”Vladimir, oprește-te!”, îi transmite Trump lui Putin după ultimul atac asupra Kievului

”Nu-mi plac loviturile rusești asupra KIEVULUI. Nu sunt necesare, și vin într-un moment foarte prost. Vladimir, OPREȘTE-TE! 5000 de soldați mor în fiecare săptămână. Hai SÃ FACEM acordul de pace!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.



Cel puțin 9 persoane au fost ucise și 63 rănite într-un atac rusesc cu rachete desfășurat în cursul nopții asupra Kievului, potrivit autorităților ucrainene. Potrivit Rusiei, atacul a țintit obiective militare. Conform unei surse militare ucrainene citate de Reuters, o rachetă care a ucis cel puțin opt persoane lovind o clădire rezidențială este o rachetă balistică nord-coreeană KN-23 (KN-23A).



În precedentul său mesaj referitor la războiul ruso-ucrainean postat pe Truth Social, Trump l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru refuzul de a ceda formal peninsula Crimeea către Rusia, idee inclusă într-o propunere de plan de pace avansată de președintele american.



”Crimeea a fost pierdută cu ani în urmă sub auspiciile președintelui Barack Hussein Obama și nici măcar nu este un punct de discuție. Nimeni nu-i cere lui Zelenski să recunoască Crimeea ca teritoriu al Rusiei, dar dacă vrea Crimeea, de ce nu au luptat pentru ea în urmă cu 11 ani când a fost predată Rusiei fără niciun foc de armă?”, a scris Trump în acel mesaj.



”Nu am nimic de-a face cu Rusia, dar am mult cu dorința de a salva, în medie, cinci mii de soldați ruși și ucraineni pe săptămână, care mor pentru absolut niciun motiv. Declarațiile făcute de Zelenski astăzi nu vor face altceva decât să prelungească măcelul, și nimeni nu dorește asta”, a completat Trump, care i-a transmis președintelui ucrainean că ”poate avea pacea, sau poate lupta încă trei ani înainte să piardă toată țara”.



Zelenski a declarat marți că Ucraina nu va recunoaște niciodată ocupația rusă în Crimeea, afirmând că ”acesta este pământul nostru, pământul poporului ucrainean” și că în plus Constituția nu-i permite să cedeze teritorii, poziție considerată de Trump drept ”foarte dăunătoare pentru negocierile de pace cu Rusia”.



Conform publicației americane Axios, o propunere a lui Trump de plan de pace include recunoașterea de către SUA a peninsulei Crimeea ca parte a Rusiei și recunoașterea de facto a controlului rusesc asupra celorlalte teritorii ucrainene ocupate. De asemenea, același plan, care nu pare să fie agreat de Ucraina și de aliații ei europeni, ar mai cuprinde excluderea aderării Ucrainei la NATO, ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei și trecerea sub control american a centralei nucleare Zaporojie.

AGERPRES