „Future Nostalgia".

Billie Eilish

Compozitorii piesei „I Can't Breathe", interpretată de solista R&B H.E.R au câştigat premiul Grammy pentru piesa anului. Această melodie a fost compusă ca reacţie la protestele Black Lives Matter care au cuprins Statele Unite vara trecută.

Solista hip-hop Megan Thee Stallion, 26 de ani, a primit premiul Grammy pentru cea mai bun nouă artistă şi a câştigat încă două premii (cea mai bună piesă rap şi cea mai bună interpretare rap) pentru single-ul „Savage", în care cântă alături de Beyoncé.

Prezentată de Trevor Noah, ceremonia Grammy din acest an s-a desfăşurat într-un format hibrid, ce a îmbinat reprezentaţiile live cu cele preînregistrate ale unor interpreţi precum Lipa, Taylor Swift, Post Malone, Cardi B, DaBaby, Black Pumas sau Mickey Guyton.

Ceremonia s-a desfăşurat atât în interior cât şi în aer liber, la Los Angeles, fără a beneficia însă de scena elaborată şi de efectele speciale ale galelor din anii anteriori.

Câştigătorii principalelor categorii

Albumul anului: „Folklore" - Taylor Swift

Înregistrarea anului: „Everything I Wanted" - Billie Eilish

Piesa anului: „I Can't Breathe" - compusă de Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, interpretare H.E.R.

Cel mai bun nou artist: Megan Thee Stallion

Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Rain On Me" - Lady Gaga şi Ariana Grande

Cel mai bun album pop: „Future Nostalgia" - Dua Lipa

Cea mai bună interpretare rock: „Shameika" - Fiona Apple

Cea mai bună interpretare rap: „Savage" - Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

Cel mai bun albumm rock: „The New Abnormal" - The Strokes

Cel mai bun album country: „Wildcard" - Miranda Lambert

Cel mai bun album contemporan de muzică creştină: „Jesus is King" - Kanye West

Cel mai bun videoclip: „Brown Skin Girl" - Beyoncé, Blue Ivy, WizKid