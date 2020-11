Red Canzian, fostul membru al celebrei formații Pooh, revine pe scena italiană cu opera pop Casanova

Poli-instrumentistul și fostul component al trupei Pooh, Red Canzian, revine în lumina reflectoarelor cu un proiect ambițios dedicat seducătorului protagonist al Veneției anilor 1700, Casanova.

Devenit un simbol al bărbatului pe nedrept considerat superficial, dedicat doar cuceririi femeilor, ca trofee, și plăcerii de a trăi la bella vita în pat și în afara lui, Giacomo Casanova a fost mult mai mult decât atât. Va trebui să așteptăm însă un an pentru a afla o alt fel de poveste. Atât va mai dura - dacă totul merge bine, și este de la sine înțeles care este riscul - organizarea punerii în scenă a operei pop Casanova, un spectacol dedicat celebrului venețian cu același nume. Un eveniment grandiose a cărui muzică este scrisă tot de un venețian, Red Canzian din Treviso, fostul basist al celebrilor Pooh, acum în vârstă de 69 de ani.

„Dorința de a crea acest spectacol există de mult timp. Personajul m-a fascinat întotdeauna”, mărturisește Canzian. „Nu am putut găsi însă o biografie care să mă convingă. Toți păreau incapabili să înțeleagă Adevărata personalitate a lui Casanova și reușeau doar să contureze un personaj plin de clișee, pentru care conta doar sexul. Cât de plictisitor... Până când am dat peste cartea Giacomo Casanova, balada inimilor frânte, scrisă de paduanul Matteo Strukul. De acolo, mai departe, scânteia a izbucnit: iubiri, prietenii, dueluri, intrigi internaționale. L-am sunat pe autor și, când ne-am întâlnit, în jumătate de oră am scris sinopsisul operei.”

Canzian și Strukul se vor concentra asupra perioadei în care Casanova a avut 30 de ani, până la 35 de ani, și care au fost foarte intenși: a fost implicat în intrigi, încarcerat la Piombi, pentru ca, în cele din urmă, să întreprindă activități de spionaj în favoarea orașului său. A fost numit „0'oci de Venezia”. „Sunt multe de povestit”, spune Red Canzian. Istorii din anii 1700, care îi implică și pe Tiepolo, Canaletto, Goldoni sau Vivaldi.



Veneția.



Spectacolul va conține 35 de melodii, dintre care 29 cu versuri. Vor exista doar patru intervenții vorbite, pentru a introduce o scenă sau alta. „Am scris totul în șase luni”, povestește Red Canzian, „încercând să fiu variat în stil, dar propunându-mi întotdeauna să aduc un spirit epic. Orchestrația realizată de Orchestra Veneto, ce a creat împreună cu o trupă de rock serioasă, este grozavă. Când amesteci clasicul și rockul, uneori ajungi la prog (n. red., rock progresiv), genul muzical cu care m-am născut”.



Referitor la scenografie, Red spune că decorurile nu vor fi gigantice, colosale, „parțial din cauza costurilor, dar mai ales pentru că nu părea momentul potrivit”. Vor exista imagini de fundal cu minunata Veneție, generate de calculator, alături de fotografii ce surprind orașul în timpul izolării de anul acesta, când pare cu adevărat singuratic, „aproape abandonat pentru sine, așa cum probabil suntem și noi, artiștii, în acest moment”, spune fostul component al Pooh.

„Vom încerca să fim moderni în decor. Este suficient să spunem că toți interpreții vor avea costume specifice secolului al XVIII-lea, dar realizate din denim, de Renzo Rosso, prietenul meu de la Diesel.









Veneția lui Casanova, azi.

Audițiile pentru alegerea distribuției vor începe la mijlocul lunii decembrie și vor dura până în februarie, în diferite locuri din Milano: de la studioul lui Red Canzian din Via Salomone, până la discoteca Fabrique. Marea Premieră este programată pentru data de 21 noiembrie 2021. „Ultimul spectacol va fi pus în scenă în Piazza San Marco, unde se termină și povestea noastră”, spune compozitorul.



Casanova va fi prima producție majoră post-pandemică. Această lucrare dă de lucru de unei echipe de aproximativ douăzeci de oameni, inclusiv tehnicienilor și altor angajați de care este nevoie, iar asta într-un moment în care industra spectacolului este complet oprită. „Există oameni care cer pur și simplu să lucreze”, spune Canzian.

„Odată cu închiderea cinematografelor, a teatrelor și a cluburilor, cel mai sigur sector din lume a fost lovit. Este industria care a respectat cel mai mult regulile: de la distanțare, până la măsurarea temperaturii. Acum câteva nopți eram la Fenice. Când am mers la baie, masca m-a urmărit până la ușă și apoi a așteptat să mă ducă înapoi pe scaun”, povestește pe un ton polemic Red Canzian.



Casanova, noua operă pop a lui Red Canzian, fostul component al trupei Pooh.



Când vine vorba despre pandemie și măsurile luate de autorități, artistul nu crede în soluția acordării de compensații și de asistență celor care și-au pierdut locul de muncă în aceste vremuri. „Stai de vorbă cu un locuitor al comunei Treviso, născut și crescut într-o zonă în care, dacă primești bani, te superi. Pentru știi că banii se câștigă prin muncă. Imaginează-ți ce crede el despre subvenții.”

Dacă propunerea pe care spectacolul Casanova o aduce va fi aprobată, atunci producția va fi una Made in Veneto / Made in Veneția. Superba capitală a regiunii italiene cu același nume va fi aproape o protagonistă în sine a acestui spectacol, un spirit pe care Red Canzian a încercat să îl reînvie acum, mergând de-a lungul malurilor și străzilor sale, în zorii mai multor zile: „I-am găsit adevăratul suflet și am văzut că el era din vremurile în care aici trăia Casanova. Iar dacă despre el putem spune că a fost un adevărat seducător, Veneția a fost cu atât mai mult”, mărturisește artistul.