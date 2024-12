Recital de vioară și pian „In memoriam Ion Voicu”, în Sala Mare a ICR

Evenimentul, care celebrează contribuția muzicală excepțională, sensibilitatea și măiestria cu care Ion Voicu stăpânea vioara și l-au consacrat drept unul dintre cei mai mari violoniști ai secolului al XX-lea, este organizat de Asociația Culturală Ion Voicu, în parteneriat cu Institutul Cultural Român. Programul va cuprinde, printre altele, lucrări de J. S. Bach, F. Kreisler, F. Schubert, F. Chopin și Ion Voicu. Accesul la recital se realizează pe bază de invitație.

Ion Voicu (8 octombrie 1923, București – 24 februarie 1997, București), fost elev al lui George Enescu, s-a născut într-o familie de muzicieni de etnie romă: bunicul său, Nicolae Voicu, fusese violoncelist, iar tatăl său, Ștefan Voicu, a cântat la vioară și contrabas. Printre cei care l-au inițiat pe Ion Voicu în studiul viorii s-au aflat Garabet Avakian și Vasile Filip, pentru ca la 14 ani să dea examenul de admitere la „Academia Regală de Muzică”, unde a intrat direct în anul V. Fiind admis la Academia Regală de Muzică din București, a reușit să absolve cursurile, care durau șapte ani, în doar trei ani, în 1940. Profesor și îndrumător i-a fost Constantin Niculescu. Primul său loc de muncă a fost cel de violonist în Orchestra Națională Radio, dirijată de celebrul dirijor olandez Willem Mengelberg. A devenit solistul acestui ansamblu, uimind criticii acelei vremi. La unul din concertele sale a atras atenția lui George Enescu, care i-a oferit lecții gratuite. În anul 1946, Yehudi Menuhin a organizat la București un concurs muzical, iar Ion Voicu a obținut primul loc. Din 1954, Ion Voicu a studiat la Conservatorul Ceaikovski cu violoniști celebri ca George Enescu și David Oistrakh. În cei 50 de ani de carieră, Ion Voicu a susținut sute de concerte în întreaga lume: la Paris, New York, Londra, Roma, Viena, Tokyo sau Berlin. Cele peste 100 de LP-uri și CD-uri cu înregistrări ale concertelor sale i-au adus faima peste tot. De la opere uitate și readuse în actualitate, până la lucrări noi, scrise special pentru el de compozitori români și străini, din repertoriul lui Voicu nu a lipsit nimic. A cântat alături de Yehudi Menuhin, David Oistrakh, Leonid Kogan sau Igor Oistrakh.

Prin Decretul nr. 3 din 13 ianuarie 1964 al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, solistului concertist Ion Voicu i s-a acordat titlul de Artist al Poporului din Republica Populară Română „pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul teatrului, muzicii și artelor plastice”. Statul român i-a dat maestrului în folosință o vioară „Stradivarius”, fabricată în 1702, care a aparținut lui Joseph Joachim.

Ion Voicu a fost directorul Filarmonicii „George Enescu” din București timp de 10 ani. A contribuit la crearea „Orchestrei de Cameră” în 1969, cunoscută în întreaga Europă și prezentă la cele mai importante festivaluri muzicale internaționale.

Mădălin Voicu Jr. se naște într-o familie de muzicieni cu tradiție de sute de ani, fiind crescut și îndrumat artistic de bunicul său, renumitul violonist Ion Voicu. Juniorul începe studiul pianului la vârsta de patru ani, sub îndrumarea cunoscutei profesoare Ludmila Popișteanu, continuatoarea Școlii ,,Florica Muzicescu”. Termină studiile la clasa profesoarei Ileana Busuioc, participând ulterior la cursuri internaționale la Nisa, Cosenza și Salzburg, sub îndrumarea profesorilor Tatiana Nicolaevna, Carlo Zecchi, Fausto Zadra și Claude Helfer. În țară, a luat lecții cu marele Valentin Gheorghiu. Prima apariție pe scenă o are la vârsta de șase ani, interpretând „Ecossaise” de Beethoven. Câștigă la vârsta de 11 ani Premiul I Absolut (acordat în premieră) al Concursului Internațional „Citta di Catanzaro”, urmând ca la vârsta de 14 ani să câștige concursul ,,Schubert”. Abordează orice partitură, dar cel mai apropiat se simte de lucrările lui Mozart, Chopin și Rachmaninoff. Debutează la 15 ani pe scena Sălii Radio cu Orchestra de cameră ,,București-Ion Voicu”, ca apoi să urmeze o carieră națională și internațională ca solist și membru al formațiilor camerale. Susține recitaluri alături de Felicia Filip, Simina Croitoru, Valentin Vasiliu, Dan Claudiu Vornicelu, Constantin Mirea, Ion Bogdan Ștefănescu. A susținut concerte ca solist, acompaniat de orchestrele din Brașov, Brăila, Vâlcea, Ploiești, Iași, Pitești și Constanța, sub bagheta dirijorilor Ilarion Ionescu Galați, Ion Baciu, Ovidiu Bălan, Petre Zbârcea, Răsvan Cernat, Radu Postăvaru, Daniel Jinga, Alexandru Ilie, Gabriel Voicu și, evident, Mădălin Voicu. În București, concertează pe scena Ateneului Român, dar și alături de Orchestra Națională Radio și Orchestra Simfonică București sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. Se remarcă pe plan internațional oferind concerte și recitaluri în Franța, Austria, Turcia și Italia. Are colaborări cu Radio România Cultural, Radio România Actualităţi, TVR, dar și Tele 7 abc, Antena 1, Antena 3, Realitatea TV, Prima Tv și B1 Tv. Licențiat în muzică, predă la „Mica Academie de Arte”, ulterior preluând catedra de pian din cadrul Colegiului Național de Muzică „George Enescu” – București.

Din 2014 ocupă, prin concurs, postul de consilier artistic al Centrului Național de Cultură a Romilor-Romano Kher (inițiază și coordonează proiecte cultural-muzicale precum concerte vocal-simfonice și camerale, recitaluri de muzică și poezie, spectacole/turnee cu Orchestra „Romani Filarmoni-Kher” și Orchestra de cameră „RFK” și își pune amprenta ca ilustrator muzical), instituție aflată în subordonarea Guvernului României.

Violonistul Florin Ionescu – Galați, născut la București (1970), a început studiul viorii la vârsta de patru ani sub îndrumarea tatălui său, dirijorul Ilarion Ionescu-Galați, și a debutat la vârsta de 10 ani alături de Orchestra Națională Radio. A absolvit Universitatea Națională de Muzică, București. Cariera sa internațională, începută în 1982, s-a derulat în recitaluri și concerte alături de ansambluri cunoscute, orchestrele simfonice de la Graz, Saarbrucken, Marsilia, Munchen, Genova, Atena, Istanbul, Ankara, Izmir, Chișinău, orchestrele radio din Basel, București, etc., în săli de renume din Europa, SUA și Japonia, precum „Gasteig” și „Herkule” din Munchen (Germania), „Carnegie Hall” din New York (SUA), „Beethoven Halle” – Bonn (Germania), „Santory Hall” – Tokyo (Japonia), „Bilkent” – Ankara (Turcia). Maestrul Florin Ionescu – Galați este laureat al concursurilor internaționale „Usti nad Orlici” (Cehoslovacia), „Dinu Lipatti” și „George Enescu” (România), „Tibor Varga” (Elveția), „Paganini” (Italia), „Wieniawski” (Polonia) etc.