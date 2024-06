Primul solist la mandolină nominalizat la Grammy: AVI AVITAL închide stagiunea ORCHESTREI DE CAMERĂ RADIO

Miercuri, 19 iunie 2024 (19.00), la Sala Radio, celebrul muzician va prezenta publicului român un program superb, cu lucrări de Vivaldi (Concertele în Re major și Do major), Bach (Concertul în re minor), Ceaikovski (Octombrie - Cântec de toamnă din Anotimpurile), Bartók (Dansuri populare româneşti), de Falla (Dans spaniol nr. 1 din opera La vida Breve) etc.

„Exploziv de carismatic”, așa cum a fost descris de New York Times, Avi Avital este artist exclusiv Deutsche Grammophon. Cel de-al șaselea album al său pentru această celebră casă de discuri - „The Art of the Mandolin” („Arta mandolinei”) - a fost primit cu laude și recenzii de top în presa internațională: în The Times, Independent, Gramophone, BBC Music Magazine.

Înregistrările sale anterioare „Bach” (2019), „Avital meets Avital” (2017), „Vivaldi” (2015), un album cu transcripții proprii ale lui Avital din concerte de Bach (2012) și „Between Worlds” (2014) au primit, de asemenea, numeroase premii.

A comandat peste 100 de lucrări pentru mandolină, inclusiv concerte pentru mandolină și orchestră compuse de Anna Clyne, Jennifer Higdon, Avner Dorman, David Bruce și Giovanni Sollima, pe care le-a interpretat cu orchestre precum Filarmonica din München, Atlanta Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI și BBC Symphony Orchestra.

Stagiunea trecută a lansat noua sa inițiativă, „Between Worlds Ensemble”, un proiect cu o rezidență la Boulez Saal din Berlin. Ansamblul a fost format pentru a explora diverse genuri, culturi și lumi muzicale, concentrându-se pe diferite regiuni geografice, iar în primul an a prezentat muzică tradițională, clasică și populară din Peninsula Iberică, regiunea Mării Negre și Italia.

Născut în Be'er Sheva, în sudul Israelului, Avital a început să învețe mandolina la vârsta de opt ani și s-a alăturat curând înfloritoarei orchestre de tineret de mandoline, fondată și dirijată de carismaticul său profesor: violonistul de origine rusă Simcha Nathanson. A studiat la Academia de Muzică din Ierusalim și la Conservatorio Cesare Pollini din Padova. Câștigător al prestigiosului Concurs Aviv din Israel (în 2007), Avital este primul mandolinist din istoria concursului care a primit această distincție. El cântă pe o mandolină realizată de lutierul israelian Arik Kerman.