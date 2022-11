Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Proces retras în legătură cu melodia „All I Want for Christmas Is You” a cântăreței Mariah Carey Proces retras în legătură cu melodia „All I Want for Christmas Is You” a cântăreței Mariah Carey

02 Noi 2022 • 21:20







Un compozitor country care a declarat că hit-ul „All I Want for Christmas Is You” al artistei Mariah Carey a copiat propriul său cântec cu același nume a pus capăt procesului împotriva cântăreței, potrivit unui document depus marți la tribunalul federal din New Orleans, scrie Reuters.